Case ridicate pe bandă rulantă, tranzacții de sute de mii de euro și un lanț de „uitări” în declarațiile de avere — consilierul județean Paul Fati, fiul fostului primar din Apahida, pare să fi transformat un teren moștenit într-o adevărată afacere imobiliară. De la un teren primit cadou de la bunicul său, Paul Fati a ajuns să deruleze tranzacții imobiliare de amploare și să ridice locuințe într-un ritm amețitor — fără ca aceste activități să apară în declarațiile sale de avere. Consilierul județean, fiul fostului edil din Apahida, Grigore Fati, pare să fi uitat cu totul că are obligații legale de transparență publică. Povestea continuă vizavi de terenul familiei Fati, unde socrul lui Dan Telecan a ridicat la rândul său două case, urmat apoi de alți membri ai familiei extinse. Chiar și o verişoară venită din America s-a apucat de construit. Pentru a înțelege cum a ajuns întreaga familie să fie prinsă de „virusul imobiliar”, l-am contactat pe Dan Telecan.

Familia Fati şi casele trase la indigo

După ce a moştenit un teren de la bunicul său, consilierul judeţean Paul Fati s-a pus pe construit 11 case pe care ulterior le-a vândut. Interesant este că şi socrul său, Dan Telecan, s-a pus pe construit case, asemenea ginerelui, tot pe un teren moştenit. Întâmplarea face ca terenul moştenit să se afle în aceeaşi zonă, chiar vizavi de casele construite de Fati. Mai mult, atât casele construite de fiului fostului primar din Apahida, cât şi casele construite de Dan Telecan, respectă acelaşi proiect. Mai exact, arată la fel, sunt trase la indigo. Însă, Telecan nu poate fi numit dezvoltator imobiliar, după cum afirmă chiar dumnealui, deoarece a construit doar două case. Contactat telefonic, Telecan ne-a zis că şi o vară de-ale lui a construit o casă în zonă şi chiar şi alte rude de-ale sale a ridicat o case tot pe acolo. Marele dezvoltator imobiliar ascuns rămâne, desigur, Paul Fati. Însă putem afirma că virusul imobiliar extrem de contagios a cuprins toată familia exitinsă a consilierului judeţean.

Ce spune socrul lui Paul Fati despre casele familiei

Reporterii Gazeta de Cluj l-au contactat pe Dan Telecan pentru a afla povestea din spatele proiectelor imobiliare dezvoltate de familia existinsă a lui Paul Fati.

Reporter: Aţi construit patru case, oare mai aveţi vreuna de vânzare?

Dan Telecan: Nu mai am niciuna de vânzare şi n-am construit patru case, am cosntruit mai puţine. Am construit două case pe terenul moştenit de la bunicul meu pe care le-am vândut acum 3-4 ani. Restul care sunt acolo, una este al lui Telecan Ioan care e văr primar cu mine, una e a lui Telecan Mihaela care e verişoara primară cu mine. Da, proiectul e acelaşi, dar nu sunt toate ale mele.

Reporter: Pare că toată familia a dezvoltat un apetit pentru imobiliare.

Dan Telecan: Părinţii mei au vândut un teren pe care l-au moştenit în Jucu. Deci nu sunt dezvoltator imobiliar. Am primit nişte bani de la părinţii mei şi m-am gândit să îi investesc. Am 60 de ani, să-mi asigur o bătrâneţe liniştită, dar nu sunt dezvoltator. Da, l-am susţinut şi pe ginerele meu, chiar i-am dat nişte bani, să facă şi el ceva, aşa e în familie.

Reporter: Sunt deja 14 case în familie.

Dan Telecan: Nu vreţi să o punem şi pe a verişoarei din America?

Proiectele imobiliare din jurul familiei lui Paul Fati atrag atenția prin amploarea lor aparenta discreţie. Deși din exterior pare că o singură mână a coordonat totul, în realitate lucrurile sunt mai fragmentate. Dan Telecan susține că a ridicat doar două case, construite pe un teren moștenit de la bunicul său, și vândute în urmă cu câțiva ani. Restul locuințelor din zonă aparțin altor membri ai familiei: veri și verișoare cu care împarte nu doar legături de sânge, ci și același proiect arhitectural.

După cum afirmă însuşi Telecan, banii provin dintr-o moștenire a părinților, iar investițiile au fost făcute cu gândul la siguranța financiară de la bătrânețe. La rândul său, a sprijinit și alte inițiative din familie, inclusiv pe cea a ginerelui său, şi într-un lanț de solidaritate familială casele au răsărit ca ciupercile după ploaie.

În jurul aceleiași familii gravitează peste 14 case, iar numărul ridicat stârnește suspiciuni că în spate s-ar afla o strategie bine pusă la punct. Telecan lasă însă impresia că totul e mai degrabă o coincidență decât un plan. Ceea ce pentru unii pare un veritabil proiect imobiliar, pentru familie pare să fie doar o succesiune de alegeri personale, în care moștenirile, economiile și sprijinul reciproc au modelat discret peisajul din cartier.

Norocul ce l-a lovit pe Paul Fati, pare că s-a refractat, cu generozitate, asupra întregii sale familii. Moștenirile au curs, proiectele s-au clonat, iar casele au apărut ritmic, ca într-un dans imobiliar bine repetat. Dincolo de „nu sunt dezvoltator” și „doar două case”, rămâne imaginea unui cartier în care aproape fiecare acoperiș are o legătură de sânge cu consilierul județean. Iar dacă totul e, într-adevăr, doar rezultatul unor alegeri personale și al unui sprijin dezinteresat între rude, atunci familia Fati poate candida liniștită la titlul de cea mai eficientă din județ când vine vorba de transformat moștenirea în metru pătrat vândut. Aşadar, saga imobiliară a familiei Fati capătă o altă nuanță: nu de coincidență, ci de model. Un model în care solidaritatea familială devine, în mod convenabil, paravan pentru o afacere imobiliară în toată regula — dar neasumată oficial de nimeni.

