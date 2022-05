Vremea frumoasa este perfecta pentru mese in aer liber, fie ca este vorba de gratare, picnicuri sau mese de seara in gradina. De cele mai multe ori, retetele simple sunt cele mai potrivite pentru mesele in aer liber, pentru a avea timp sa te bucuri de timp de calitate alaturi de prieteni si pentru a nu sta ore in sir in bucatarie. Din fericire, exista o multime de retete simple pe care le poti prepara din timp ca sa le servesti la orice fel de mese in aer liber. De la bruschete si pana la platouri de branzeturi si fructe, afla cum poti pregati super gustari pentru un picnic sau o masa in gradina:

Descopera TOP 3 retete usoare pentru mese in aer liber

Bruschete

Bruschetele sunt simplu de preparat si in plus sunt super gustoase. Exista o multime de variatii ale acestei retete pe care le poti incerca, insa reteta clasica este cea mai usor de realizat. Iata de ce vei avea nevoie pentru 6-10 portii:

6-7 rosii coapte;

2 lingurite de usturoi tocat/maruntit;

1 lingurita de ulei de masline extra virgin;

1 lingurita de otet balsamic;

7-8 frunze de busuioc proaspat tocate sau maruntite;

jumatate de lingurita de piper proaspat macinat;

1 bagheta;

o lingurita de sare de mare;

60 ml ulei de masline pentru a unge bagheta;

Incepe prin a preincalzi cuptorul la 230 de grade. Cat timp acesta se incalzeste, toaca marunt rosiile si amesteca-le cu usturoiul, uleiul de masline, busuiocul, otetul balsamic, piperul si sarea. Mai apoi, feliaza bagheta si unge fiecare bucata cu putin ulei de masline. Vei da feliile de bagheta la cuptor la 230 de grade pentru 5-6 minute. La final, tot ce trebuie sa faci este sa pui cate o lingura din compozitia cu rosii pe fiecare felie de bagheta proaspat scoasa din cuptor.

Platou de branzeturi cu miere si fructe

Aceasta reteta este foarte usor de realizat deoarece nu necesita preparare, ci doar portionarea ingredientelor pe un platou. Va trebui sa alegi cateva specialitati de branza, precum branza cu mucegai albastru, parmezanul sau mozarella, pe care sa le tai cubulete. Poti opta pentru branzeturi de la Auchan, unde gasesti o gama larga de specialitati. Plaseaza cubuletele pe un platou, stropeste-le cu miere si adauga fructe precum merisoare, struguri sau chiar nuci alaturi de bucatile de branza.

Gustari cu legume si branzeturi

Pentru a prepara astfel de gustari vei avea nevoie de scobitori pe care sa pui cate o leguma si cate o bucata de branza. Poti face combinatii diverse, precum rosii si mozarella, dovlecei si branza feta sau ardei si cascaval. Pe fiecare scobitoare vei pune cate o felie din leguma aleasa si cate un cubulet din specialitatea de branza care ti se pare ca se potriveste cel mai bine. Le poti servi pe un platou sau in boluri.

Fie ca vrei sa faci un picnic, sa organizezi o masa in gradina sau un gratar, retetele de mai sus sunt simplu de pregatit si cu siguranta vor fi pe placul invitatilor. Poti alege sa faci combinatii diverse, in functie de ingredientele care iti plac cel mai mult, iar cel mai mare avantaj este ca le poti pregati cu o zi inainte si depozita in frigider.

Sursa foto: Pexels.com