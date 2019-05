Numeroase motive fac din vara cel mai iubit anotimp, iar diversitatea hainelor care pot fi purtate in lunile calde nu face decat sa completeze lista. Venirea verii indeamna la verificarea garderobei de vara si “imbunatatirea” acesteia cu piese unice, care sa fie purtate in vacante, la plimbarile de seara, in zilele toride. Spre deosebire de micro-tendintele care dispar de la un an la altul, salopetele, in diferite modele si de diferite lungimi, sunt in continuare pe lista celor mai creative articole vestimentare de vara.



Idei de tinute – sugestii de purtare a salopetelor



Multe dintre piesele vestimentare spectaculoase sunt evitate de multe femei, tocmai pentru ca acestea se tem sa le integreze in tinutele pe care le poarta frecvent. Secretul modei se refera insa la invatarea micilor trucuri pentru transformarea oricarei piese vestimentare intr-un element care se potriveste perfect stilului unic al fiecarei femei.



Acestea sunt cele mai populare modalitati de purtare, din care femeile se pot inspira:



Sugestii pentru tinutele de zi

Zilele de vara sunt vesele si cer purtarea hainelor colorate, confectionate din materiale naturale, valuroase, vaporoase, care emana lejeritate, confort si racoare.



Tinute casual

Daca este un stil care pe care il abordeaza cele mai multe persoane, atunci cel casual este acela: nu impune reguli stricte si se potriveste pentru a purta tinutele alcatuite astfel la birou sau in zilele libere, precum si in alte situatii, in functie de preferintele personale de a petrece timpul liber. Alegerea unei salopete cu imprimeu floral si o pereche de sandale joase potrivite, impreuna cu o coafura lejera si cateva accesorii vesele, creeaza o tinuta casual gata de purtare.



Tinute romantice, chic

Pentru cele care prefera tinutele feminine – chic, romantice – aceasta piesa vestimentara va deveni elementul principal al outfitului creat. Spre deosebire de alte piese vestimentare, modelul potrivit de salopeta se potriveste pentru purtare cu sandale cu talpa joasa, dar si cu sandale cu platforma sau cu toc cui. Totul consta in adaugarea accesoriilor potrivite: pentru tinutele mai elegante, bijuteriile delicate confera un plus tinutei, iar pentru crearea unei tinute chic, se poate opta pentru un cos de rafie in locul clasicei genti si o pereche de ochelari supradimensionati.



Tinute street style

Stilul urban si cel street style sunt potrivite persoanelor creative, care adora sa mixeze elemente caracteristice mai multor stiluri vestimentare. Salopetele, atat modelele sport, cat si cele elegante sunt potrivite pentru alcatuirea celor mai reusite outfit-uri de vara, in aceasta sona stilistica.



Sugestii pentru tinutele de seara

Zilele sunt mai lungi, iar invitatiile la evenimente de familie si de celebrare, in general, se inmultesc pe timpul verii. Pentru toate petrecerile si evenimentele de seara, precum si pentru iesirile placute cu amicii, pot fi create tinute atractive cu aceste salopete dama.



