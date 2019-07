În 12 septembrie 2016 Bălan Marcel a efectuat o plângere penală împotriva doamnei Crucița Corșeu pentru „Săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului , fără încuviințarea poliției sau a procurorilor care efectuează cercetarea locului faptei”.

Cu toate că procesul s-a încheiat de curând prin condamnarea Cruciței Cistelecan cu o amendă penală de 7.000 lei, căreia s-au adăugat și 3.000 de lei despăgubiri domnului Marcel Bălan și 1.000 de lei cheltuieli de judecată, Crucița nu se dă bătută ci este decisă să atace decizia în instanță, spunând că versiunea reală este alta.

Povestea lor a început în 2011, cei doi au avut o relație de concubinaj care a durat aproximativ 5 ani, iar din cauza unei discuții în contradictoriu avute cu câteva zile înaintea evenimentului, urma să se se vadă pentru ca Marcel să-și ia lucrurile sale personale din locuința Cruciței. Întâlnirea a luat însă o altă întorsătură.

Conform constatărilor urmăririi penale în ziua aceea, 11 septembrie 2016, s-au întâmplat următoarele: „Marcel Bălan s-a angajat în traversarea neregulamentară a drumului, prin loc nemarcat sau semnalizat cu trecerea de pietoni, cu intenția de a se urca pe locul din dreapta față în autoturismul condus de Crucița Corșeu; Moment în care aceasta din urmă a pornit de pe loc acroșându-l în zona picioarelor cu partea din față a autoturismului. În urma loviturii, pietonul a căzut în genunchi, după care s-a ridicat și s-a deplasat în stația mijloacelor de transport în comun, așezându-se pe o bancă. Deși a observat că Bălan Marcel a căzut înițial în fața autoturismului, Corșeu Crucița a demarat în trombă, părăsind locul în care s-a produs accidentul de circulație, fără încuviințarea organelor în drept. În momentele următoare, martorul Flueraș Alexandru a apelat la numărul de urgență 112, iar la scurt timp la fața locului au sosit ambulanța și un echipaj de poliție. Conform certificatului medico-legal din data 13.09.2016, Bălan Marcel a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce în cadrul unui accident rutier”.

În urma întâmplării, la fața locului a ajuns un echipaj SMURD, împreună cu Poliția Rutieră din localitatea Florești. Bălan Marcel a fost transportat la Clinica Ortopedie și Traumatologie Cluj-Napoca, unde a fost supus unui examen obiectiv medico-legal în urma căruia a rezultat următorul diagnostic: „Contuzie forte genunchi dr. Suspiciune leziune ligament colateral extern. Afirmativ accident rutier”.

În 12 septembrie 2019, Marcel Bălan a revenit cu o nouă sesizare de data aceasta la Secția 3 de Poliție din Cluj-Napoca, afirmând că în timp ce se afla la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Ortopedie din Cluj-Napoca, Crucița Croșeu l-a lovit cu pumnii în cap și în față, trăgându-l totodată de păr. În urma plângerii, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru partea acuzată, cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Pentru crearea acestui prejudiciu, persoana vătămată a cerut daune morale în valoare de 30.000 de lei.

Crucița se apără, însă, afirmând că viața ei este pusă în pericol de acest individ care încearcă să-i facă rău și să-i păteze imaginea: ”În ziua aceea ne certasem foarte rău iar eu eram decisă să rupem orice legătura, el era la mine, m-am urcat în mașină și am plecat. După vreo două ore m-am întors acasă, crezând că în timpul acesta el și-a strâns lucrurile și a plecat. Când am ajuns în stația de lângă blocul unde locuiesc eu, el mă aștepta. În momentul acela el s-a băgat în fața mea, eu am oprit și când am oprit a sărit pe mașină și s-a aruncat pe jos”. Prin urmare Crucița susține că toată această scenă de pe urma căreia ea s-a ales cu un dosar penal, a fost doar o înscenare din partea concubinului ei, la vremea aceea, cu scopul de-ai face rău.

Cu toate că doamna Crucița își susține necontenit nevinovăția, lucrurile nu s-au oprit aici iar amenințările din partea lui Marcel Bălan n-au încetat să apară și nici agresiunile fizice. În lunile ce au urmat aceste evenimente, Marcel Bălan nu a încetat nicio clipă interacțiunea cu victima, atât prin mesaje cât și față în față, apelând și la violențe de natură fizică atunci când Crucița mai dorea relaționarea cu el.

În data de 30 septembrie 2017, la distanță de un an față de primul „scandal”, Bălan Marcel a ridicat mâna asupra Cruciței. Conform certificatului medico-legal eliberat de către Institutul de medicină legală din Cluj-Napoca: „Corșeu Crucița prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, comprimare, zgâriere cu mâna, cădere. Contuzie toracică. Hematoame regiunea toracică anterioară. Hematoame antebraț stg. Hematoame coapsă stg. Afirmativ agresiune domestică veche de aproximativ 19 ore.”

Pentru a se apăra față de acest calvar început încă din 2016, dar care nu a luat sfârșit nici actualmente, Crucița a oferit probe, imagini cu mesaje și informații oficiale care să ateste veridicitatea declarațiilor oferite din partea ei: „Credeți-mă că din 2016 sunt terorizată de acest om. Nu am crezut că o sa ajungem atât de departe și niciodată nu i-am dorit ceva rău. A fost omul lângă care am trăit mulți ani din viața mea și nu mă așteptam să devină cel mai mare dușman al meu. Am adus dovezi care să îmi susțină varianta proprie, mesajele de amenințare au continuat mult timp după despărțire, agresiunile fizice iar. Am pus toate aceste lucruri în dosarul de la tribunal, însă nimic nu a fost luat în considerare. Marcel purta mereu o legitimație cu el, de colaborator al serviciilor secrete iar tot timpul m-a amenințat că el lucrează cu SRI-ul. Chiar și în momentul de față se apără cu asta, că serviciile secrete ar fi inchis dosarul impotriva mea. Eu sunt decisă să mă apăr în continuare, sunt nevinovată iar lucrul acesta se va afla.”

Ca o concluzie, Crucița a afirmat: „Nu mă opresc aici, nu sunt vinovată și dacă e nevoie, pentru a demonstra asta, voi ajunge și la CEDO”.