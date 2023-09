Ediția din acest an Cluj Symphony Experience a adunat în weekend în Parcul Etnografic peste 4.500 de persoane care s-au bucurat de concertele, activitățile și momentele spectaculoase pregătite de organizatori.

Cele mai așteptate au fost concertele extraordinare Cargo, Subcarpați și Alternosfera, când trupele au urcat pe scenă acompaniate de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania și de muzicieni din Chișinău.

Dacă în primele două zile vremea a fost frumoasă, duminică soarele s-a ascuns după nori, iar ploaia a încercat, fără succes, să-i țină acasă pe dornicii de distracție.

„Au fost trei zile fantastice, sunt foarte recunoscător pentru tot și pentru felul cum a ieșit acest experiment al nostru în care am dus muzica rock în Parcul Etnografic, am asezonat-o cu muzică clasică și am adăugat zeci, zeci de momente inedite și de activități. Le mulțumim celor care au crezut în noi și ne-au fost aproape, au luat bilet sau abonament și au stat, chiar și în ploaie, la concertele Alternosfera și Emeric Imre de ieri seară. Abia așteptăm următoarea ediție și pregătim și alte noi experimente”, a declarat Flavius Buzilă, organizatorul Cluj Symphony Experience.

În cadrul evenimentului, pe scena principală din Parcul Etnografic au urcat Subcarpați, Alternosfera și Cargo (dirijor și orchestrator pentru concertul Cargo: maestrul Marius Hristescu). Trupele au fost acompaniate de orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania și muzicieni din Chișinău. Dirijor orchestrator pentru concertul Subcarpați: Ion Marina Uifălean.

În plus, au existat zone dedicate muzicii clasice, s-au făcut incursiuni cu vioara electrică în muzica lui Bach, s-a cântat rock alternativ acustic, iar participanții au urmărit trei scurtmetraje de film mut în timp ce trupa Zephyrus a interpretat live coloana sonoră într-o manieră unică.

Un alt moment gustat intens de public a fost concertul Emeric Imre Trio, când publicul s-a adăpostit de ploaie și a cântat alături de artist celebrele piese folk. Nu în ultimul rând, “Mărgăritare din popoare” a propus o călătorie muzicală unică de la fado simfonic la folclorul românesc cu Adriana Berezovski & Orchestra.

La toate aceste concerte, s-au adăugat zone de relaxare și de activități: Fântâna dorințelor, târg de vinuri, ateliere, târg vintage, activități pentru copii, Copacul vieții, Curtea I see you, I see mee, șezătorile Cercului Întreg, Curtea Back to Bach – o călătorie în timp, unde preț de câteva ore publicul s-a bucurat de vechii maeștri Bach, Verdi, Chopin, Mozart, Beethoven, Brahms, Liszt.

Mai jos găsiți o selecție de fotografii cu cele trei zile de poveste.

Cluj Symphony Experience este un eveniment organizat de către Asociația Cultural-Artistică Hara și Bigtime Production, susținut de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Visit Cluj, Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj și Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj.