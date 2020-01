The Guardian a enumerat topul celor 10 lucruri de făcut în Cluj-Napoca, într-un articol dedicat oraşului din inima Transilvaniei. Celebra publicație britanică recomandă vizitarea Clujului și prezintă cititorilor cele mai atractive locuri ale orașului.

„Capitala Transilvaniei are o populaţie mare de studenţi şi o atmosferă artistică, având clubul excelente şi câteva dintre cele mai îndrăgite festivaluri de muzică electronică din Europa”, scrie ziarul britanic. În The Guardian sunt recomandate locaţii ca Piaţa Unirii, Hotelul Melody, Muzeul Naţional de Artă, dar şi festivalurile care au pus Clujul pe harta mondială a muzicii – Untold, Electric Castle, Jazz in the Park.

În materie de artă sunt amintite Fabrica de Pensule, Galeria Quadro şi Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC), alături de Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), cel mai important eveniment de profil din ţară.

Barurile nu lipsesc din lista The Guardian, fiind menţionate localurile Joben Bistro, Enigma şi Booha. Pentru un brunch lejer sunt recomandate District of Toast, Meron, Eggcetera, Ham and Jam, Sisters. Someşul, Parcul Central, Grădina Botanică şi Muzeul Etnografic sunt recomandate pentru petrecerea timpului în aer liber.

În materie de restaurante, The Guardian îi trimite pe turiştii aflaţi în Cluj la Samsara Foodhouse, pentru un meniu vegetarian sau vegan delicios şi la Samsara Teahouse pentru un ceai organic şi decorul ieşit din comun. Pentru o masă tradiţională, The Guardian recomandă restaurantul Roata.

Surprinzător sau nu, magazinele tip outlet sau second hand sunt şi ele incluse în topul publicaţiei, alături de câţiva dintre artizanii clujeni. Pentru cazare, jurnaliştii britanici recomandă câteva hosteluri din zona centrală a oraşului, dar arată că în Cluj sunt destule apartamente atrăgătoare şi pe Airbnb. Printre cluburile cuprinse în listă se numără Midi, Gazette şi FORM Space.