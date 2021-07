Cristian Sorin Lung, țeparul clujean trimis în judecată în mai multe dosare de înșelăciune, a fost condamnat săptămâna aceasta la doi ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru țepele date cu ocazia Untold 2019.

„Condamnă inculpatul Lung Cristian Sorin la pedepsele de: 2 ani închisoare pentru săvârâirea infracțiunii de înșelăciune in forma continuată ( 21 acte materiale), 4 luni închisoare pentru săvârâirea infracțiunii de înșelăciune in forma continuată ( 2 acte materiale), 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În temeiul art. 40 alin.1 rap la art. 38 alin.1 Cod Penal constată că cele patru infractiuni deduse judecatii sunt concurente între ele dar si cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an cu suspendare sub supraveghere prin sentinta penală nr. 255/23.03.2020 a Judecatoriei Cluj-Napoca, definitiva prin decizia penală nr. 1276/A/11.11.20202 a Curtii de Apel Cluj. În temeiul art. 97 alin. 1 Cod Penal anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinta penală nr. 255/23.03.2020 a Judecatoriei Cluj-Napoca, definitiva prin decizia penală nr. 1276/A/11.11.20202 a Curtii de Apel Cluj. În temeiul art. 97 alin. 1 teza finală rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod Penal contopește pedepsele de 2 ani închisoare, 4 luni inchisoare, 3 luni inchisoare și 4 luni închisoare aplicate prin prezenta cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinta penală nr. 255/23.03.2020 a Judecatoriei Cluj-Napoca, definitiva prin decizia penală nr. 1276/A/11.11.20202 a Curtii de Apel Cluj, adaugând la pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare sporul obligatoriu de o treime din restul pedepselor aplicate (1/3 din 1 an și 11 luni) rezultând pedeapsa finală de 2 ani, 7 luni și 20 de zile pe care inculpatul o va executa in regim de detentie conform art. 60 Cod Penal”, se arată în soluția dată de instanță.

Cristian Lung, poreclit și geamănul lui Traian Onuc (ex. Ianson) este o vedetă cu notorietate în Cluj-Napoca. De ce? Pentru că locul său era la închisoare de mult. N-a intrat, dar în septembrie 2019 presa primește un comunicat că a fost reținut. Atât s-a putut. După zeci de persoane țepuite de acest individ, cu o reputație infracțională de la majorat încoace, într-un final Cristian Sorin Lung a stat reținut 24 de ore. Abia atunci ce au începtu anchetatorii să reușească să-i pună frână lui Lung, cel care era profesor în țepe imobiliare, la fel ca Ianson.

Sursa: ziardecluj.ro

