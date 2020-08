Teatrul Maghiar de Stat Cluj continuă seria spectacolelor în aer liber pe care le-a demarat înainte de sfârșitul stagiunii. La finalul lunii august,

publicul are ocazia de a viziona cele patru spectacole care se vor juca pe scena amplasată în curtea teatrului, de pe malul Someșului.

Astfel, în zilele de 26 și 27 august, ora 20.00, este programat spectacolul Don’t Be a Stranger, iar în datele de 28 și 29 august, ora 19.00, producția Homemade.

În spectacolul muzical Don’t Be a Stranger, o parte dintre actorii Teatrului Maghiar interpretează melodii de mare succes, precum King of Broadway, Lucky Star, Make ’Em Laugh, Singing in the Rain și altele.

Legat de spectacolul Homemade, creatorii precizau că au avut drept obiective: ”crearea unei echipe de cercetare pasionată de această temă; implicarea specialiștilor din domeniu; implicarea unui regizor, a unui dramaturg, și a mai multor actori, care să formuleze întrebările centrale ale acestei producții de teatru.”

Biletele pentru spectacolele din luna august pot fi achiziţionate la Casa de bilete a Teatrului, zilnic între orele 10.00 – 14.00, precum şi online pe site-ul www.biletmaster.ro .