Dincolo de faptul că județul Cluj impresionează prin modernitate, diversitate și civilizație, același loc îngrozește, de asemenea, prin crimele odioase care au avut loc de-a lungul timpului. Pentru un oraș cu o rată a criminalității scăzută, cazurile petrecute în această bucățică idilică de Ardeal șochează o lume întreagă. Astfel, Gazeta de Cluj realizează un „recensământ” al celor mai înfiorătoare crime din ultima vreme.

10. Criminalul din Mănăștur

Un bărbat a ajuns în spatele gratiilor, după ce și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit, deși avea cel puțin două crime în plan. Acesta a pătruns în imobilul în care femeia se afla împreună cu celălalt fiu. Cei doi dormeau în camere alăturate. Ucigașul a intrat în camera mamei și a înjunghiat-o de mai multe ori, pregătindu-se să-și omoare și fratele, însă a eșuat, întrucât bărbatul s-a trezit din somn și a sunat la poliție.

9. Dragostea și viața s-au sfârșit în Gheorgheni

O asistentă medicală în vârstă de 30 de ani a fost ucisă cu sânge rece de către propriul său iubit, originar din Algeria, motivul crimei fiind gelozia. Aceasta se întorsese într-o seară din orașul natal, Suceava, iar bărbatul a așteptat-o în fața autocarului, după care s-au îndreptat către locuința lui. În urma unui conflict, și-a înjunghiat iubita fără ezitare. Totuși, victima a reușit să iasă în stradă și să ceară ajutor. Oamenii au sunat la 112, încă medicii nu au mai putut face nimic pentru tânără. Anchetatorii au găsit, de asemenea, mesaje mai vechi de amenințare în telefonul său, trimise tot de criminal. Ucigașul a fost prins în Suceava și condamnat la închisoare pe viață.

8. Criminalul din lift

Unul din cele mai îngrozitoare cazuri din Cluj a fost cel al criminalului din lift, însă nici în ziua de astăzi nu se cunoaște cu exactitate ce s-a întâmplat în acea seară blestemată. Eva Andreea Demeter, o studentă de 20 de ani, a fost ucisă cu brutalitate în liftul blocului din Mărăști în care locuia, după ce se întorsese de la discotecă. Victima a fost bătută până la moarte, căci a sfârșit înecându-se cu propriul său sânge. Principalul suspect, Florin Bodrog, a fost trimis în spatele gratiilor după ce a recunoscut crima, însă apoi a susținut că a făcut-o doar fiindcă ar fi fost presat de polițiști. 14 ani mai târziu, un bărbat în vârstă de 31 de ani, Adrian Pop, s-a autodenunțat, spunând că el a ucis-o de fapt, declarând cu nonșalanță că ”Nu mai țin minte bine anul, am omorat o tânără, nu că am vrut, așa s-a întâmplat. M-am certat cu prietena și am ieșit în oraș. Eu am intrat pe Aurel Vlaicu, am zis să mă plimb, să mă mai liniștesc. În față mi-a apărut o domnișoară. Nu cred că a durat două minute și am intrat după ea. Avea peste 20 de ani. Am intrat după ea în bloc și am început să o lovesc cu pumnii, i-am luat geanta, a căzut pe jos și am fugit”. În urma procesului, tot Florin Bodrog a rămas în spatiile gratiilor.

7. Crimă în grup

Un jaf care a scăpat de sub control s-a sfârșit cu o crimă înfiorătoare, după ce un bătrân de 83 de ani a fost ucis în bătaie de către atacatori. Cazul este cu atât mai halucinant, ținând cont de faptul că doi dintre agresori erau minori. Criminalii plănuiau inițial doar să îl jefuiască, însă bătrânul s-a trezit din somn, moment în care a fost luat la bătaie cu pumni și picioare, stingându-se din viață din cauza leziunilor grave. Hoții au rămas și „cu buza umflată”, întrucât bărbatul nu își ținea banii în casă.

6. Ucisă de fiică și incendiată de revelion

Noaptea dintre 31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021 nu a reprezentat doar începutul acestui an ci și, din păcate, sfârșitul vieții pentru o femeie care a murit într-un mod cumplit, ucisă chiar de propria sa fiică. Femeia era asistentă medicală pensionată și locuia împreună cu fiica sa, care avea probleme psihice și o bătea adesea. În ciuda acestui fapt, femeia nu a dorit să o interneze, dorindu-și să-și îngrijească personal copilul. Astfel, în noaptea de Anul Nou, femeia în vârstă de 50 de ani și-a ucis mama lovind-o cu un obiect tare în cap, după care a incendiat-o, sperând că va ascunde urmele și că totul va părea un accident nefericit.

5. Măcelărită de fiul drogat

Un alt caz tragic, în urma căruia o mamă a sfârșit ucisă de propriul său copil, este cel al fiului dependent de droguri și de jocurile pe calculator. Femeia, care lucra în străinătate, se întorsese în țară să-și viziteze fiul pe care îl întreținea, deși avea 30 de ani. Între aceștia a izbucnit un scandal, pe fondul faptului că bărbatul nu lucra și consuma toți banii munciți de femeie pe droguri. Într-un moment de furie nestăpânită și aflat sub influența substanțelor interzise, călăul și-a măcelărit mama la propriu. Semnele de pe corpul victimei arată că aceasta s-a luptat mult, încercând să scape din mâinile fiului.

4. „La închisoare pentru că a strâns-o de gât pe mama”

Soții Sollok erau împreună de aproape 30 de ani, însă căsnicia acestora a luat sfârșit odată cu moartea femeii, care a fost ucisă într-un mod terifiant de către propriul său soț. Cei doi plecaseră la țară să taie porcul, iar bărbatul ar fi avut o cădere nervoasă în timpul zilei. În seara crimei, mama a vorbit cu fiica lor și a asigurat-o că tatăl său și-a luat medicamentele și s-a liniștit, însă calvarul nici nu începuse încă. Femeia a fost legată de mâini și de picioare cu cablul unui reșou, apoi târâtă prin curte. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit într-o poziție nefirească – sprijinită cu capul şi partea superioară a corpului de pat şi cu genunchii pe podea, fiind ștrangulată cu cablul cu care fusese legată. Criminalul și-a sunat fiica să-i spună că se duce „la închisoare pentru că a strâns-o de gât pe mama”, apoi și-a anunțat și fratele: „Hai să o ducem pe soție la cimitir. Am omorât-o, am terminat-o”.

3. Bătrână de 90 de ani jefuită, violată și ucisă de un tânăr de 19

Un tânăr de 19 ani a dat dovadă de cruzime dincolo de limitele omenești, după ce a batjocorit-o pe cea care îi asigura sursa de venit. Băiatul o ajuta pe bătrâna de 90 de ani cu diferite treburi, până când i-a trecut prin minte că ar putea să o jefuiască, însă bolnavul nu s-a oprit aici. După ce a violat-o pe femeia neajutorată, acesta a ucis-o, corpul neînsuflețit al victimei fiind găsit într-o baltă de sânge. Până în momentul descoperirii, când rudele au devenit îngrijorate, criminalul violator a jucat teatru ca la carte, prefăcându-se că femeia nu răspunde la ușă fiindcă nu ar vrea să vorbească cu nimeni, însă că o vede stând pe scaun.

2. Ucisă pentru că ar fi fost posedată

O femeie în vârstă de 84 de ani a fost ucisă de fiul său de 52 de ani, care era bolnav de schizofrenie și avea ambele picioare amputate. Bărbatul i-a aplicat mamei mai multe lovituri de cuțit în jurul gâtului, în timp ce urla că aceasta este diavolul în persoană, fiind posedată. Tatăl a reușit să scape, întrucât poliția a acționat la timp, iar fiul schizofrenic a fost internat la psihiatrie.

1. Și-a ucis băiețelul și s-a plimbat cu cadavrul

Takacs Gyorgy, de profesie taximetrist, și-a ucis băiețelul de doar 8 ani într-un mod îngrozitor, după ce și-a dat seama că are probleme grave cu banii. Acesta era divorțat, copilul aflându-se în custodia mamei, dar petrecând, din când în când, câteva zile și cu tatăl. Deja trecuse termenul stabilit, când femeia i-a scris fostului soț, anunțându-l că „Pe după-masă, poți să pregătești banii, mașina și pensia alimentară”. Aflat într-un moment din care n-ar fi avut ieșire, criminalul s-a gândit că singura soluție ar fi moartea, dar nu pentru el, ci pentru fiul său. Astfel, l-a păcălit pe micuț că merg într-o excursie, luând la el și un cuțit mare de bucătărie. Ca un psihopat adevărat, și-a adus mai întâi copilul la McDonald’s, la grădina zoologică, apoi l-a înjunghiat cu patru lovituri de cuțit, pe bancheta mașinii, după care și-a cauzat răni superficiale și a adormit lângă trupul neînsuflețit al băiețelului. Și-a blocat telefonul ca să nu fie găsit, moment în care mama s-a panicat și a alertat poliția. În sângele copilașului fusese depistat alcool.

