De regula la mare cautare sunt antrenorii care au deja foarte mult experienta si care se pot mandri cu o vitrina de trofee extrem de bogata. Cei mai multi dintre conducatori se gandesc ca un astfel de tehnician are sanse mari sa imbunatateasca palmaresul clubului.

Cu toate acestea, fotbalul este in plina dezvoltare si in ultima perioada au aparut tot mai multi antrenori foarte tineri, care sunt doriti de echipe puternice. Unii dintre ei au plecat de jos, fiind pe chiar si pe bancile unor echipe de juniori, iar altii au avut noroc si au inceput la formatii de top.

Mai jos vei afla care sunt la momentul actual cei mai curtati tineri tehnicieni din fotbalul mare. Varsta maxima pe care am luat-o in considerare este de 45 de ani. In plus, am tinut cont si de importanta competitiilor in care acestia au antrenat.

Ruben Amorim – 39 de ani

Desi are doar 39 de ani, acest tehnician lusitan are deja o experienta destul de mare pentru ca antreneaza inca din anul 2018. Ca fotbalist nu a rupt gura targului pentru ca cea mai importanta echipa din CV-ul lui este Benfica, iar la nationala Portugaliei a jucat in doar 14 meciuri.

Cariera de antrenor a lui Ruben Amorim

Pana acum a fost pe bancile acestor formatii:

Casa Pia (iulie 2018 – ianuarie 2019)

Braga B (septembrie 2019 – decembrie 2019)

Braga (decembrie 2019 – martie 2020)

Sporting Lisabona (martie 2020 – prezent)

In Portugalia a antrenat pana acum asadar si a castigat un titlu de campion, trei Cupe ale Ligii si o Supercupa. Mai are contract cu „alb-verzii” pana in vara lui 2026. Sunt insa sanse foarte mari ca la finalul acestui sezon sa plece din tara natala si sa preia o formatie de top din Europa. Julian Nagelsmann – 36 de ani

Este asadar si mai tanar ca liderul acestui clasament, el avand o varsta la care multi dintre fotbalisti inca mai activeaza. Cariera sa de jucator a fost una foarte scurta intrucat s-a incheiat in 2008, pe cand nici nu implinise inca 21 de ani, iar atunci era la a doua echipa a lui Augsburg.

Formatiile conduse de Nagelsmann

A inceput de jos, ca scouter, apoi a fost secund si principal la grupele U17 si U19 de la Munchen 1860 si Hoffenheim. La aceasta din urma a fost secund si la echipa mare. La nivel inalt a fost principal la aceste formatii:

Hoffenheim (februarie 2016 – iunie 2019)

Leipzig (iulie 2019 – iunie 2021)

Bayern Munchen (iulie 2021 – martie 2023)

Germania (septembrie 2023 – prezent)

In palmaresul lui sunt un titlu si doua Supercupe ale Germaniei, toate trofeele fiind cucerite cu Bayern Munchen. Mai are contract cu selectionata „Panzerelor” pana in iulie 2024 si asadar cel mai probabil o va antrena pe aceasta si la Campionatul European din vara viitoare. Mikel Arteta – 42 de ani

Despre discipolul lui Pep Guardiola s-a zvonit ca ar putea sa o preia pe Barcelona din vara. El a crescut la juniorii clubului catalan, insa nu a jucat la prima echipa a gruparii blaugrana. A facut-o insa pentru PSG, Rangers, Real Sociedad, Everton si Arsenal.

La ce echipe a antrenat Arteta

In 2016 a agatat ghetele in cui, dupa o lunga perioada in care a jucat in Premier League. Ca antrenor a fost pana acum la aceste formatii:

´éĚManchester City, secund (iulie 2016 – decembrie 2019)

´éĚArsenal – (decembrie 2019 – prezent)

Singura echipa la care a fost principal pana acum este asadar Arsenal. Nu trebuie insa neglijat si ca a fost secundul lui Pep Guardiola in mai bine de 200 de meciuri. Dupa ce a preluat gruparea londoneza a reusit sa castige o Cupa si doua Supercupe ale Angliei. Edin Terzic – 41 de ani

Nascut in Germania la Menden, acest tehnician are insa si cetatenie croata. A fost un jucator destul de modest, care a evoluat la un nivel cam scazut, la echipe mici din tara natala, precum Westfalia Herne, Wattenscheid 09, Cloppenburg sau Borussia Droschede.

Unde a antrenat Terzic

A pornit de jos, fiind scouter la Borussia Dortmund, mai apoi secund pe la echipele de juniori la acest club, iar in cele din urma principal la formatia de Youth League a „galben-negrilor”. Si el a avut niste mentori, iar cariera lui la nivel inalt arata astfel:

Besiktas, secund (iulie 2013 – mai 2015)

West Ham, secund (august 2015 – noiembrie 2017)

Dortmund, secund (iulie 2018 – decembrie 2020)

Dortmund (decembrie 2020 – iunie 2021)

Dortmund (iulie 2022 – prezent)

Ca principal la nivel inalt asadar, el a antrenat-o doar pe Dortmund, fiind acum la al doilea mandat pe banca acestei formatii. Un singur trofeu a reusit sa castige din aceasta postura, este vorba despre Cupa Germaniei in sezonul 2020 – 2021.