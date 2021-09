Europarlamentarul PNȚCD, Cristian Terheș, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care își expune punctul de vedere cu privire la votul exprimat de șase europarlamentari USR PLUS, printre care se numără și Dacian Cioloș, în ceea ce privește „Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în UE”.

Terheș a afirmat că europarlamentarii au votat pro LGBTIQ, dar împotriva României, deoarece prin această rezoluție se solicită Comisiei Europene să ia măsuri împotriva României pentru că nu a recunoscut căsătoriile homosexuale până acum.

„Sase europarlamentari USR PLUS, inclusiv Dacian Ciolos, singurii romani care au votat contra Romaniei. Rares Bogdan n-a votat deloc!

Pe data de 13 septembrie 2021 a fost supusa la vot in plenul Parlamentului European „Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în UE”, ce a fost initiata in urma unei actiuni ce a pornit din Comisia PETI. Link-ul la versiunea in limba romana a rezolutiei il gasiti la final.

Pe langa o serie de pseudo-drepturi pretins incalcate comunitatii LGBT, prin aceasta rezolutie se solicita Comisiei Europene sa ia masuri impotriva Romaniei pentru ca „inca” nu a recunoscut casatoriile homosexuale.

Parlamentul European „invită Comisia să ia măsuri de executare împotriva României pentru nerespectarea în continuare a acestei hotărâri [Coman & Hamilton – n.n.] și pentru lipsa unei căi de atac care a forțat reclamantul să recurgă la CEDO pentru a obține reparații”, se prevede in aceasta Rezolutie la punctul 10.

Hotararea Coman & Hamilton prevede că termenul „soț/soție”, astfel cum este utilizat in Directiva privind libera circulatie, se aplică si partenerilor de același sex.

In favoarea acestei rezolutii, care cere condamnarea Romaniei, au votat: Ciolos, Mituta, Pislaru, Stefanuta, Strugariu, Tudorache (toti de la USRPLUS si grupul Renew Europe).

N-au votat: Cretu, Negrescu.

A absentat: Bogdan.

S-au abtinut: Botos, Gheorghe, Motreanu, Muresan, Nistor, Winkler.

Au votat impotriva: Avram, Basescu, Benea, Blaga, Buda, Busoi, Ciuhodaru, Falca, Grapni, Hava, Manda, Marinescu, Nica, Plumb, Terhes, Tomac, Tudose, Vincze.

In imaginea din atasament puteti vedea si votul pe tari.

La votul pe grupuri se poate vedea care grupuri sustin in majoritate aceasta linie si care nu.

Fac precizarea ca in Comisia PETI am depus o solicitare de „split vote” (vot separat) pentru a scoate referirea la Romania din text, solicitare care a fost preluata de Grupul ECR. Cand s-a supus la vot, cererea a cazut la un vot.

In concluzie, aveti aici inca o dovada ca grupul Renew Europe si USRPLUS sunt aliniate neomarxismului, intentia lor fiind de a submina nu doar statele nationale, dar si notiuni elementare ca familie ori barbat si femeie.

Pe baza acestei rezolutii, care vine dupa raportul Matic, se va impune si propaganda ideologiei de gen in scoli, in baza careia copiii vor fi invatati din frageda copilariei ca pot fi, la alegere, baieti ori fete, ambele in acelasi timp sau un pic dintr-unul si mai mult din altul.

Ciolos si USRPLUS trebuie sa explice in fata romanilor acest nou vot impotriva Romaniei!

Link la rezolutie in limba romana: https://www.europarl.europa.eu/…/B-9-2021-0431_RO.html” a transmis Terheș pe contul său de Facebook.

