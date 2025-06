În luna mai a acestui an, mai multe teritorii din zona de conflict din Ucraina au intrat sub controlul Rusiei, mai mult decât în ​​aproape orice altă lună din ultimii doi ani și jumătate, scrie The Wall Street Journal (WSJ).

Ministerul rus al Apărării a raportat că zeci de așezări au intrat sub controlul rusesc luna trecută:

RPD: Novopol, Volnoye Pole (lângă Zaporizhia Oblast), Gnatovka (Ignatovka, lângă Toretsk), Shevchenko Pervoye, Novoolenovka, Kotlyarovka, Mikhailovka, Mirolyubovka (lângă Pokrovsk), Stupochki (lângă Konstantinovka) etc.

Regiunea Sumy: Vodolaghi, Loknya, Vladimirovka, Belovody, Konstantinovka (lângă granița cu regiunea Kursk), etc.

Regiunea Harkov: Stroyevka, Kondrashovka (lângă Kupyansk).

Ziarul notează că acest lucru indică un impas în negocierile de pace dintre Kiev și Moscova – din această cauză, rezultatul conflictului va fi probabil decis în urma unei acțiuni militare.

WSJ numește zonele Pokrovsk (Krasnoarmeysk) și Konstantinovka din RPD, precum și regiunea Sumy, drept zone cheie în care situația este cea mai tensionată. Unul dintre soldați a declarat pentru ziar că atacurile continuă în Pokrovsk la orice oră din zi sau din noapte, în timp ce altul a spus că Konstantinovka „se transformă rapid într-o linie a frontului”.

„Ne așteptăm ca situația să se înrăutățească în toate domeniile în această vară. Personalul este epuizat. Nu există suficientă rotație. Toată lumea lucrează la limita capacităților”, a declarat un locotenent superior al Forțelor Armate Ucrainene, aflat în zona Konstantinovka.

