Din ce in ce mai multi romani prefera sa isi ia cateva zile de concediu la sfarsitul primaverii pentru ca este o perioada in care se pot bucura de lipsa afluxului de turisti oriunde ar poposi in peregrinarile lor. Inainte de a pleca trebuie neaparat sa adune diverse informatii in legatura cu locul in care se vor caza, pretul de inchiriere a unui automobil, monumentele istorice, muzeele pe care le vor vizita, gastronomia locala cu care se vor delecta etc.



Primavara te indeamna sa pleci incotro vezi cu ochii, sa scapi de cotidianul stresant, de problemele de tot felul, de tot ce s-a adunat si te apasa. Peisajele fabuloase, timpul petrecut intr-un mod relaxant, compania de cea mai buna calitate, oamenii noi pe care ii vei cunoaste sunt doar cateva dintre motivele care te vor face sa alegi o astfel de vacanta la sfarsitul acestui sezon.



Iata cateva destinatii care te vor atrage, cu siguranta:



Grecia te va rasplati inzecit daca alegi sa mergi aici in aceasta perioada. Evident ca vei trece peste problemele economice pe care le au grecii, pana la urma nu te afecteaza pe tine direct. Testeaza privelistile fabuloase de la inaltime, monumentele impresionante, manastirile milenare, cluburile de noapte si gastronomia locala. Primavara in Grecia este incantatoare, romantica, plina de tandrete, de cer albastru si de o mare cum nu ai mai vazut niciodata, asa ca vezi ofertele de vacanta pentru Grecia si alege cea mai interesanta statiune pentru a petrece cele mai minunate clipe;

Ce parere ai despre o destinatie foarte aproape de Romania, sa zicem de Ungaria? Budapesta iti poate oferi o multime de surprize placute, indiferent daca alegi sa mergi singur, insotit de partenera sau alaturi de prieteni si colegi. Iubesti apa si te gandesti sa-ti iei cu tine costumul de baie, doresti sa petreci cateva ore in cluburi de noapte, sa asculti muzica simfonica, sa admiri privelisti deosebite? Preturile nu sunt deloc mari si iti incanta buzunarele daca nu esti dornic sa cheltuiesti prea mult;

Hai in Franta, la Nisa! Este practic o destinatie care iti va umple sufletul de frumusete. Aici mergi pentru relaxare, in primul rand, pentru a scapa de frig si a simti soarele miraculos. Nu te gandi neaparat ca vei avea parte de cheltuieli mult prea mari legate de mancare, pana la urma poti oricand sa mergi sa iti faci cumparaturile intr-un magazin alimentar care se gaseste si la noi in tara, cu preturi accesibile;

Cehia te invita sa petreci cateva zile de neuitat. Orasul Praga devine destinatia perfecta in primavara aceasta. Aici vei gasi o atmosfera boema, trasaturi de basm, arhitectura medievala unica, dar, in acelasi timp, si modernul, energia, muzica, viata de noapte, cultura, gastronomia locala, aventurile nebanuite. Te-ai plictisit de plaja si de balaceala? E timpul pentru un sejur puternic axat pe cultura! Nu uita Praga!

Florenta este unul dintre cele mai interesante orase italiene, ideal pentru o vacanta de sfarsit de primavara. Orasul nu este deloc aglomerat, obiectivele turistice sunt mai usor de vizitat, mancarea este, pur si simplu, delicioasa, chiar daca vremea s-ar putea sa dea uneori de furca si soarele sa nu fie mereu prezent.

Alege dintre aceste destinatii pe cea favorita si incearca sa petreci clipe memorabile intr-un loc pe care nu l-ai mai vizitat pana acum.



surse foto:

https://unsplash.com/photos/l-GmdF7Md0o