Femeie din Cluj arestată preventiv pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Măsura a fost dispusă după finalizarea cercetărilor penale.

E vorba de o femeie de 28 de ani, despre care polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj – Napoca, împreună cu procurorii DIICOT Cluj susțin că ar fi acuzată de trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Mai precis, anchetatorii susțin că în ultimul an – în perioada iulie 2024 – iulie 2025 – persoana în cauză ar fi procurat, deținut, manipulat, oferit cu titlu gratuit și vândut, în județul Cluj, diverse cantități de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, precum și droguri de risc și mare risc, între care și 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de ”cristal” sau comprimate ecstasy, cu sume cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei.

O parte dintre substanțele interzise tranzacționate au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale. De asemenea, în urma a două percheziții efectuate, de către polițiști în 6 august au fost descoperite și ridicate aproximativ 150 de grame substanță psihoactivă 4-BMC, zece comprimate ecstasy, o cantitate de ketamină, obiecte purtând urme de substanță, un cântar de precizie, plicuri autosigilante, peste 32.000 de lei, precum și alte mijloace de probă.

Tot în 6 august anchetatorii au dispus reținerea femeii, de 28 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Ieri judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a femeii reținute, pentru 30 de zile.