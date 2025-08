Cluj-Napoca rămâne și în 2025 capitala distracției din Transilvania, însă scena cluburilor este stăpânită aproape integral de câteva personaje care nu sunt deloc străine de scandaluri sau controverse.

Milioane de euro se rulează anual prin aceste afaceri ale căror patroni apar constant în povești ce ajung de multe ori la limita legii, iar aproape niciunul dintre liderii industriei nu duce lipsă de episoade controversate.

Pentru tineri, cluburile ca NOA, Euphoria, Form, After Eight sau Caro rămân destinații esențiale, chiar dacă în spatele luminilor și a muzicii e o luptă acerbă pentru bani, imagine și control.

1. Club NOA (Nest of Angels) – Controversatul rege al nopților clujene

Clubul NOA, deschis în locația fostului Club Obsession, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri uriașă, de 24,7 milioane de euro, sumă care este împărțită cu afacerile din jocuri de noroc.

Patronul Kalman Jozsef, originar din Oradea, deține grupul de săli de jocuri de noroc Seven, precum și firma de management imobiliar Seven Property Management.

În 2014, Kalman Jozsef se afla pe locul 381 al celor mai bogați români conform Forbes România, cu o cifră de afaceri de 52,1 milioane de euro, iar în 2018, firma Elmat SRL (actuala Elmat SA) înregistrase o cifră de afaceri record de peste 77 milioane de euro.

Kalman Jozsef nu este străin de controverse. În 2016, sălile de jocuri Seven au fost percheziţionate de poliţişti într-o operațiune de amploare care a vizat 313 locații din 29 de județe pentru suspiciuni de evaziune fiscală și spălarea banilor. Procurorii au identificat un mecanism infracțional prin care veniturile din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc erau diminuate prin intervenții directe asupra sistemelor de contorizare.

În 2025, Dani Mocanu, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, a fost implicat într-un incident la un concert susținut în NOA. După ce a început să ia dedicații din partea publicului, organizatorii i-au spus că nu are voie să continue aceste practici, fapt ce a dus la întreruperea bruscă a show-ului. Vizibil nemulțumit, artistul a afirmat că pentru a nu lua dedicații ar fi trebuit să primească 50.000 de euro de la patronul clubului.

Un alt lucru ce ne-a atras atenția, este faptul că marca „Nest of Angels Club” este înregistrată în clase CAEN neobișnuite pentru un club de noapte: publicitate, import-export, lanț de magazine, educație, instruire, divertisment și servicii de alimentație publică.

2. Euphoria Music Hall – Gigantul care a reușit să scape de insolvență

Patronul actual este Ciurdorean Claudiu Ovidiu, care administrează și Fabrica de Bere Ursus, situată în imediata vecinătate a clubului.

Povestea Euphoria este marcată de controverse financiare, datate din anul 2008. Claudiu Ciurdorean a aplicat pentru procedura de insolvență în 2010, principalul motiv fiind fabrica de mobilă ”Mobset” pe care o deținea. Aceasta avea datorii de peste 600.000 de lei către Banca Transilvania, de 300.000 de lei către Finanţe şi alte datorii de zeci de mii de lei către peste 50 de firme.

Conceptul Euphoria a luat naştere în 2001 şi s-a extins treptat în trei locaţii din Cluj, ajungând printre cele mai căutate şi cu tradiţie restaurante din oraş. Primul club Euphoria a fost deschis în Piaţa Muzeului, dar acesta a fost închis după intrarea în insolvenţă în 2010.

Locația actuală Euphoria Music Hall şi-a deschis porţile oficial în 13 ianuarie 2011, în clădirea fostului cinematograf Steaua Roşie, cu un concert Mihai Mărgineanu şi Hazard.

Clubul se mândrește cu o capacitate de peste 1000 de persoane și echipament tehnic profesional. Este cunoscut pentru organizarea de baluri studențești și concerte, fiind unul dintre cele mai mari operatori de baruri și cluburi din România după cifra de afaceri.

“Restaurantul şi barul Euphoria sunt cunoscute şi apreciate ca fiind printre cele mai selecte în Cluj, având o clientelă numeroasă atât pentru calitatea preparatelor, cât şi a spectacolelor care se organizează în ele”, preciza Ciurdorean, în cererea înaintată judecătorilor de la Tribunalul Comercial.

Brandul Euphoria cuprinde astăzi patru locaţii în Cluj: Euphoria Music Hall, Fabrica de Bere Ursus, Euphoria Biergarten de pe strada Cardinal Iuliu Hossu şi restaurantul Desaga.

Euphoria Music Hall a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 10,3 milioane de euro.

3. Form Space – Visul împlinit al unui fost director Electric Castle

Teodor Negrea este proprietarul Form Space și Form Cafe, precum și administratorul Muzeului Mina din Cluj.

Negrea are o poveste impresionantă în industria evenimentelor. A fost acționar și director artistic timp de trei ani în echipa Electric Castle, până în 2016, când și-a vândut acțiunile. După plecarea de la Electric Castle, aproape toată echipa artistică a venit cu el, formând o echipă de aproximativ 20 de oameni.

Patronul și-a construit de-a lungul anilor un adevărat imperiu în industria HoReCa, administrând nu mai puțin de patru locații în timpul pandemiei: Form Space, Form Cafe, Stories și Midi.

Form Space a fost gândit ca un spațiu cameleonic de performance, cu o capacitate de 800 de persoane în picioare. Investiția s-a ridicat la aproximativ 200.000 de euro, iar spațiul este dotat cu infrastructură profesionistă și promovează creativitatea în toate formele ei.

Deși este considerat unul dintre antreprenorii care au schimbat peisajul distracției din Cluj-Napoca, parcursul lui Teodor Negrea nu a fost lipsit de episoade controversate și conflicte care au marcat industria din spatele reflectoarelor.

Una dintre cele mai publice controverse în care s-a aflat Teodor Negrea a fost conflictul cu organizatorii festivalului UNTOLD, care a escaladat în 2015 când directorul artistic al Electric Castle i-a acuzat pe rivalii din Cluj că au furat conceptul de baruri din lăzi de bere.

Constantin Covaliu, project manager la UNTOLD, susține că în 2015 a fost „ridicat pe sus” și scos afara de la Delahoya de către Teodor Negrea, fără nicio explicație. ”Urla la mine: ‘Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară!'”, a declarat Covaliu, care spune că anterior fusese amenințat cu bătaia de director.

Teodor Negrea și Pop Rares Zamfir conduc Form Space Events SRL cu o cifră de afaceri de 1,92 milioane de euro.

4. Caro Vintage Club – Reclamații peste reclamații

Diaconu Bianca Cristina, Butyka Irina și Moldovan Ioan Radu administrează Self Confort Import Export SRL, prin care operează Caro Vintage Club.

Clubul din Piața Muzeului a fost implicat în multiple controverse legate de calitatea serviciilor. În 2023, clubul a fost amendat cu 10.000 de lei de Protecția Consumatorilor pentru mizerie și produse expirate, fiind închis temporar. Un client a primit o pizza cu cioburi de pahar, ceea ce a dus la alte plângeri la Protecția Consumatorilor.

În urma unor controale, inspectorii ANPC au identificat nereguli care puneau în pericol sănătatea clienților: folosirea unor vitrine frigorifice neigienizate, cu praf în exces, rugină și corpuri străine, comercializarea unor produse cu data limită de consum depășită, depozitarea direct pe paviment a băuturilor răcoritoare, folosirea unor coșuri/tomberoane de reziduri având capace neconforme și modificarea stării termice a preparatelor fără a deține autorizație legală

Reclamațiile clienților se referă la personalul neprietenos, în special angajații străini, care nu vorbesc bine română și au un ”comportament neprofesionist”. Restaurantul și-a redeschis porțile fără să remedieze problemele, primind o nouă amendă de 10.000 de lei.

În anul precedent, Caro Vintage Club a înregistrat o cifră de afaceri de 1,5 milioane de euro.

5. After Eight – Unul dintre cele mai controversate cluburi din Cluj

Gyori Laszlo Csaba administrează Showtechnic SRL, care operează clubul After Eight. Acesta mai deține și The Wild Garden, o locație pentru evenimente.

After Eight, unul dintre cele mai vechi cluburi din Cluj-Napoca, a generat de-a lungul anilor numeroase controverse grave – de la atacuri cu cocktailuri Molotov până la cazuri misterioase de militari NATO găsiți mutilați în toaletele localului.

După investigații, polițiștii clujeni au concluzionat că militarul s-a automutilat. „Leziunile și le-a provocat singur prin lovire cu capul de un corp dur din interiorul toaletei”, a declarat un oficial al Poliției Cluj, în 2015.

Gyori Laszlo Csaba nu se limitează doar la industria cluburilor. Acesta este asociat și în Hannah Invest SRL, o firmă de construcții cu obiectul de activitate „Lucrări de construire a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Una dintre cele mai serioase controverse în care patronul a fost implicat prin Hannah Invest SRL, a fost construirea unei clădiri cu locuințe în cartierul Andrei Mureșanu în 2011, care a stârnit reclamații masive din partea vecinilor

Proprietarii a 13 case de pe strada Gheorghe Doja au trimis o scrisoare către Primăria Cluj-Napoca, acuzând că dezvoltatorul a renunțat la duplexul stipulat inițial în contract și a pornit ridicarea unui imobil cu 6 apartamente.

After Eight este locul în care s-au petrecut multiple incidente violente de-a lungul anilor. Un caz șocant a avut loc când un tânăr de 24 de ani, Zoli, a fost bătut crunt de bodyguarzii clubului pentru că a rupt un capac de hârtie igienică din toaletă.

Un alt episod, deosebit de grav, a fost cel în care Darius Purdea, fiul comisarului șef Ioan Radu Purdea și fratele purtătorului de cuvânt al IPJ Cluj, Anca Purdea, a fost implicat într-o bătaie în fața clubului After Eight.

After Eight înregistrase anul trecut o cifră de afaceri de 1,25 milioane de euro.

