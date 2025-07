În ultimul deceniu, sistemul de învățământ din România a devenit terenul unor dezbateri aprinse, atât la nivel național, cât și la nivelul Clujului, unde opțiunile educaționale s-au diversificat semnificativ.

Pe de o parte, școlile de stat continuă să fie pilonul principal al educației românești, însă tot mai mulți părinți privesc cu scepticism eficiența și calitatea serviciilor oferite de acestea, mai ales când ne raportăm la nivelul învățământului urban contra celui rural, unde discrepanțele între standardele de predare cresc semnificativ.

Criticile vizează, în special, programa rigidă, lipsa resurselor moderne, clasele suprapopulate și, nu în ultimul rând, birocrația excesivă care sufocă inițiativa și inovația profesorilor.

În acest context, învățământul privat pare să ofere o alternativă tentantă, promițând un mediu educațional modern, atenție personalizată și metode de predare adaptate nevoilor fiecărui elev.

Totuși, realitatea nu este întotdeauna la înălțimea așteptărilor. Dacă pentru mulți părinți migrarea către școlile private reprezintă o investiție în viitorul copiilor lor, această alegere vine la pachet cu provocări și dezamăgiri. Prețurile percepute de instituțiile private pot depăși cu ușurință capacitatea de plată a unui salariu mediu pe economie, transformând accesul la educație de calitate într-un privilegiu rezervat unei minorități.

Cu toate acestea, în ultimii ani s-a putut observa o creștere semnificativă a numărului de elevi înscriși la învățământ particular. Am compilat următorul top al instituțiilor de învățământ privat din Cluj, luând în calcul modul în care copiii sunt pregătiți atât în înțelegerea curricumului clasic, cât și abilitățile cognitive și aptitudinile reale pe care aceștia le pot dobândi, pentru a le servi în viața reală.

Liceul Teoretic „ELF” Cluj-Napoca

ELF se remarcă drept una dintre cele mai apreciate și căutate școli private din oraș, dar și la nivel național, cu 1478 de elevi înmatriculați.



Renumită pentru standardele sale ridicate și pentru valorile pe care le promovează – creativitate, empatie, responsabilitate și competență, această instituție educațională atrage anual un număr mare de elevi și părinți dornici de performanță și dezvoltare personală.



Fondată în anul 1999, ELF a fost prima instituție de învățământ particulară deschisă în Cluj-Napoca.



De-a lungul timpului, școala a cunoscut o dezvoltare constantă:

2003: Inaugurarea nivelului de gimnaziu.

2014: Obținerea acreditării oficiale din partea ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar).

2017: se anunță deschiderea primei clase de liceu.



Performanțele academice ale elevilor de la ELF sunt impresionante:



Evaluare Națională 2025: De asemenea, rata de promovabilitate a fost de 100% pentru cei 74 de elevi înscriși, cu o medie generală de 9,19 și o medie de 10 curat obținută la examen.



Bacalaureat 2025: Rată de promovare de 100%, cu toți cei 20 de elevi înscriși admiși, iar media generală pe școală fiind 8,93.



Aceste rezultate plasează școala în topul instituțiilor de învățământ privat din România, confirmând calitatea actului educațional și implicarea cadrelor didactice.



Acest standard înalt de educație, vine totuși cu un preț pe măsură:



Nivel antepreșcolar (2-3 ani) – între 2350-2600 lei, în funcție de durata programului (scurt / prelungit)

Nivel preșcolar (3-6 ani) – între 2200-2600 lei, în funcție de durata programului (scurt / prelungit / prelungit fără somn)

Nivel primar – 3.000 de lei taxa lunară, 33.000 de lei taxa anuală

Nivel gimnazial – 3100 de lei taxa lunară, 34.100 de lei taxă anuală

Liceul Internațional de Informatică ”Spectrum” Cluj

Școala Gimnazială Internațională Spectrum din Cluj-Napoca, fondată în 2010, a devenit în 2024 primul liceu privat de informatică din oraș, promițând excelență în educație.



Cu clase restrânse, de maximum 20 de elevi, oferă un mediu sigur și personalizat, punând accent pe dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și profesionale.



Elevii beneficiază de programe moderne, consiliere în carieră și echipamente educaționale de top.



Evaluare Națională 2025: toți cei 34 de elevi înscriși au promovat, cu o medie generală a instituției de 8,64.



Primul examen de bacalaureat nu a ajuns încă să fie susținut în cadrul Spectrum, liceul fiind înființat recent.



Pentru Liceul Internațional de Informatică ”Spectrum”, taxele de școlarizare sunt, de asemenea, usturătoare:



Nivel preșcolar – între 4500 – 6190 de euro, în funcție de durata programului (scurt / lung)

Nivel primar – între 5800 – 8080 de euro pe an, în funcție de durata programului (scurt / lung)

Nivel gimnazial – între 5800 – 6890 de euro pe an, doar la program scurt

Nivel liceal – între 6300 – 7490 de euro pe an, doar la program scurt



Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” din Cluj-Napoca este o instituție de învățământ care îmbină excelența academică cu valorile creștine.



Școala își propune să ofere fiecărui elev nu doar cunoștințe solide, ci și șansa de a-și descoperi și valorifica talentele personale, într-un cadru care promovează demnitatea muncii și o viziune creștină asupra vieții.



Liceul „Pro Deo” oferă astfel un mediu educațional sigur, axat pe dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev, atât din punct de vedere academic, cât și spiritual.



Viziunea școlii are la bază modelul Domnului Isus Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu, urmărind formarea unei generații cu o ținută academică remarcabilă, iar rezultatele școlii reflectă această abordare.



Evaluare Națională 2025: toți cei 38 de elevi înscriși au promovat, cu o medie de 8,67,



Bacalaureat 2025: rata de promovabilitate a fost tot de 100%, cu o medie de 8,52 pentru cei 29 de absolvenți.



Taxa pentru anul școlar 2025-2026 nu este valabilă pe site-ul oficial al Liceului ”Pro Deo”, dar sunt listate prețurile pentru anul 2024-2025.



Acestea sunt:

– 9600 de lei / an pentru nivelul preșcolar

– 7200 lei / an pentru nivelul primar, gimnazial și cel liceal



Totuși, nu toate școlile private reușesc să atingă standardele promise; unele dintre ele funcționează doar pe baza unor autorizări provizorii, fără acreditări care să garanteze calitatea actului educațional în contextul românesc.



Astfel, părinții se confruntă nu doar cu costuri ridicate, ci și cu incertitudinea privind recunoașterea studiilor și continuitatea parcursului școlar.



Pe lângă costurile prohibitive, există voci care atrag atenția asupra lipsei de transparență, a fluctuației cadrelor didactice și a faptului că, uneori, accentul cade mai degrabă pe imagine și marketing decât pe performanța academică reală.



Deși unele școli se bucură de un renume solid, numărul redus de elevi înscriși efectiv la examenele de evaluare națională și bacalaureat ridică semne de întrebare cu privire la calitatea reală a educației oferite. De pildă:



Royal School in Transylvania

Ea este una dintre cele mai cunoscute școli internaționale din Cluj-Napoca și se remarcă printr-un curriculum britanic modern, acreditat de COBIS (Council of British International Schools), cu predare în limba engleză și o abordare centrată pe elev, care pune accent pe dezvoltarea academică, socială, fizică și culturală a fiecărui copil.



Taxele anuale pentru nivelurile preșcolare și liceale, cuprinse între 6350 și 14.400 de euro, nu par să reflecte, totuși, un nivel de educație ridicat.



Deși are o rată de promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat, aceasta a fost atinsă prin înscrierea unui singur elev, cu o medie generală de 6,63.



Pe această idee, alte exemple vin în minte:



Transylvania College – The Cambridge International School in Cluj





Ea este, de asemenea, una dintre cele mai prestigioase școli private din Cluj-Napoca, recunoscută pentru oferta educațională bilingvă și orientarea internațională. Școala oferă un curriculum dual, combinând sistemul britanic (Cambridge International) cu cel românesc, adresându-se elevilor de la grădiniță până la liceu.



La nivelul examenului de Evaluare Națională, cifrele arată mai bine – rată de promovabilitate 100% din 22 elevi înscriși, media pe școală fiind 8,45



Numărul de absolvenți care au susținut examenul de Bacalaureat este foarte mic, totuși, doar doi elevi fiind înscriși la examenul, cu o medie generală de 7,48.



Taxele de școlarizare anuale pentru Transylvania College sunt variate, acestea fiind cuprise între 25.300 și 68.000 de lei.



Adaptarea la contextul românesc presupune nu doar respectarea programelor și standardelor internaționale, ci și integrarea valorilor și competențelor cerute de societatea românească, astfel încât absolvenții să poată accesa fără obstacole examene-cheie, să se integreze ușor pe piața muncii și să beneficieze de mobilitate educațională internă.

