În România nu lipsesc nebunii care sunt capabili de cele mai îngrozitoare crime. Gândul.ro continuă să treacă în revistă criminali care au terorizat România cu sadicele crime pe care le-au săvârșit de-a lungul anilor. În acest articol sunt prezentați 3 criminali: un pedofil ucigaș de copii, o doctoriță care și-a tranșat victima și i-a împrăștiat rămășițele prin tot Ploieștiul și un bărbat care și-a ucis familia pentru că avea impresia că soția și soacra îi fac farmace.

În prima parte a materialul ”Criminali care au îngrozit România” (DETALII AICI), am trecut în revistă poveștile a trei dintre criminalii români care au îngrozit țara după anii 1990. În cea de-a doua parte, relatăm trei cazuri ale unor oameni, care motivați de lăcomie și fantasme psihotice ajung să săvârșească unele dintre cele mai atroce crime petrecute în țara noastră.

Mihai Olariu, violatorul de copii de la Suceava

La sfârşitul anilor ‘90, bărbatul a băgat spaima în nordul Moldovei, după ce a violat mai mulți copii cu vârste între 9 şi 15 ani

26 noiembrie. Înainte de a muri, unul dintre băieți a relatat mamei sale, că, în seara zilei de 26 noiembrie, pe la oa 17:30 că în timp ce se afla în stația C.F. Burdujeni, a fost abordat de un individ sub pretextul că vrea să-i dea dulciuri. Sub acest pretext l-a luat sub un pod și l-a violat. Copilul a murit după ce crengile care i-au fost băgate în anus i-au produs leziuni grave.

1 decembrie. A doua victimă a fost descoperită, pe 1 decembrie 1999, într-un canal din apropierea gării din oraș. Cadravrul a fost descoperit cu mâinile legate la spate, medicul legist constantând existența unei fracturi la o mână.

Criminalul a izbucnit în plâns

Al treilea copil a reușit să scape în viață. Băiețelul a povestit mamei sale, și apoi polițiștilor momentul în care a ieșit la joacă și la un moment dat, un bărbat a venit la el și i-a promis suma de 5.000 lei dacă îl ajută să transporte doi saci de cartofi. În cele din urmă, tânărul a ajuns să fie violat pe un teren din apropierea casei sale.

Fotografiile cu chipurile suspecților au fost prezentate copiilor-victime, unul dintre aceștia indicându-l chiar pe cel care părea a fi autorul atrocităților.

După lungi căutări, anchetatorii au ajuns la Mihai Olariu, un bărbat de 46 din satul Vulturești. Bărbatul avea la el un cuțit din pânză de bomfaier cu mâner din cauciuc, un pachet de țigări Carpați și bucăți din reviste pornografice.

Ulterior, a fost supus testului poligraf pe care l-a picat. În plus, unul dintre băieţii abuzaţi de el, care a scăpat cu viaţă, l-a recunoscut după fotografii drept agresorul său. Reacția lui Olariu a fost una ușor de remarcat: transpirație abundentă, o privire ucigașă, după care a izbucnit într-un hohot de plâns, spune ofițerul Traian Tandim în lucrarea sa Cei mai Odioși 100 criminali români.

În anul 2000, Olariu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava pentru comiterea infracţiunilor de „întreţinere de relaţii sexuale cu minori, lovituri cauzatoare de moarte şi omor calificat”.

Nevinovat sau doar un acces de nebunie?

Totuși, lucrurile s-au complicat. Deși a recunoscut în primă fază faptele, în timpul procesului atitudinea bărbatul s-a schimbat și a susținut cu fermitate că este nevinovat.

La câteva luni după arestarea sa, un alt copil este violat și omorât într-o pădure din Iași. Cadavrul lui a fost găsit în pădure două săptămâni mai târziu. Legiştii au stabilit că decesul s-a datorat după ce acesta s-a asfixiat cu propria vomă.

La locul crimei a fost găsită o căciulă cu cinci fire de păr care îi aparţineau unui bărbat numit Viorel Chirilă. Ulterior, acesta și-a recunoscut crima.

Cu toate acestea, Mihai Olariu a fost condamnat la pedeapsa maximă de 25 de ani. La trei ani distanță după ce a fost încarcerat, acesta avea să moară la Spitalul Penitenciar Dej, răpus de cancer. Victor Chirilă a fost condamnat la închisoare pe viață.

Foto: Viorel Chirilă

Doctorița din Prahova care a tranșat-o pe soția amantului

Medicul pediatru Roxana Călin avea doar 35 de ani când intra în rândul marilor ucigași români. Cu un sadism ieșit din comun, doctorița a ucis-o pe soţia amantului ei, a tăiat-o în bucăţi şi i-a împrăștit rămășițele prin Ploiești. Cazul doctoriței Călin rămâne una dintre cele mai șocante crime comise vreodată în România.

Sursă foto: Ziarul Libertatea, ediție print/2009

De la prietenie la crimă

Roxana Călin era un medic pediatru cunoscut în comunitatea din orașul Ploiești. Soţul ei era la rândul lui medic, la spitalul Elias din Capitală. Printre prietenii de familie ai soţilor Călin se numărau şi Iuliana şi Bogdan Ţinteanu.

În spatele unei relații de prietenie, se ascundea o relație amoroasă. Roxana Călin avea o idilă cu Bogdan Ţinteanu. Cele două cupluri erau buni prieteni încă din anul 1986, iar începând cu mai 1993, Roxana şi Bogdan încep să aibă o relație.

În aprilie 1994, fiica Iulianei în vârstă de 4 ani era bolnavă de miocardită acută. Atunci femeia i-a cerut Roxanei să o ajute, prin relațiile ei ca medic, cu efectuarea unor analize. Doctorița a fost de acord să o ajute iar în dimineața zilei de 16 iunie 1994 a sunat-o și a rugat-o să treacă acasă la ea.

I-a tăiat gâtul cu un cuțit de vânătoare

Sub pretextul unei probe de sânge, Roxana i-a injectat Iulianei un medicament anestezic. După administrarea medicamentului, Iuliana a devenit inconștientă. Roxana a târât-o în camera de baie, a dezbrăcat-o și cu un cuțit de vânătoare i-a tăiat artera carotidă și vena jugulară, provocându-i moartea.

După ce a ucis-o, Roxana a secționat cadavrul, a băgat bucăți din el în colete și, zilele următoare, le-a abandonat în orașul Ploiești. Cu excepția coletului care conținea inima, plămânii și ficatul, pe care l-a uitat în congelatorul frigiderului din casa sa.

Cum a fost descoperită îngrozitoarea crimă

Pe 16 iunie, Dispeceratul Poliţiei Municipiului Ploieşti a primit o sesizare despre faptul că în staţia CFR – Ploieşti-Sud, au fost descoperite fragmente din picioarele unei persoane de sex feminin. În aceeași seară, Bogdan a sesizat poliția despre dispariţia soţiei sale, inclusiv faptul că urma să se întâlnească cu doctorița Roxana. La primul interogatoriu, femeia și-a recunoscut fapta, iar ulterior a indicat locurile în care a abandonat fragmente din cadavru.

Ziarele vremii vuiau cu informații despre crima care avea să oripileze întreaga țară.Titluri precum ”Amanta o tranșează de vie pe nevastă”, deveniseră titlurile principale ale ziarelor mult timp de atunci încolo.

Sursă foto: Ziarul Libertatea/ediție print, 2009

Doctorița a fost condamnată la 22 de ani de închisoare, însă a fost eliberată numai după 15 ani, în 2009. În fața Instanței, avocata Roxanei a declarat că femeia nu a vrut să o ucidă pe Iuliana, însă și-a pierdut mințile.

Potrivit ultimelor informații, femeia a rămas în Ploiești după eliberare, dar fostul ei soț a întrerupt orice legătura cu aceasta.

Criminalul din București care și-a ucis fiul de 9 ani, soacra și soția

În vara anului 1995, Bucureștiul era zduguit de vestea unui triplu asasinat. Un lăcătuș mecanic și-a ucis fiul, soacra și soția pe motiv că-i făceau farmece.

„Pe la 6.30 am trezit-o pe soția mea și am făcut dragoste, după care a adormit. După aceea, mi-am propus să-i omor pe cei trei. Am ascuțit un cuțit de bucătărie și l-am ucis pe Andrei, fiul meu de 9 ani. L-am tăiat la gât, iar el s-a trezit și am observat că horcăie. L-am lăsat în pat când mi-am dat seama că nu se mai poate ridica. M-am dus în camera cealaltă și am lovit-o de mai multe ori în zona pieptului pe soția mea. S-a trezit, dar nu a apucat să țipe. În timp ce loveam, cuțitul s-a rupt și lama a rămas în ea. Următoarea victimă a fost soacra sa pe care am așteptat-o să se întoarcă de la piață”, relatează fostul colonel Traian Tandim în lucrarea sa, Cei mai odioși 100 criminali români.

”L-am ucis pe fiul meu pentru că soția îl iubea mai mult”

În continuare, acesta le-a declarat anchetatorilor că următoarea victimă a fost soacra sa.

„Am înjunghiat-o în spate pe Rdu Maria, soacra mea. Cuțitul s-a rupt și bătrâna a căzut pe pat. Apoi asasinul s-a predat la poliție. Bărbatul a mărturisit că le-a ucis deoarece credea că femeile îi fac farmece. Pe Andrei l-am omorât pentru că Dorina îl iubea mai mult pe el decât pe mine”, declara criminalul.

Costel Crețu a fosst supus și expertizei psihiatrice. Analiza a arătat că barbatul nu prezenta tulburări psihice. Ulterior, acesta a fost condamnat la închisoare pe viață.

