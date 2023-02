Miopia a crescut semnificativ în incidență de la o generație la alta. Cu ea ne naștem și până la maturitate, când poate fi tratată chirurgical, se poate accentua dând naștere la complicații. Ce putem face în copilăria copilului pentru a evita această situație mai târziu?

Miopia este un viciu de refracție produs de modificarea mecanismului din interiorul globului ocular, cauzată de forma imperfectă a acestuia.

Practic, ochiul miop este diferit față de cel sănătos prin forma sa ușor alungită pe orizontală, care la interior a schimbat punctul în care se formează imaginea la distanță, aducându-l în fața retinei. Pentru ca imaginea unui obiect aflat la distanță să fie perceput clar, punctul de refracție trebuie să se formeze exact la nivelul retinei.

Simptome specifice ale miopiei

Miopia este sesizată de către părinți în primii ani de școală ai copilului, când acesta manifestă o oboseală neobișnuită, dată de efortul constant de a vedea la distanță și de a ține pasul cu ceilalți colegi.

De asemenea, copilul mijește ochii atunci când încearcă să distingă mai clar, cască mai des ca de obicei și își freacă ochii, care îi lăcrimează. Toate acestea sunt semne care trebuie să aducă părinții și copilul la o evaluare a vederii de către un specialist.

Cum tratăm miopia?

În mod tradițional, miopia a fost tratată simptomatic, adică strict din punct de vedere al îmbunătățirii vederii.

Pe termen lung însă, trebuie luat în considerare faptul că în perioada de creștere a copilului, când și ochiul se dezvoltă, defectul se amplifică și miopia se accentuează.

De aceea, HOYA în colaborare cu Universitatea Politehnică din Hong Kong au brevetat o tehnologie inovatoare – Defocus Incorporated Multiple Segments (segmente multiple încorporate de defocalizare) care reușește simultan să îmbunătățească vederea dar și să încetinească progresia miopiei.

Tehnologia inovatoare a lentilelor MiYOSMART

Lentilele MiYOSMART marca HOYA încetinesc progresia miopiei în medie cu 60%, demonstrând în 21,5% din cazuri stoparea definitivă a miopiei. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Iată așadar o metodă prin care putem bifa două obiective prin simpla purtare a lentilelor, oferind copilului șansa de a vedea clar, cu o perspectivă de viitor fără complicații.

Incidența îngrijorătoare a miopiei

Miopia a fost citată foarte des ca pandemia despre care nimeni nu vorbește, din cauza creșterii îngrijorătoare în incidență, asociată stilului de viață specific societății moderne, în care vederea copiilor este expusă luminii artificiale, ecranelor dispozitivelor electronice începând cu vârste foarte fragede și în care lucrul de aproape este încurajat mult mai mult decât până acum.

Aceste tipare de comportament transmit noilor generații o educație nesănătoasă dar și o genetică predispusă viciului de refracție. De aceea, este foarte important ca alături de conduita terapeutică, prin purtarea lentilelor inteligente, părinții să încurajeze și crearea unei rutine de viață care să includă minimum două ore de activități petrecute în aer liber, unde ochiul are contact cu lumina naturală a soarelui.

O statistică menționată în lucrarea științifică “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050” a autorilor Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. din Mai 2016, atrage atenția că până în anul 2050, mai bine de cinci miliarde de oameni ar putea fi afectați de miopie. Ceea ce înseamnă că jumătate din populația globului va avea nevoie de dispozitive pentru corectarea vederii.

Îmbunătățirea calității vieții prin inovație este posibilă atâta vreme cât este adusă în atenția populației. Acest lucru face parte din efortul de conștientizare al organizațiilor care prin eforturile lor reușesc să conștientizeze oamenii asupra aspectelor care le aduc beneficii în viața de zi cu zi.

Prezentă pe piața dispozitivelor medicale de mai bine de 80 de ani, HOYA Lens Care investește constant în inovație, conștientizare și educație aducând plus valoare în sănătatea vederii a oamenilor din peste 52 de țări.

În România, HOYA Lens Care este prezentă din anul 2013, dedicându-se furnizării de produse de optică premium și formării profesioniștilor în optometrie.

Acest articol v-a fost oferit de HOYA Lens România.