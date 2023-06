In timpul in care am fost antrenor personal la Hollywood imi placea foarte mult sa ii pregatesc pe clientii mei pentru evenimentele importante cum ar fii “The Red Carpet”.

Am antrenat fotomodele de la marile case de Moda precum Ford, printre care si romanca Cristina Irimiciuc, pentru sedintele foto.

Am antrenat pe actorul si cantaretul celebru Common timp de 2 ani pina sa castige premiul Oscar in 2015.

Am lucrat impreuna cu Lee Daniels, producatorul si creatorul serialului Nr.1 in USA “Empire” in 2016, pentru sedintele foto ale editorialului Vogue Magazine.

In 2013, Cristina Irimiciuc mi-a facut cunostinta cu Mirela, actrita romanca in Hollywood. Dupa un an ne am casatorit si perioada care a urmat a fost un adevarat boom pe toate planurile, iar professional nu credeam ca pot urca mai sus pe scara succesului.

In 2017 m-am mutat cu Mirela inapoi in locul ei natal, Cluj Napoca, Romania.

Pina in 2022 am acumulat o suma frumoasa cu crypto si am inceput sa iesim cu Mirela din ce in ce mai mult. In tot acest timp Mirela, purtind mereu tocuri, a dezvoltat o tendinita la tendonul lui Achilles.

Procesul de vindecare al Mirelei a dat nastere noului concept de miscare pe care l-am numit “The High Heels Workout”.

“The High Heels Workout” este o combinatie a exercitiilor pe care le-am folosit cu clientii mei celebri din Hollywood si o noua serie de exercitii pentru stabilitate, postura, balanta si intarirea muschilor asociati mersului pe tocuri.

“The High Heels Workout” este perfect nu numai pentru modelele de la Ford, dar si pentru sporturi precum schiatul, fotbalul si tenisul, deoarece toate aceste sporturi necesita balanta si stabilitate perfecta.

Pe data de 8 iulie “The High Heels Workout “ va celebra premiera acestui nou concept de miscare parfumat de un Glamour exotic, pe care numai Hollywood il poate da prin celebrul antrenor de la Hollywood, Quaison Dodd.

Antrenorii de top din Cluj se vor intilni pe covorul rosu de la Cinema Florin Piersic unde vor impartasi contributia lor adusa comunitatii din Cluj.

Sint foarte bucuros ca pot sarbatori lansarea noului meu concept de miscare in Romania, tara care a dat lumii intregi “ The Romanian Deadlift” si a ramas in istoria sportului pentru totdeauna.

Dupa “The Romanian Deadlift” “The High Heels Workout “ schimba din nou istoria sportului de nicaieri altundeva, decat, din Romania.

Cele mai importante nume vor pasi pe covorul rosu si vor avea un moment de neuitat.

Dupa ecranizare, un short de 20 minute, in care voi prezenta noile exercitii, va urma un Q&A unde invitatii vor putea cere lamuriri direct creatorului acestui concept, iar dupa Q&A, cei care vor dori pot ramane la un cocktail delicios in lobby- ul cinematografului Florin Piersic.

Acest Red Carpet va fii special! Aduceti camerele de filmat si fi-ti pregatiti sa traiti un moment cum nu a ti mai trait niciodata!

Pentru sponsorii care vor participa la realizarea acestui eveniment se va oferi promotie pe ecranul cinematografului Florin Piersic pe tot parcursul acestor saptamani pina la premiera, iar la premiera se va expune un “ Pictures Booth” cu afisul pe care vor fii amintiti toti sponsorii, iar invitatii isi vor face pozele in acest special “ Pictures Booth” pe care le vor expune pe social media, un mod indirect de promovare.