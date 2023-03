Dacă ai în plan împrejmuirea perimetrului aferent casei tale sau dacă vrei să delimitezi un teren agricol, o livadă sau poate doar un spațiu din gradină ori un țarc, înseamnă că ai luat în considerare achiziția unei plase de gard.

În cazul în care încă oscilezi între variantele de garduri disponibile la momentul actual, în acest articol îți vom prezenta avantajele plaselor de gard. Dacă bugetul de care dispui nu este unul generos, atunci trebuie să știi de la început că, spre deosebire de alte materiale, plasa de gard are un cost foarte bun raportat la caracteristicile de rezistență și durabilitate pe care le oferă. Iată mai jos prezentate cinci avantaje principale!

1. Preț avantajos



Cu toții ne dorim să realizăm un lucru de calitate, fără să fim nevoiți să depășim bugetul alocat. Așadar, dacă vrei să construiești un gard robust, accesibil din punct de vedere al costurilor, atunci plasele de gard reprezintă opțiunea ideală. Vei câștiga un foarte bun raport calitate-preț.



Trebuie să știi că ai două opțiuni de plase de sârmă din care poți alege: plasa de gard împletită (are ochiuri hexagonale) și plasa de gard sudată (are ochiuri dreptunghiulare). Ambele sunt opțiuni rezistente. Profită de prețul avantajos la plasa de gard , cu atât mai mult dacă ai de împrejmuit o grădină mare sau culturi vaste! În plus, beneficiezi de un preț foarte bun și pentru montare.

2. Rezistență ridicată

Plasele de gard sunt realizate din oțel, un material foarte rezistent la impact și la solicitări mecanice repetate. Fie că este vorba de plasă de gard împletită sau plasă de gard sudată, amândouă au rezistență ridicată.



Plasa de gard se întâlnește, adesea, în cazul fermelor de animale, tocmai pentru că suportă foarte bine loviturile. Trebuie să știi că este rezistentă în fața intemperiilor, dar și la schimbări climatice și nu își modifică proprietățile, ceea ce înseamnă un plus de rezistență și de durabilitate.

3. Montare facilă

Încă un plus al plaselor de gard este montajul. Se instalează ușor și în timp scurt, așa că proiectul tău nu va cunoaște întârzieri. Plasele de gard pot fi montate inclusiv pe terenuri cu înclinări sau denivelări.



Montarea poate fi făcută chiar de tine, dacă ești un iubitor al proiectelor do it yourself. Instalarea începe cu nivelarea suprafeței pe care va fi amplasat gardul. Stâlpii de susținere se montează la intervale de 2,5 – 3 metri, după ce în prealabil s-au efectuat găurile în sol.

4. Utilizări variate

Un alt avantaj al plaselor de gard este acela al utilizării variate, putând fi folosite într-o gamă largă de aplicații: împrejmuirea unui teren agricol, a unor culturi sau livezi, împrejmuirea fermelor de animale sau a terenurilor de sport s.a.



Așadar, fie că vrei să construiești un paravan, o pergolă sau un gard cât se poate de rezistent, plasele de gard, fie cea împletită sau plasa de gard sudată zincată, reprezintă opțiuni ideale. Reține că plasele de gard sunt disponibile în diferite grosimi și înălțimi, pentru a se adapta cu succes planului tău.

5. Întreținere ușoară



Plasele de gard sunt rezistente la factorii externi, precum condiții meteo sau coroziune. Nu trebuie să le vopsești și nu necesită vreo întreținere specială.



Deci dacă îți făceai griji în privința ruginii, uită de asta! Plasele de gard au acest avantaj, de a nu-ți solicita timp pentru mentenanță.



În concluzie, rolele de plasă de sârmă sunt accesibile la preț, ușor de montat și de întreținut, însă reține că nu îți vor oferi intimitate. Plasele de gard sunt rezistente și îți asigură siguranță. Analizează caracteristicile modelelor existente pe piață și alege plasa de sârmă potrivită proiectului tău!