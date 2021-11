Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a exprimat mereu părerea față de Ludovic Orban și, după ce în aceasră vară l-a făcut ”inferior politic”, a declarat că acesta ar trebui să joace șah cu Ion Iliescu, deoarece nu mai poate aduce un plus pentru PNL.

Alin Tișe, președinte al CJ Cluj, a lansat în ultimii ani o serie de atacuri dure la adresa lui Ludovic Orban, cel care în această vară și-a pierdut statutul de președinte al Partidului Național Liberal. Nici acesta nu a fost mai prejos, acuzându-l pe președintele CJ Cluj de ”frustrare politică” că nu a fost ales în BPN al PNL. Asta până în momentul în care i-a ajuns cuțitiul alegerilor interne la os și l-a sunat pe Tișe să-l ceară în propria echipă. A fost refuzat.

„Cred că acest om a primit de la partid mai mult decât merita și ar trebui să nu rupă oamenii din partid. Oamenii care nu l-au dorit acum, l-au votat acum patru ani. Lumea e sătulă de cei care ne conduc din anii 90`. Lumea vrea oameni noi care sunt capabili și care nu au primit funcții doar pe criteriu politic. Cei care au ani buni de funcții publice, dar care nu mai corespund ar trebui să facă un pas în lateral. Partidele ar trebui să-i concedieze pe acești oameni. Domnului Orban i-am recomandat să joace șah într-un parc cu domnul Iliescu, deoarece nu mai poate aduce un plus pentru PNL.”

Alin Tișe consideră că Ludovic Orban nu mai are ce căuta în politică și a criticat modul în care se comportă fostul președinte al PNL.

„Avem cel mai mare filosof acum pe domnul Orban. Nu știu dacă ați mai auzit de el în ultima perioadă. Orban s-a autoexclus singur din partid când ne-a făcut slugi. Nu am fost un simpatizant al domnului Orban și am sancționat măsurile luate în defavoarea clujenilor, precum numirea unui prefect UDMR și alte măsuri împotriva Clujului. Nu l-am votat nici acum patru ani și le-am spus colegilor că vor regreta decizia. A ajuns o caricatură tristă. De ce spun asta? Tu vorbești toată ziua despre liberalism, dar explicați-mi mie când această persoană a exercitat vreodată o profesie liberală, a lucrat în domeniul privat. El toată viața a lucrat la stat în diverse funcții și ne vorbește de Brătianu și liberalism. Partidul era dependent de 20 de parlamentari pe care Orban i-a rupt din PNL. Se comportă ca o bicicletă pe care ai folosit-o o vreme și acum ți se pare că nu mai are nici viteză bună, nici frâne. Acum toți sunt niște lingăi în opinia lui. El a primit de la politică și partid mai mult decât merită. Face politică din 1990 și nu a câștigat nicio bătălie adevărată. A fost susținut doar de grupul lui sau numit de anumite persoane.”

Alin Tișe l-a criticat des în ultimul an pe Ludovic Orban și a fost un susținător al lui Florin Cîțu la alegerile interne din cadrul PNL în acest an. Cum rămâne cu ”micii dinozauri din PNL”, ”care nu se mai dau duși”?

„Eu am spus și atunci (n.r. luna august) că Florin Cîțu e cea mai bună opțiune pentru noi. Această perioadă tumultoasă a Guvernului a lăsat în urmă organizarea partidului. Suntem într-o fază în care am făcut alegeri, am făcut o echipă, dar nu am putut să luăm, momentan, decizii din cauza activității guvernamentale. Avem și în PNL mici dinozauri care nu se mai dau duși din diverse funcții de ministru, secretari de stat, deși pe ei nu îi recomandă nimic.”.

