În Cluj-Napoca umanitatea și empatia nu mai există nici măcar la cei care pozează în mari creștini. Un agent de pază și-a pierdut azi locul de muncă deoarece nu a vrut să scoată mai repede, în frig, la -10 grade, un om al străzii care intrase să se încălzească în magazinul Panemar din Bucium. Bărbatul era angajat al firmei Safe Security, deținută de Adrian Rus, fiul lui Toma Rus și soțul Vlăduței Lupău.

Iritate de prezența omului străzii și de faptul că agentul de pază nu l-a scos imediat cu forța afară, angajatele s-au plâns la cei de la firma de pază care l-a concediat. Bărbatul ne-a contactat, considerând că a fost concediat abuziv, doar pentru că i-a fost milă de un om neajutorat.

„Am fost dirijat de la dispecerat să mă deplasez la acest Panemar din Mănăștur. În incinta acestui Panemar era un om al străzii foarte în vârstă, peste 70 de ani. Era fără dinți, cu o îmbrăcăminte murdară. În momentul în care am intrat în incinta Panemarului un domn mi-a spus: Sper că nu ați venit pentru omul acest, uitați, i-am cumpărat eu de mâncare, i-am luat ceai, să stea, să consume, pentru că la acea oră erau totuși -10 grade afară. Omul era liniștit, nu a provocat scandal. L-am rugat, dacă este amabil să părăsească incinta. A zis, că da, doar să termine de mâncat. Culmea este că erau trei sau patru vânzătoare care insistau foarte mult să-l scot afară că miroase. Nu pot eu să zic că mirosea, poate că mirosea. L-am lăsat să își consume ce avea de consumat, totuși erau -10 grade afară. Aceste doamne erau foarte impacientate de faptul că eu, fiind agent de securitate intervenție nu l-am luat să-l scot afară și să-l alung în stradă. Eu nu pot să fac asta că e totul o ființă umană. Am stat lângă el circa 45-50 de minute, se poate vedea pe camere, până a terminat de mâncat. În acest interval de timp, angajatele m-au reclamat la dispecerul de la Safe Security, probabil și la domnul Chiorean de la Panemar, că eu nu am făcut ce trebuia făcut, să îl scot afară. Mi s-a reproșat practic. E peste puterile mele de om, e inuman, să îl scot afară la -10 grade. Ca atare am fost chemat la sediu și mi s-a pus în vedere că administratorul societății a decis să fiu dat afară. Mi-au adus apoi hârtia prin care mi-am dat demisia. M-a șocat faptul că dai un om afară pentru că a ținut partea unui om al străzii. Mi se pare o optică foarte proastă de la Panemar, că dacă nu ești îmbrăcat nu știu cum, și dacă n-ai bani să nu fi primit într-o locație. Cât timp am stat acolo, oamenii nu au fost deranjați de prezența acelui om. Le-am explicat vânzătoarelor că nu pot să-l iau cu forța, pentru că nu este normal să ne comportăm astfel cu oamenii. Trebuie să ai empatie pentru astfel de oameni. Trebuie să avem grijă de oameni, nu să-i dăm așa afară, nici pe câini nu poți să-i dai afară la aceste temperaturi. Umanitatea lipsește din mulți”, a relatat întâmplarea, agentul de pază Harmat Stelian.

Ziar de Cluj a luat legătură cu toți cei implicați pentru a afla cum a fost posibil ca un gest de umanitate să îl coste pe bărbat funcția.

Adrian Rus, patronul firmei de pază Safe Security, fiul fostului șef la BCCO Toma Rus și soțul cântăreței Vlăduța Lupău a declarat inițial că nu este la curent cu incidentul, dar a revenit foarte repede cu precizări. El susține că motivul care a stat în spatele deciziei de concediere este faptul că agentul de pază s-ar afla la a treia abatere, dar evident că au cântărit foarte mult plângerile venite din partea Panemar.

„A fost un incident azi dimineață la un Panemar. Timpul de intervenție a fost de 50 de minute. Din câte știm noi, beneficiarul a solicitat de mai multe ori să fie scos afară. Agentul este la a treia sau a patra abatere disciplinară. Săptămâna trecută a fost un alt incident. A ajuns în timp util, dar a refuzat sa intre in obiectiv, a fost mustrat si există dovezi în acest sens. Din câte a zis directorul el are o problema cu o doamna dispecer și dispeceratul functioneaza împreună cu interventia si nu putem sa lasam cearta lor sa se resfrângă asupra imaginii. Se află la a treia abatere, dar i s-a oferit un alt loc de muncă în cadrul firmei, ca agent de securitate, dar l-a refuzat. Inițial, a zis că stă in preaviz după care a sunat că nu mai vrea să lucreze cu noi, să vină cineva să îl înlocuiască. El practic și-a dat demisia. Panemar au fost foarte supărați, dar nu au solicitat demisia agentului doar că nu li se pare normal că a durat foarte mult până a plecat bărbatul din magazinul lor. Ei susțin că au pierdut mai mulți clienți în acest interval de timp. Noi nu am vrut să facem dreptate, am vrut să ne asigurăm că oferim servicii de calitate și clienții sunt multumiți”, a declarat Adi Rus pentru Ziar de Cluj.

Contactat telefonic, patronul Panemar, Nicolae Chiorean, ne-a declarat că a fost informat despre incident, dar că nu știe amănunte: „Am cerut să văd înregistrarea, pe care o să o primesc mâine și un raport de la firma de pază cu care colaborăm, apoi voi decide ce măsuri iau.”

De remarcat că domnul Chiorean se dă mare stâlp al comunității penticostale, bun creștin, dar se comportă ca un nesimțit și le permite angajaților să arunce un om afară, în ger.

Interesant este faptul că imediat după ce Ziar de Cluj a luat părerea lui Adrian Rus, patronul firmei de securitate, așa cum se cuvenea profesional, fostul șef al BCCO Cluj, Toma Rus, a ținut de cuviință să îl sune pe patronul Ziar de Cluj, Liviu Alexa, care nu i-a răspuns și i-a transmis prin SMS următorul mesaj: