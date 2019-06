Neicuțescu Căpriță, omul de afaceri care l-a ”sponsorizat” pe Valentin Tătar, ”cârtița” de la DNA Cluj, a fost achitat de magistratul Marius Lupea de la Tribunalul Cluj. Procesul a durat timp de doi ani, iar omul de afaceri a fost găsit nevinovat pe motiv că procurorul de caz Elena Botezan nu a reușit să aducă probele necesare. Omul de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii DNA Cluj pentru o serie de acuzații de evaziune fiscală în valoare de peste un milion de euro. Datorită informațiilor pe care Căpriță le-a primit de la Tătar, omul de afaceri a reușit să cumpere o parte din spațiile comerciale ale firmei Michelangelo SRL, implicată în dosarul ”Mafia Cărnii”. Drept recompensă, Căpriță l-a sponsorizat pe Tătar să meargă în excursii împreună cu amanta.

La sfârșitul acestei săptămâni, omul de afaceri Neicuțescu Căpriță a fost achitat de acuzațiile de evaziune fiscală însumată la aproximativ un milion de euro. ”Achită pe inculpatul Căpriță Neicuțescu, cu domiciliul procesual ales la sediul profesional al SCPA Sergiu Bogdan & Asociaţii din Cluj-Napoca) pentru acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală, (…) respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. (…) Dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator luată prin ordonanţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, emisă la data de 10.12.2014, în dosarul nr.123/P/2014 (f.252-256, vol.36 d.u.p.)”, arată soluția pe scurt a instanței. De asemenea, judecătorul a decis și ridicarea sechestrului asigurator asupra unor bunuri în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Potrivit avocatului Sergiu Bogdan, care l-a reprezentat pe omul de afaceri în proces, s-a demonstrat că Neicuțescu Căpriță nu a săvârșit nicio infracțiune, iar DNA Cluj a deschis dosarul dintr-o greșeală.

Acuzat de o evaziune de peste un milion de euro

Potrivit DNA, CĂPRIȚĂ NEICUȚESCU ION, administrator al unei societăți comerciale, a fost trimis în judecată pentru că ”în perioada iulie 2007 – mai 2008, inculpatul Căpriță Neicuțescu Ion, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în mod repetat, a efectuat achiziții intracomunitare de produse din carne, iar pentru a eluda sistemul taxării inverse aplicabil taxei pe valoare adăugată, respectiv pentru a avea posibilitatea de a deduce această taxă, a creat aparența că achizițiile respective au fost realizate de la o anumită societate care, în realitate, avea comportament de tip fantomă.

Rolul acestei societăți era, atât de a simula achiziții de la diverși furnizori intracomunitari, cât și de a crea aparența unor livrări în beneficiul firmei administrată de inculpat.

Ulterior, inculpatul Căpriță Neicuțescu Ion a înregistrat aceste operațiuni comerciale în documentele contabile ale firmei sale și a declarat fiscal achiziții nereale de bunuri în sumă totală de 32.559.375 lei, din care TVA aferentă în sumă de 5.198.553 lei.

Prin aceste demersuri, inculpatul Căpriță Neicuțescu Ion a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 5.198.553 lei sumă cu care ANAF s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului Căpriță Neicuțescu Ion”, arată procurorii DNA în dosarul de trimitere în judecată.

Căpriță era acoperirea sifonului DNA când merge în investigații

Căpriță Neicuțescu era unul dintre ”sponsorii” sifonului DNA Cluj, Valentin Tătar, ofițer de poliție judiciară din cadrul DNA Cluj, care vindea informații confidențiale din dosarele DNA celor care erau interesați. În 2014, DNA Cluj a descoperit că Tătar vinde informații și a fost trimis în judecată. Potrivit dosarului, ”Tătar a mers în vacanță cu amanta, la Budapesta, cu bani împrumutați de la omul de afaceri Ion Căpriță Neicuțescu, care a preluat spațiile comerciale folosite de societatea Michelangelo SRL, din Cluj Napoca, ai cărui patroni au fost arestați după ce au pus în vânzare zeci de tone de carne stricată”. În cadrul declarațiilor date în acest dosar, Valentin Tătar a recunoscut că lua bani de la Căpriță Neicuțescu, însă nu sub formă de mită, ci de împrumut. Potrivit declarațiilor banii erau folosiți pentru achiziția de combustibil pentru mașina personală sau pentru cumpărarea de piese de mobilier.

”Mi se pare că anul trecut, înainte de a merge în concediu, în luna august, i-am cerut suma de 500 de euro, cu titlul de împrumut, pe care i-am restituit-o când am primit banii de haine. Am mai luat şi împrumuturi mici, de două sau trei milioane de lei, pentru motorină, de vreo 4-5 ori, nu ţin minte. Am fost cu împreună cu Căpriţă Neicuţescu Ion, la magazinul Rovere, pentru a plăti un avans la o canapea, în valoare totală de 500 de lei. A venit cu mine, întrucât eu l-am rugat să achite avansul pentru mine, lucru pe care el l-a făcut, aducând cash suma de 500 de euro, pentru care am primit factură şi chitanţă pe numele meu, urmând să îi restitui suma de bani după ce luam credit. (…) I-am relatat lui Căpriţă faptul că merg în această excursie, întrucât el îmi servea drept acoperire, ca să nu afle soţia. Nu m-am întâlnit cu acesta în Budapesta şi nici în Viena şi nu mi-a plătit excursia. Nu i-am solicitat lui Căpriţă să îmi plătească această excursie şi nu i-am spus suma totală pentru că nu vroiam să râdă de mine că folosesc banii familiei în modul acesta. Este adevărat că am primit un miel de Paşti de la Căpriţă, nu i-am plătit acest miel primit cadou, ci la rândul meu, i-am făcut cadou o geantă de piele de aproximativ 100 de euro, pe care am luat-o de la vărul meu, Liviu Mureşan”, a declarat Tătar în cadrul procesului.

Valentin Tătar a primit o pedeapsă redusă, pentru că și-a recunoscut faptele, de un an și jumătate cu suspendare.

Inculpații au ales varianta recunoașterii în Dosarul Cărnii Stricate

În Dosarul Cărnii Stricate, reprezentanții firmei Michelangelo și-au recunoscut vina la începutul acestui an. Dosarul îl are cap de afiș pe patronul societăţii Michelangelo, Curticiu Bogdan Radu, trimis în judecată pentru 263 de acte de evaziune fiscală şi spălare de bani, constituire de grup infracţional organizat, dar şi de comercializarea de produse alterate.””Inculpatul Curticiu Bogdan Radu a fost persoana care s-a ocupat şi de coordonarea magazinelor de desfacere deţinute de SC Michelangelo, astfel că acesta, în dorinţa de a-şi maximiza profiturile a dispus în mod frecvent cu privire la punerea de circulaţie a unor produse alterate, modificarea termenelor de valabilitate, pentru a se prelungi ilegal termenul de valabilitate al produselor, precum şi falsificarea ori înlăturarea etichetelor privind originea produselor comercializate pentru a nu se putea releva provenienţă acestora”, se arată în rechizitoriu.