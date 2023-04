Daca esti proprietarul unui turism, cu siguranta iti plac drumetiile si vrei sa te asiguri ca vei avea intotdeauna parte de confort si siguranta la drum. In acest scop, trebuie sa ai grija de mai multe detalii, printre care achizitionarea unui ulei auto de calitate si schimbarea la timp a celui vechi.

Cat de important e schimbul de ulei auto pentru turisme?

Lubrifiantul auto indeplineste o serie de functii deosebit de importante. In primul rand, reduce riscul de supraincalzire a pieselor si componentelor in timpul deplasarilor indelungate, mai ales daca sunt facute la viteze crescute. Astfel, este evitata uzura prematura si creste considerabil durata de folosinta.

Pe de alta parte, lubrifiantul contribuie in mod semnificativ si la diminuarea impactului pe care combustibilii folositi il au asupra mediului inconjurator. Fiind un iubitor al naturii, cu siguranta te bucuri sa afli ca folosesti un produs care iti permite sa o protejezi. Un alt efect pozitiv consta in reducerea usoara a consumului de benzina sau motorina.

ulei auto

Aceste functii nu mai sunt indeplinite corespunzator daca folosesti ulei auto invechit. Prin urmare, in astfel de situatii apare riscul de uzura prematura a pieselor, iar consumul de combustibil si emisia de substante toxice sunt mai ridicate decat ar fi normal.

Pentru a evita astfel de probleme, e necesar sa faci un schimb dupa cel mult 20 000 de kilometri parcursi sau cel putin o data la 2 ani. Operatiunea devine necesara si daca sesizezi semne precum zgomote nefiresti la motor, aparitia unui miros pronuntat de ulei in interiorul turismului sau aprinderea martorului luminos de pe bord care, la modelele mai noi, ofera indicii despre lubrifiant.

Ulei auto pentru turisme – produse recomandate de specialisti

ELF Evolution 700 STI 10W40, disponibil in recipiente de 1 litru, este un produs semisintetic cu performante foarte inalte, special dezvoltat pentru motoarele pe benzina si motorina, conceput pentru autoturismele ce corespund reglementarilor celei mai recente tehnologii cu injectie directa. Respecta normele ACEA A3/B4 si API SL/CF. Beneficiaza de o garantie de 24 de luni si este recomandat in special pentru modele apartinand urmatorilor producatori: Renault, Volkswagen si Mercedes-Benz.

Liqui Moly Special Tec V 0W20, de asemenea disponibil la 1 litru, este un ulei auto cu frecare scazuta, bazat pe tehnologie sintetica. Combinatia de uleiuri de baza neconventionale si tehnologia moderna de aditivi reduc frecarea din interiorul motorului la un nivel minim si asigura o performanta maxima a acestuia, precum si un consum redus de combustibil. In plus, produsul reduce emisiile poluante. A fost testat in principal pentru utilizare la diferite modele Volvo.

Total Quartz 9000 5W40, disponibil la 5 litri, este un produs multigrad cu tehnologie sintetica, dezvoltat pentru a satisface chiar si cele mai exigente cerinte ale motoarelor diesel si pe benzina. Este potrivit in special pentru motoarele turbo, multi-valva si cu injectie directa. Poate fi folosit fara probleme inclusiv in cele mai severe conditii de operare, de exemplu in trafic foarte aglomerat sau in anotimpurile cu temperaturi extreme. A fost conceput in mod special pentru motorizari Peugeot si Citroen.

Indiferent de modelul detinut, in magazinul online AutoMag.ro vei gasi cu siguranta tipul potrivit de ulei auto pentru turisme. Cumpara un produs de calitate si te vei bucura la maximum de fiecare excursie facuta alaturi de cei dragi!