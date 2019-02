Valentin Grigoriu, fostul director al Aeroportului Băneasa, este propunerea lui Alin tișe, șeful CJ Cluj, într-o funcție de membru al Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Cluj Napoca.

Potrivit puterea.ro, Grigoriu este omul mogulului Dan Voiculescu.

Pe 10 august 2005, Dan Voiculescu reusise sa-l convinga pe directorul Aeroportului Baneasa, Valentin Grigoriu, impus de PNL, sa puna in executare un dubios contract de inchiriere incheiat cu un an in urma, sub guvernarea Nastase. Plin de avantaje pentru Voiculescu, pagubos pentru aeroport. Însă, intempestiv conducerea Aeroportului Baneasa s-a razgandit peste noapte si a decis renegocierea contractului cu Baneasa Mall (fosta Grivco).

Grigoriu a ajuns in fruntea institutiei in iulie 2005, cu sprijin PNL, iar prima lui grija a fost sa se zbata ca afacerea liderului PUR sa ia avant pe terenurile aeroportului, inchiriate sub guvernarea PSD. Pentru asta si-a luat inima in dinti si a parafat un al doilea protocol, de aceasta data cu Aviatia Utilitara, unul dintre inamicii lui Voiculescu. Amanunt important: Aviatia Utilitara se afla in proces cu aeroportul, cerand sa i se recunoasca dreptul de proprietate pe aproape 9 hectare, din suprafata totala de 38 de hectare, cat are in proprietate Baneasa. In mod ciudat, aeroportul nu stie exact, nici acum, daca nu cumva cele 20 de hectare inchiriate lui Voiculescu s-ar putea suprapune cu suprafata de 9 hectare revendicata de Aviatia Utilitara. Prin urmare, ce face domnul Grigoriu? La 12 august, deci la doua zile distanta de protocolul cu Voiculescu, incheie un al doilea protocol, de aceasta data cu Aviatia, prin care ii recunoaste posesia asupra celor 9 hectare de teren si dreptul ca, pana la stingerea litigiului, sa „foloseasca nestanjenita terenul”. Insa talcul acestui al doilea protocol il citim ceva mai jos si intelegem de ce Voiculescu are, din nou, numai motive de bucurie: „Aviatia declara, irevocabil, ca este de acord cu implementarea programului de dezvoltare „Centrul Comercial Baneasa” in zona Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 40 si se obliga sa sprijine AIBB in actiunile sale de obtinere a avizelor si autorizatiilor necesare demararii lucrarilor, precum si sa nu intocmeasca vreun act sau vreo actiune in justitie de natura sa blocheze continuarea lucrarilor”. Adica, Voiculescu primeste asigurari ca potentialul inamic va sta cuminte si nu-i va strica afacerea. Urmeaza impacarea generala a celor trei parti, armonie si iubire: „Dupa semnarea prezentului protocol, cele trei parti – SN Aeroportul International Bucuresti-Baneasa, Baneasa Mall SA si Aviatia Utilitara SA – se vor intalni si vor incheia un protocol prin care vor stabili toate detaliile referitoare la colaborarea partilor prezentate”. Voiculescu sa traiasca!

Revocarea irevocabilului

Dar, dupa numai zece zile, „interesul nediminuat” pentru afacerea lui Voiculescu se diminueaza, iar irevocabilul se revoca. Mai precis, aeroportul anunta ca ambele protocoale „au fost anulate in scris in data de 22.08.2005, in urma analizei intreprinse cu conducerea ministerului asupra oportunitatii acestor tratative”. Hopa! Adica, liberalul Grigoriu este chemat la ordin de pedistul Dobre, ministrul Transporturilor, omul de casa al lui Traian Basescu, adversarul de moarte al „solutiei imorale care este PUR”. O analiza care aduce numai vesti proaste pentru Dan Voiculescu. Iata-le: „In prima sedinta a Consiliului de Administratie al SN AIBB – AVSA va fi luata in discutie situatia contractului de inchiriere nr. 406/06.02.2004 si vor fi analizate conditiile in care acesta poate fi pus in executare”. A doua veste proasta: „Se au in vedere atat negocierea clauzelor contractuale (perioada de gratie, pret pe metru patrat inchiriat), cat si alte masuri ce pot fi luate daca interesele aeroportului cer astfel de masuri”. Prin urmare, constructia „Centrului Comercial Baneasa Mall” ia o pauza. Ce pleasca, facuta cadou de guvernarea PSD, risca sa piarda Voiculescu cititi mai jos si va ingroziti. Traduse, aceste clauze suna cam asa: Voiculescu ar fi putut sa inceapa constructia Centrului Comercial, iar timp de un an si jumatate nu ar fi platit nici un dolar chi-rie. Nimic insa nu-l impiedica sa subinchirieze din cele 20 de hectare terenul care-i prisosea. Or, asta inseamna ca in buzunarul lui Voiculescu ar fi putut intra, timp de un an si jumatate, milioane de euro fara sa miste un deget. Mai mult, la finalul celor 45 de ani de chirie, copiii dlui Voiculescu ar fi avut drept de preemtiune daca ar fi dorit sa incheie un nou contract de inchiriere. Sau daca ar fi avut chef sa-l cumpere. Asa-numitul drept de prim refuz are si el o explicatie. Oricine ar fi avut chef sa mai construiasca vreun butic pe terenurile aeroportului, Voiculescu trebuia mai intai consultat, iar daca spunea pas potentialul investitor era trimis la plimbare.