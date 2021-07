În Cluj-Napoca, unul dintre cele mai apreciate orașe europene, peste 500 de persoane au fost victimele unei țepe imobiliare chiar sub ochii autorităților care nu au luat măsuri concrete pentru a-i ajuta pe cei ce și-au cumpărat iluzii la preț de apartamente. Oamenii credeau că a dat norocul peste ei când au găsit locuințe de vânzare cu mult sub prețul pieței și s-au grăbit să ofere un avans sau să le cumpere integral pentru a nu rata oferta, însă ceea ce părea a fi un vis frumos, s-a transformat într-un coșmar care îi bântuie de ani de zile. Câteva victime ale escrocului imobiliar, Traian Onuc, au fost de acord să ne povestească experiențele șocante prin care au fost nevoiți să treacă, după ce și-au investit agoniseala de-o viață în cea mai întunecată afacere imobiliară din Cluj-Napoca care pare a fi de neoprit.

Țeparul imobiliar, Traian Onuc, care până în 2017 se chema Traian Floarea Ianson, încă construiește și vinde apartamente fără autorizații de construire, după ce a înșelat peste 500 de persoane și a luat avansuri de peste 3 milioane de euro.

În 2009 Primăria Cluj-Napoca a autorizat construcția a două blocuri de 8 etaje, unul de locuințe, celălalt de birouri, pe strada Miko Imre. Oamenii au fost atrași de prețurile scăzute, cu mult sub media pieței și-au cumpărat locuințe fără să stea pe gânduri. Primele plângeri au fost înregistrate în 2014, când oamenii și-au dat seama că apartamentele lor fuseseră cumpărate și de alte persoane și că data la care lucrările ar fi trebuit să fie încheiate nu fusese respectată. Ancheta a ținut 3 ani. În 2017, Traian Onuc a fost trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune agravantă, fiind identificate peste 130 de persoane care au fost escrocate între anii 2009-2016, prejudiciul a fost estimat la 2.2 milioane de euro. Anchetatorii au decis să-l aresteze pe Onuc, însă a fost eliberat după 30 de zile. Judecătorii au decis să-l pună în libertate sub control judiciar. Tot atunci i s-a interzis să construiască sau să efectueze tranzacții care să implice blocurile cu probleme. Și-a schimbat numele, dar năravul ba, și a continuat activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A început să construiască un al treilea bloc, fără autorizație, pe care îl vinde fără să stea pe gânduri, chiar dacă e implicat într-un al doilea dosar penal, în care au fost înregistrate peste 180 de persoane vătămate prin același mod de operare. Polițiștii și procurorii au cerut și arestarea lui Traian Onuc, dar judecătorii au respins cererea și l-au lăsat sub control judiciar și de această dată. Autoritățile par să închidă ochii la ceea ce se întâmplă Cluj-Napoca, un municipiu care se laudă cu proiectele inovatoare pe care le desfășoară, dar care nu ia măsuri pentru a opri activitatea unui escroc imobiliar care a distrus viețile a sute de persoane.

Am stat de vorbă cu câteva persoane care care au căzut în capcana lui Traian Onuc și se luptă de ani de zile să-și recupereze prejudiciul. Mulți și-au pierdut speranța că justiția îi va ajuta, însă își doresc să tragă un semnal de alarmă pentru cei ce ar putea cădea pradă unei țepe imobiliare.

„Am depus plângere, iar fiica mea a mers de câteva ori să vadă ce se întâmplă cu dosarul, dar s-a lovit de uși închise.”

„Am cumpărat în 2016, doar ce ne întorsesem din Spania şi fiica mea urma să meargā la facultate și m-am gândit că o va ajuta să nu facă naveta şi sa nu stea în chirie. La nivelul la care sunt şi erau şi atunci chiriile m-am gândit că fac un bine. Când am mers sa văd apartamentul era acolo o echipă de oameni care puneau instalații de curent, canalizări şi aşa am decis să cumpăr. Am multe cunoștințe care au cumpărat în același bloc. Eu am dat un avans de 15.000 de euro pentru un apartament de 40 de metri pătrați, pe care urma să-l achit după câteva luni dându-i încă 10.000 de euro. Am convenit să achit 25.000 de euro și apoi să îl finisez eu. Dincolo de faptul că mi-am pierdut banii, pentru cei care au pretenții de la Cluj și se așteaptă la un anumit nivel, acest om este o rușine (Traian Onuc). Nu cred că nu se poate face nimic, cred ca autoritāțile închid ochii. Cum pot să stea liniștiți că el e liber în continuare ? Eu văd foarte clar situația, nu avem decât să aşteptăm ca justiția să îşi facă treaba, chiar dacă nu ştim când. Noi, cei care am cumpărat nu mai avem ce să facem. Să-l stângem cu vre-o uşă prin blocul ăla tot noi avem de suferit. Am depus plângere, iar fiica mea a mers de câteva ori să vadă ce se întâmplă cu dosarul, dar s-a lovit de uși închise.”

Un alt bloc cu altă adresă, aceeași poveste, a altă dramă

„Eu am cumpărat în 2011 pe strada Fabricii și după ce a început scandalul cu Onuc, mi s-a repartizat un apartament pe Miko Imre, toata treaba sta pe loc, de doi ani nu mai știm nimic, nu știm ce se va întâmpla. Am dat un avans de 7000 de euro, am semnat contractul sub ochii notarului. Acum suntem în judecată, deja de 6 ani şi încă nu s-a finalizat. Când am cumpărat nu am știut în ce mă bag. Cred ca niciodată nu va fi soluționată problema la cum merg treburile şi la cum lucrează justiția română. Rămânem cu banii aruncaţi ca Onuc să se îngraşe mai tare pe spatele nostru. Dacă făcea treaba asta undeva în occident, demult era la închisoare. Nu se face nimic, justiția nu e de partea oamenilor amărâți, e de partea mafioților. Nouă doar ne golesc buzunarele de bani, aproape 8000 de lei am plătit numai pentru avocați. Şi cu ce m-am ales? Măcar dacă ne-ar da banii înapoi.”

„Acolo am fost 3 persoane care cumpărasem acelaşi apartament”

Părinții mei au cumpărat în 2015, au tot căutat apartamente în diverse zone din Cluj, dar ăsta era la un preț mai bun şi au căzut în capcană. Inițial apartamentul era în celălalt bloc, care e mai finisat acum, tot pe Miko Imre şi acolo am fost 3 persoane care cumpărasem acelaşi apartament. După ce a început scandalul şi am depus plângeri ne-a dat apartament în celălalt bloc. Apartamentul e plătit integral, am dat 30.000 de euro, şi mi s-a promis că în 2 luni e gata finisat. Chiar am fost cu Onuc prin Dedeman şi alte magazine de profil, să alegem materiale să îl finiseze. De atunci au trecut 4 ani şi nu s-a mai întâmplat nimic.

„Când am ajuns la apartamentul meu, era cineva înăuntru şi punea gresie, era şi uşa pusă”

În 2015 am văzut anunțul într-un ziar, mi s-a părut prețul foarte bun, în comparație cu celelalte apartamente de pe piață, am zis că dau lovitura dar am dat de omul ăsta. Am plătit 11.000 de euro, am achitat cu bani cash, un avans pe 50 de metrii pătrați şi trebuia să dau restul banilor când era gata. Am mers la notar, am semnat un antecontract, mi s-a promis că în două luni e totul finisat, dar au trecut deja şase ani şi nu s-a mai întâmplat nimic. Apartamentul pe care l-am cumpărat eu, fusese cumpărat de încă o persoană înaintea mea. Cam la un an după ce am achitat avansul am mers la apartament să văd în ce stadiu se află lucrările şi când am ajuns la apartamentul meu, era cineva înăuntru şi punea gresie, era şi uşa pusă. Am început să discutăm şi mi-a zis că e apartamentul lui, că el cumpărase înaintea mea. După asta am sunat constructorul şi mi-a dat un alt apartament chiar lângă.

”Bucuria mea a durat aproximativ patru ore, că după a început coşmarul”

Am cumpărat în 2016, l-am plătit integral 34.000 de euro, are o suprafață de 60 metri pătrați. Am achitat cash. Am fost la avocat. Chiar la câteva ore după ce ne-am întâlnit şi am achitat am căutat pe Google mai multe detalii despre constructor şi am văzut că este implicat în procesul de pe strada Fabricii. Bucuria mea a durat aproximativ patru ore, că după a început coşmarul. Procesele sunt în desfăşurare dar nu cred ca ne va despăgubi cineva vreodată.

Este inadmisibil ca în Cluj-Napoca, oraşul atât de ridicat în slăvi de politicieni să se întâmple aşa ceva. Suntem ca în Vestul Sălbatic. Nu cred ca se va mai rezolva vreodată. Cel mai probabil rămânem cu banii dați şi cam asta va fi. Am plătit un avans de 12.000 de euro, bine că nu am achitat integral. Am stat ani de zile în străinătate ca să-mi iau o casa în țară, dar nu am avut noroc.

Istoria se repetă: „Două luni finisaje interioare, șase luni finisaje exterioare, predat la cheie, există autorizații”

Pe adresa redacției a ajuns o sesizare de la un cetățean supărat de faptul că escrocul imobiliar vinde și construiește în continuare apartamente în „blocurile groazei” de pe strada Miko Imre. Reporterii de la Gazeta de Cluj au fost la fața locului unde au întâlnit doi muncitorii care își fac veacul pe șantier. Aceștia ne-au racolat rapid și ne-au făcut o ofertă cu prețuri bombă, exact aceeași poveste pe care o avea și o are Traian Onuc, doar că acum de vânzări acum se ocupă „inginerul Andrei”. Două luni finisaje interioare, șase luni finisaje exterioare, predat la cheie, există autorizații, branșamentele sunt în față și oamenii s-au mutat în ele că nu au avut răbdare să mai aștepte 2 luni, că le place zona foarte mult. În ziua în care am mers pe șantier nu se lucra, pentru că era sărbătoare și domnul „inginer Andrei” este foarte credincios, au spus cei doi muncitori care împărțeau o sticlă de „ceva” pe o canapea prăfuită în fața monstruozității imobiliare făcute de escrocul Traian Onuc. Erau instruiți să sune ei pe „inginerul Andrei” de pe telefonul lor ca să ne fixăm o întâlnire cu el. Până nu a dat Andrei OK-ul nu au dorit să ne dea și nouă numărul de telefon ca să ne putem fixa o întâlnire cu el.

Traian Onuc este de neoprit, vinde cu alt nume „Andrei”, dar cu aceeași vrăjeală

L-am sunat pe „inginerul Andrei” (Traian Onuc) şi ne-am arătat interesați de un apartament pe strada Miko Imre. Ne-a asigurat că toate actele sunt în regulă, de la autorizație de construire, până la CF şi că în cel mult două luni apartamentul va fi gata, aceeaşi promisiune pe care a făcut-o şi oamenilor cărora le-a vândut apartamente acum câțiva ani şi care se află în acelaşi stadiu.

,,Apartamentele doar de la etajul trei sunt libere, restul au fost cumpărate. În funcție de ce vă doriți, prețul se învârte între 600 şi 900 de euro pe metrul pătrat. Interiorul va fi gata în două luni, iar exteriorul blocului în şase luni. Putem să ne înțelegem şi cu finisajele. Plata se face în două tranşe, jumătate din preț acum, jumătate când va fi terminat. Putem merge la un notar, nu vă faceți probleme că totul e legal e în regulă. Străzile le betonăm tot noi în maxim o lună. Parcările sunt 3500 de euro, la final se trasează şi se fac acte pe ele. Cel mai bine veniți aici şi ne înțelegem, eu vă aştept oricând.” A insistat în repetate rânduri să mergem sa vedem apartamentul, însă cu siguranță cei mai mulți s-ar speria să vadă în ce stare e blocul. Orbiți de promisiuni deşarte și de prețuri avantajoase, oamenii nu stau prea mult pe gânduri.

Cât despre autorizația de construire, Onuc ne-a răspuns mai puțin încrezător şi ne-a invitat să-i facem o vizită la bloc ca să ne arate că are toate actele în regulă. Ne-a făcut şi o ofertă de „nerefuzat” pentru un apartament de 50 de metri pătrați pe care ne-a cerut 35 de mii de euro, un chilipir.

„Inginerul Andrei” nu e nici Floarea Ianson, nici Traian Onuc, acum e Victor

La închiderea ediției, l-am contactat telefonic pe „inginerul Andrei”, pe același număr, dar de data asta s-a prezentat ca Victor, i-am spus că suntem de l-a Gazeta de Cluj și l-am întrebat cum a ajuns să vândă apartamente în blocul lui Traian Onuc, moment în care ne-a închis telefonul.