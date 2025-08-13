Trei cetățeni străini, bănuiți că au sustras bijuterii și alte bunuri în timpul festivalului Untold, au fost opriți pe aeroportul din Cluj-Napoca chiar înainte să se îmbarce spre Barcelona. În bagajele lor, polițiștii au descoperit 18 lănțișoare din metale prețioase, parfumuri, cartușe de țigarete și alte obiecte, toate suspectate a fi furate. Autoritățile continuă cercetările, iar cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cei trei, o femeie şi doi bărbaţi, au fost reţinuţi. Anterior, fusese reţinut un complice al acestora, cu care cei trei veniseră în România. Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigaţii Criminale au documentat activitatea infracţională a patru cetăţeni străini, cu vârste cuprinse între 30 şi 46 de ani, bănuiţi de furt calificat, informează IPJ Cluj.

În perioada 7–10 august, cu ocazia unui festival de muzică desfăşurat în Cluj-Napoca, au fost înregistrate 16 sesizări privind furtul unor bijuterii, potrivit sursei citate.

În acest context, poliţiştii care acţionau în zona festivalului au desfăşurat activităţi informativ-operative pentru identificarea rapidă a persoanelor implicate.

Ca urmare a acestor demersuri, în seara zilei de 10 august, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au depistat un bărbat de 44 de ani, cetăţean străin, bănuit că ar fi comis mai multe dintre faptele semnalate.

Continuând cercetările, s-a stabilit că acesta ar fi acţionat împreună cu alte trei persoane. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, cu sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca, au fost obţinute informaţii relevante privind deplasările cu avionul ale persoanei în cauză, inclusiv date care au confirmat că aceasta ar fi călătorit în România împreună cu celelalte trei persoane implicate.

În cursul zilei de 11 august a.c., trei persoane – o femeie de 30 de ani şi doi bărbaţi de 46, respectiv 37 de ani – au fost depistate în terminalul aeroportului, în timp ce se pregăteau să efectueze controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona. Acţiunea a fost desfăşurată de poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Secţia 7.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliţiei Transporturi Aeriene pentru control corporal şi verificarea bagajelor. Asupra acestora au fost descoperite mai multe bunuri, printre care 18 lănţişoare din metale preţioase, care prezentau urme de rupere, parfumuri, cartuşe de ţigarete, pachete de cafea, precum şi alte obiecte.

În urma administrării probatoriului, şi faţă de cele trei persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Activităţile au fost sprijinite şi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale Cluj.

Sursa: Stirileprotv.ro