Actrița clujeană Patricia Brad a fost victima unei înșelătorii elaborate, pierzând 100.000 de lei după ce a fost convinsă să contracteze un credit și să transfere banii unor escroci care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Transilvania, polițiști și inspectori BNR. Incidentul a avut loc pe 8 aprilie 2025 și a șocat comunitatea locală prin complexitatea schemei folosite de infractori.

Pe 8 aprilie 2025, Patricia Brad, actriță la Teatrul Național din Cluj-Napoca, a primit un apel telefonic de la o persoană care s-a prezentat ca angajat al Băncii Transilvania. Acesta i-a comunicat că cineva a încercat să obțină un credit pe numele ei, folosind un buletin fals.

Ulterior, a fost contactată de presupusi polițiști care i-au spus că s-a deschis o anchetă privind un furt de identitate. Aceștia au întrebat-o dacă a trimis vreodată o copie a buletinului și au sfătuit-o să verifice conturile bancare și numerele de telefon asociate.

După aproximativ 40 de minute, un alt apel a venit de la un individ care s-a prezentat drept inspector BNR, numit David Orțan. Acesta i-a trimis prin WhatsApp mai multe documente, inclusiv o legitimație, și i-a cerut să contracteze un credit și să transfere banii într-un cont indicat de el, sub pretextul că astfel vor putea fi urmăriți infractorii.

Convinsă de autenticitatea apelurilor și documentelor primite, Patricia Brad a urmat instrucțiunile și a transferat suma de 100.000 de lei în contul indicat. Abia ulterior și-a dat seama că a fost victima unei escrocherii și a alertat autoritățile.

Poliția a deschis o anchetă pentru a identifica și prinde autorii acestei înșelătorii complexe.

,,Lucrurile n-au început cu presiune. La început am primit acel telefon că cineva, în orașul meu natal s-a prezentat la BT cu buletinul în care apăreau datele mele dar cu poză diferită și că ei observă că eu m-am născut în Iași dar trăiesc în Cluj și mă întreabă dacă e adevărat, le răspund și zic că da. Mi se spune că asta e furt de indentitate, că e destul de grav și că va începe o anchetă.”, a explicat Patricia Brad pentru Știri de Cluj.

,,Mă sună cineva de la Poliție, era ceva destul de serios, dar nu era nimic stringent. Eu am crezut că voi primi notificări de la poliție peste o lună sau peste 2 ca să-mi spună ce s-a întâmplat cu cazul(n.red presupusul furt de identitate).

Nu mi s-au cerut date sau ceva. Ei mi-au spus că sunt din Iași/Suceava.Mă sună doi agenți că s-a deschis ancheta și să mă gândesc eu foarte bine cui i-am trimis copie de pe buletin, să verific conturile și nu știu ce numere de telefon. Asta a durat vreo 40 de minute până când ultimul polițist mi-a spus că voi fi pusă în direct cu un inspector BNR” ,

,Mă sună un număr de fix, îmi spune că mi trimite legitimația pe Whatsapp, îmi zic bine, nimic suspect. După care mă mai ia iar cu buletinul cu telefonul, cu numere de telefon etc. După care mă întreabă dacă sunt înconjurată de oameni.

După ce îi răspund că da îmi spune «Doamnă eu nu îmi consum timpul prețios, suntem în legătură directă cu poliția, este o chestie foarte gravă vă rog să vă îndepărtați de alte persoane». Zic ok, ies 10 minute, stau cu omul în telefon, zic că e pentru binele meu. Îmi spune că îmi trimite un contract de confidențialitate, și îmi spune că tot ce vom vorbi va rămâne între noi,”

,,Îmi spune fiți atentă ce trebuie să facem, se fac foarte multe furturi de la toate băncile, dumneavoastră va trebui să mergeți să faceți un credit, îmi trimiteți mie toți banii și eu vă elimin toate creditele și liniile de credit. În momentul ăsta copilul plângea, bona era disperată și eu cu ala în telefon”

,Eu eram tot mai alarmată, timpul trecea, copilul plângea, si toate erau în aer. Îmi spune să merg la o sucursală CEC. Spun ce treabă am eu cu CEC-ul și BT-ul câtă vreme eu sunt la altă bancă, îmi spune că nu înțeleg și că acolo sunt scurgeri de informații și că e o anchetă în plină desfășurare. Mi s-a spus că trebuie să intru acolo (n.red) să fiu cu ochii pe aia, să văd dacă mi iau buletinul, dacă pleacă în altă cameră. Mi s-a spus ce să zic la bancă, mi s-a spus să să zic nu dacă mă întreabă dacă m-a pus cineva”

,,Am urcat în autobuz, i-am închis și mi-am spus că m-a scăpat Dumnezeu și mă duc acasă. Mă sună repede un polițișt și îmi spune «doamnă, sunteți în plină anchetă, noi vă urmărim pe camerele de luat vederi, ați fost la un pas să duceți la bun sfârșit totul, acum ancheta se va lungi iar costurile le veți plăti dumneavoastră»”, a explicat actrița.

,,M-au trimis la BRD. Am spus că noi dacă îi suspectăm pe cei de la CEC, ce caut eu la BRD, moment în care mi s-a spus să ascult instrucțiunile lui. Mi-a spus că se fac fraude peste tot și că oamenii sunt mână în mână, se clonează buletine”

,,Am reușit să scot banii, am aplicat pentru un credit. Și pentru că nu mai aplicasem niciodată, lucrez la stat și am salar ok mi l-au dat. Mi s-a spus să spun că iau credit de nevoi personale pentru renovarea apartamentului sau achiziționarea unei mașini. M-au pus să repet și când am greșit m-au pus să zic din nou ca nimic să nu pară suspect din partea mea. Știau și ce sumă trebuie să iau știau toate condițiile”

,,Mă trezesc cu această plasă de bani în mână și îi întreb ce să fac. Îmi spune să merg la Vivo, eram disperată, bona mă aștepta deja de 4 ore, celălat copil trebuia scos de la grădiniță. Inspectorul zice «Lăsați doamnă că știu, și eu am copiii. Au fost cazuri și mai grave. Mai aveți 2 pași de făcut, îmi trimiteți mie banii înapoi, eu vă închid creditul și nimeni nu va mai putea în numele dumneavoastră sa ia credit»”, a explicat actrița.

,,Ajung la Vivo disperată, mi-au spus să scot 200 de lei din suma aceea, să le trimit poze la seriile de pe bani să justifice la bancă. După ce am ajuns în fața bancomatului am întrebat ce treabă are BNR-ul cu bitcoinul.

M-a întrebat în ce secol trăiesc și mi-a spus că fac tranzacțiile și îmi trimite niște coduri QR. M-a asigurat că rămâne cu mine la telefon ca să pot să explic și acasă toată situația. Când am trimis ultimul leuț… Am alergat pe acolo, nici nu mai știam cum mă cheamă, nici nu știam ce am făcut. Te fac să faci pe spionul, și orice le zici au ceva pregătit. Dacă le dai alea 30 de minute te-au câștigat, că intră Poliția pe fir, apare nu știu cine, și te panichează nu mai știi ce să faci. „, a transmis actrița.