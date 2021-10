Destine distruse, afaceri pierdute, locuințe făcute scrum, familii fără un acoperiș deasupra capului în prag de iarnă – așa poate fi descris dezastrul de acum câteva săptămâni din comuna Beliș, unde au ars din temelii două case alipite, cu o suprafață de aproximativ 100 mp, o pensiune de 200 mp, o șură, o lemnărie și o poiată, cu o suprafață cumulată de aproximativ 100 mp.

Cu greu își vor reveni cei care si-au văzut agoniseala de-o viață în flăcări, dar și mai greu vor accepta că dezastrul putea fi evitat sau cel puțin diminuat dacă mașina de pompieri din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Beliș ar fi funcționat la un nivel optim și nu ar fi pierdut apa, atât de necesară pentru a salva locuințele, în timpul intervenției. 26 septembrie 2021 este ziua în care s-a dezlănțuit iadul pentru câteva familii din Beliș a căror locuințe au fost cuprinse de flăcări, dar și ziua în care nepăsarea autorităților a făcut ca nimic să nu mai poată fi salvat.

Localitatea dispune de o autospecială de pompieri din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Beliș, o mașină prea veche, uzată, bătută de timp și lăsată în voia sorții de oficialii localității, dar pentru care localnicii cotizează în fiecare lună, tocmai pentru ca în momentele în care izbucnește un incendiu să se poată interveni imediat, nu să se aștepte minute bune până când vor veni autospecialele de pompieri din Huedin sau din Cluj-Napoca, așa cum s-a întâmplat în 26 septembrie 2021.

Mai mulți localnici au semnalat faptul că incendiul putea fi lichidat dacă mașina de pompieri din localitate ar fi funcționat, însă a fost nevoie de 30-40 de minute de așteptare până pompierii din Huedin au ajuns la fața locului, timp în care focul s-a dezlănțuit și nu a mai putut fi salvat nimic. De asemena, localnicii ne-au transmis că și hidranții, culmea, au fost o piedică în lichidarea incendiului, rămânând fără apă, pompierii fiind nevoiți să alimenteze direct din lac autospecialele.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime umane, în sensul că nimeni nu a fost rănit, însă victime sunt toți cei care au privit neputincioși cu groază cum locuințele le sunt cuprinse de flăcări și rămân pe drumuri în pragul iernii, cu copii mici în brațe și nu știu încotro să o mai apuce, alții și-au văzut afacerile distruse, după ce pandemia le-a pus deja pe butuci. În această situație se află și proprietarul pensiuni Sandor din Beliș, care ne-a povestit despre dimineața zilei în care și-a văzut munca de-o viață în flăcări și a privit cu neputință cum și pompierii din comună sunt depășiți de amploarea incendiului și limitați de autospeciala defectă.

„Pompierii au intervenit destul de bine, numai că focul a fost mare când au ajuns. Incendiul a izbucnit la ora 5 dimineața. Două familii am fost afectate mai tare, la mine a venit focul de la vecini. Am văzut și eu și încă un vecin focul și am sunat la 112 și la scurt timp au venit pompierii, cam în jumătate de oră, 40 de minute să spun așa, dar vă dați seama că au venit de la Huedin, o distanță de 28 de km. Au fost 4 mașini de la pompieri, am înțeles că două au fost din Cluj-Napoca, dar nu pot să vă spun exact și au mai fost și mașina de pompieri din localitate, dar nu e pusă la punct.

Curgea apa din cisternă, nu putea face mare lucru. Poate dacă pompierii de la Huedin ajungeau mai repede cu 15 minute, nu ar fi luat foc și casa mea. Prima dată când am văzut focul am sunat prima dată la familia de alături, căreia îi ardea casa că mi-a fost frică că nu s-au trezit și imediat am sunat la pompieri la ora 05:06. Nu am mai putut salva nimic, a ars până la temelie. Cealaltă familie abia a reușit să-și ia cheile de la mașină ca să o ducă la o distanță mai mare de casă. Flăcările au fost stinse în jurul orei 7. Casa mea era de fapt o pensiune, mobilată, aranjată, pusă la punct, dar asta a fost. Au fost probleme cu hidranți din cauză că în general există o problemă cu apa în Beliș. Rețeaua de apă nu face față tuturor locuințelor din localitate, sunt foarte multe cabane cu piscină și apa nu mai e suficientă. Din câte știu o mașină s-a dus la lac ca să alimenteze, dar la hidranți nu mai era apă, aici pe strada noastră nu mai era apă nicăieri.” a declarat proprietarul pensiunii distruse de flăcări.

„Dacă nu era mașina noastră și casele din jur erau scrum”

Primarul comunei Beliș, Viorel Matiș ne-a spus că mașina de pompieri funcționează foarte bine, că s-a acționat în timp util și că dacă nu era mașina de pompieri din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Beliș și alte case din jur erau scrum.

„Mașina de pompieri e în stare bună de funcționare, ei au acționat în timp util, iar noi am protejat prin apariția noastră la fața locului casele din jur, că altfel ardeau și celelalte. Deci nu s-a pus problema că nu funcționează mașina. Desigur, este o mașină mai veche. Am făcut o solicitare către forurile superioare, inclusiv la Senat am făcut o solicitare prin care am cerut să mă ajute cu o mașină de pompieri. Este exclus faptul că mașina nu ar fi funcțională. Au acționat băieții, chiar a fost totul ok, dacă nu era mașina noastră, vă spun sincer că și casele din jur erau scrum. Doamne ferește. A fost nevoie și de intervenția ISU Cluj pentru că focul a izbucnit când s-au deschis ușile la casă, vă dați seama, focul a fost alimentat de aer…”, a declarat Viorel Matiș.

Întrebat de funcționalitatea hidranților, primarul ne-a invitat să-i facem o vizită ca să ne arate că sunt funcționali și a negat că ar fi existat probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă a autospecialelor de la hidranți.

„Nu există să nu funcționeze! Vă duc și vă arăt că toți hidranții sunt conectați. Este o informație eronată că nu ar funcționa. Doar și mașinile de pompieri, atât cei de la noi, din Beliș, cât și cei din Huedin, de la hidranți s-au alimentat.”, a transmis edilul.

După ce mai multe surse ne-au confirmat că mașina de pompieri era spartă și pierdea apă în timpul incendiului, reporterii Gazeta de Cluj au încercat să-l contacteze din nou pe primarul Viorel Matiș, pentru mai multe lămuriri, însă acesta nu a mai răspuns la telefon. În schimb, am luat legătura cu viceprimarul Gheorghe Marc. Acesta ne-a transmis că a fost la fața locului și „știe exact despre ce a fost vorba”, adăugând că mașina de pompieri din localitate este una de dimensiuni reduse și o capacitate mai mică, dar a fost folosită pentru a împiedica extinderea focului la celelalte locuințe prin stropirea cu apă a acestora, iar incendiul a fost de o amploare atât de mare, încât era imposibil ca o singură mașină de pompieri să facă față.

„Eu am fost la fața locului și știu exact despre ce a fost vorba. Mașina de pompieri din Beliș era acolo. Acum vă dați seama, e o mașinuță micuță nu e ca cea a pompierilor, are o capacitate de 3000 de litri. Incendiul a fost foarte mare, pe o suprafață foarte mare, nu putea mașina noastră să facă față. Au venit pompierii de la Huedin cu cinci mașini și de-abia au reușit să-l stingă. Deci mașina noastră a fost folosită ca să stropească cu apă casele și grajdurile care încă nu luaseră foc, ca să nu se extindă incendiul. Hidranții au funcționat. De la hidranți s-au alimentat pompierii, astea-s povești scoase de oameni. Normal că atunci când legi cinci mașini de pompieri la hidranți nu mai este presiune. E o instalație făcută de o mulțime de timp și noi ne folosim de ea că din alte părți nu avem, dar a funcționat în timpul incendiului.”, a declarat Gheorghe Marc.

În urmă cu mai bine de o săptămână am făcut o solicitare în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public către ISU Cluj prin care să ni se comunice mai multe amănunte, însă nu am primit un răspuns.

Neglijența face victime din doi în doi ani

În urmă cu doi ani, pe 6 octombrie 2019, casa parohială ortodoxă din Beliș era mistuită de flăcări, tot pe motiv că autospeciala de pompieri din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Beliș nu funcționa la nivel optim și nu era alimentată cu apă. Și atunci, ca și de această dată, mâna salvatoare a venit de la pompierii din Huedin, însă a venit prea târziu ca să mai poată salva ceva din fața focului, casa făcându-se scrum din temelii. Locuitorii comunei fiind singurii care au atras atenția asupra problemei și la acea vreme, însă fără succes, deoarece tragicul eveniment s-a repetat și nu numai că s-a repetat dar și-a triplat amploarea. Probabil că se așteaptă un alt incendiu, de dimensiuni și mai mari și probabil cu victime umane ca să îi îndemne pe cei din administrația locală să ia măsuri în privința mașinii de pompieri din Beliș.