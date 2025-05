Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat în unanimitate, în ședința din 5 mai, parteneriatul cu CFR S.A. pentru implementarea Trenului Metropolitan. Proiectul, inițiat de primarul Emil Boc, marchează un pas esențial în realizarea documentației tehnice și în demararea lucrărilor finanțate prin fonduri europene. Prima etapă va conecta localitățile Gilău, Florești, Cluj-Napoca, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida.

„Deocamdată la ora la care vorbim este ultima piesă solicitată în vederea finalizării documentației de aprobare a trenului metropolitan. Fac precizare că după ce am obținut acordul final, pe detalii, al Ministerului Transportului și a CFR SA, noi deja am demarat procedura de licitație pentru că acest proiect are finanțare europeană asigurată. Adică procedura de licitație este plecată în SEAP în jurul datei de 12 mai vom ști, după validare, dacă mai trebuie completat ceva sau nu. Astfel încât după ce se validează documentația de către ANAF să urmeze o perioadă de 60 de zile minim pentru depunerea ofertelor, în vederea realizării infrastructurii necesare trenului metropolitan.

În luna iunie pregătim, de asemenea, licitația pentru achiziționarea de vagoane, de ceea ce înseamnă infrastructura cu care se va circula pe calea ferată. Deci acum suntem în această fază în care finalizăm ultimele documente tehnice, iar pe de altă parte avem licitația deschisă cu condiția suspensivă în vederea implementării trenului metropolitan. Adică să câștigăm timp până noi finalizăm documentele cu Ministerul Transportului și licitația să plece și să câștige din timpul necesar în vederea implementării ei”, a declarat Emil Boc în ședința de Consiliu Local din 5 mai.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca își asumă cheltuielile eligibile în valoare de 22.073.023,45 lei, conform art. 4 alin. (2) din Acordul de parteneriat, iar Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. nu contribuie la partea eligibilă a proiectului (0 lei) .

Pentru cheltuielile neeligibile, Consiliul Județean Cluj va suporta 46.000.000 lei, reprezentând contribuția comunelor, iar Primăria Cluj-Napoca va aloca suplimentar 17.000.000 lei pentru amenajarea de parcări la noile puncte de îmbarcare–debarcare a călătorilor.

„Acest acord de parteneriat cu CFR S.A stabilește contribuțiile pe care fiecare le are la implementarea acestui proiect. Valoarea generală acestui proiect de tren metropolitan este de 250 de milioane de euro. Noi avem o contribuție de 2 la sută din cheltuielile eligibile, adică 22 de milioane de lei. Pe lângă aceste 22 de milioane de lei, pe care noi, Primăria Cluj împreună cu celelalte primării le suportăm din cheltuielile eligibile, mai există o contribuție de 46 milioane de lei la cheltuielile neeligibile, cheltuieli pentru comune, cheltuieli care sunt asumate de către Consiliul Județean. Pe lângă aceste cheltuieli asumate de CJ în locul comunelor, Primăria Municipiului Cluj-Napoca își mai asumă 17 milioane de lei cheltuieli neeligibile, pentru realizarea de parcări pe raza municipiului Cluj-Napoca, acolo unde se realizează puncte noi de îmbarcare-debarcare călători. De asemenea, CFR S.A își asumă contribuție de 285 de milioane de lei, bani pe care-i vor investi în modernizarea cării ferate existente astfel încât ea să facă față la standardele necesare circulației cu trenul metropolitan”, a precizat Emil Boc.

Proiectul Tren Metropolitan Cluj va introduce un serviciu de transport public pe ruta feroviară existentă, acoperind un traseu de 48,8 km și deservind 23 de puncte de îmbarcare–debarcare. Dintre acestea, cinci stații feroviare vor fi modernizate, iar opt stații complet noi vor fi construite.

Lucrările includ amenajarea infrastructurii rutiere şi pietonale, cu patru pasaje subterane dedicate pietonilor şi un nod intermodal în zona aeroportului. Punctele cheie sunt stațiile Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, IRA şi Aeroportul Internațional „Avram Iancu”. De asemenea, pe parcursul traseului vor fi create opt parcări auto – la stațiile Gârbău, Rădaia, Hoia, Dezmir, Apahida, Câmpenești, Jucu de Jos și Bonțida.

Citește și: