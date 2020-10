Comertul online nu mai este o nisa in sistemul economic romanesc, in ultimii ani inregistrand un progres extraordinar, un exemplu in acest sens fiind situatia din 2020, cand volumul de vanzari a depasit toate recordurile. Cu toate acestea, piata este inca deschisa noilor investitii datorita accesarii Internetului de catre o categorie noua de oameni, care nu au experimentat pana in prezent shoppingul online.

Pentru noii investitori din acest domeniu, dar si pentru cei vechi, care doresc sa-si dezvolte si mai mult afacerea, esentiala este folosirea motorului de cautare Google pentru atragerea clientilor. Solutia ideala, cu un raport calitate-pret bun, este folosirea tehnicilor SEO de promovare, cea mai noua tendinta in marketingul digital.

Prin intermediul acestor servicii se obtin doua lucruri semnificative. In primul rand, un site optimizat SEO va aparea in primele locuri in lista de cautari Google si, in al doilea rand, va atrage un numar mare de vizitatori – trafic organic – care se pot transforma in clienti fideli.

Iata care sunt cele 4 agentii SEO de incredere pentru afaceristii din CLUJ!

1. SEO Cupcake

Este una dintre cele mai mari agentii la nivel national, care implementeaza cu succes, de multi ani, cele mai noi tehnici de optimizare a site-urilor. Avand in echipa peste 30 de specialisti, agentia se poate adapta in functie de nevoile tuturor clientilor, indiferent de domeniul in care acestia activeaza, de marimea companiei lor si de vechimea pe piata.

Asadar, fie ca este vorba despre un magazin online cu traditie, care vrea sa aduca un suflu nou afacerii, fie despre un intreprinzator care vrea sa puna in practica o idee geniala, toti au de castigat cu SEO Cupcake. Serviciile oferite sunt diverse, de la crearea unui site de la zero, fie el cu o tema prestabilita, fie cu una personalizata, pana la implementarea unei campanii SEO, care asigura o vizibilitate organica in Google. De asemenea, clientii pot opta si pentru trafic platit pe diverse platforme de socializare, care va atrage, cu siguranta, vizitatori relevanti.

Specialistii SEO Cupcake ofera traininguri personalizare pentru echipe din diverse domenii, care doresc sa utilizeze cele mai relevante si mai noi tehnici de promovare.

2. SEO 365

Activeaza pe piata din anul 1999, din 2008 specializandu-se in servicii de SEO si marketing online. In portofoliul de clienti se numara mai ales companiile mari si mijlocii din Cluj, dar si din alte orase ale tarii. Agentia are si o activitate internationala, cu parteneri in San Francisco, New York si Göteborg. Specialistii SEO 365 se ghideaza dupa 4 valori, care arata profesionalismul acestei echipe: integritate, autenticitate, entuziasm si tehnologie.

Serviciile oferite clientilor sunt diverse, cele mai importante fiind optimizarea SEO on-page si off-page, marketingul in social media, copywriting-ul si web design-ul. In plus, agentia ofera consultanta gratuita.

3. Digital Mint

A fost infiintata de doi tineri entuziasti, dornici de a pune bazele celei mai puternice agentii de marketing. Serviciile oferite se axeaza in special pe web design, SEO si Google Ads. Unul dintre atuurile echipei este realizarea unor actiuni care asigura managementul reputatiei prin recenzii si optimizare SEO locala.

4. srd-media

Este o firma de SEO si marketing digital, care ii ajuta pe clienti sa puna in practica obiective realiste si sa isi cunoasca bine publicul tinta. Rezultatele obtinute prin implementarea strategiilor SEO se observa pe termen mediu si lung, in cautarile de pe Google si de pe alte asemenea motoare. Un alt serviciu pus la dispozitie de srd-media este atragerea de clienti noi, foarte rapid, prin campanii de tip pay-per-click.

Rezultatele pozitive ale proiectelor desfasurate de catre srd-media au fost recunoscute de catre publicatii importante la nivel mondial, precum Forbes, Yahoo! Finance si The Business Journals.

In concluzie, antreprenorii din Cluj nu trebuie sa neglijeze valoarea serviciilor de tip SEO, care pot aduce numeroase avantaje firmelor, propulsandu-le cu succes in fata concurentei intr-un mod durabil si fara costuri ametitoare.