Șef al Apărării, gl. (rz.) dr. Ciucă Ionel Nicolae, actual ministru, și-a făcut din profesionalizarea Armatei și a promovărilor care să cultive meritocrația și performanța, cheia de boltă a întregii cariere politico-militare. Da, ați înțeles bine, ministrul a fost, într-o viață de care cu greu își aduce aminte, camarad cu mulți din actualii rezerviști sau militari în activitate. Între timp este doar un politruc demagog și ipocrit. Cât despre transparență și meritocrație, mai glumește și Ciucă, potrivit Politica Dezastrului.

În urmă cu 5 ani Armata era deja sub influența generalilor Ciucă, Hăpău și Zisu, dar intrarea în vigoare a Legii 223/ 2015 a pensiilor militare de serviciu, a oferit celor trei oligarhi ocazia de a scăpa de mulți ofițeri incomozi. Contribuția gl.mr. Lungulescu Marilen, șeful Resurselor Umane din MApN, a fost determinantă, iar răsplata pe măsură. După ce a ajuns ministru Ciucă a scăpat, imediat, de Lungulescu. În vara anului 2017, după 2 luni ca ministru al apărării, Adrian Țuțuianu aflase ceea ce anterior descoperise Gabriel Leș în aproape 6 luni de mandat. Firme căpușă care se ascund în spatele legilor speciale, avansări sau promovări în funcție de interesele camarilei generalilor, treceri în rezervă sau chemări în activitate ilegale, trafic de influență, abuz de autoritate sau cheltuirea discreționară a bugetului, erau doar cîteva din simptomele „sindromului Ucraina” pe care Armata României le manifesta tot mai evident. Țuțuianu a avut inconștiența să creadă că funcția este suficientă pentru a se lupta cu corupția și putregaiul din Armată, fără să realizeze că solidaritatea generalilor se hrănește cu abuzurile pe care le comit împreună. Leș a avut un mandat întrerupt de schimbarea premierului și un altul în care a preluat frontul luptelor dintre președinte și PSD pe tema șefului Apărări. Între cele două, Mihai Fifor a oferit condițiile, împreună cu Ciucă, pentru distrugerea Armatei.

Spionel și Izmenel, prieteni cu Ionel

Gl. Marian Hăpău a făcut din DGIA, în cei peste 7 ani de când o conduce, o structură invidiată de toate serviciile secrete din România. Organizare, înzestrare, reglementări, buget, conducere sau resurse umane toate domeniile sunt gestionate în afara cadrului normativ general aplicabil în MApN. Serviciul secret al Armatei este, în realitate, o structură pe care nici șeful Apărării, cu atât mai puțin ministrul, nu o controlează. Influența și tentaculele DGIA, un monstru tot mai greu de gestionat, a început cu utilizarea în interes personal de către plagiatorul ministru Oprea și continuă într-un sistem pe care încearcă să și-l subordoneze Ciucă. Reformarea va fi dificilă, dacă nu imposibilă și în niciun caz nu va fi încercată sub actuala conducere a MApN. Niciunul din ultimii 3-4 miniștri nu a avut libertatea unei decizii importante fără acceptul gl. Hăpău, iar prietenia acestuia cu Ciucă a fost de notorietate și mutual benefică. Între timp, însă, Ciucă știe foarte bine puterea pe care o are DGIA și încearcă emanciparea de sub Hăpău și preluarea serviciului secret pe persoană fizică. Povestea cu Gherghe, generalul care ar fi furat fondurile pentru răsbel (!) este un atac frontal din partea lui Ciucă, pe filiera Lupulescu, iar Hăpău știe.

Gl. lt. Cătălin Zisu se află la conducerea Logisticii Armatei de peste 10 ani. Are în responsabilitate parte din înzestrare, infrastructura de cazare și recreere, bazele logistice, transportul, Cercul Militar Național, iar uneori coordonează domenii doar pentru a le testa potențialul. Zisu a avut sau are în coordonare, printre altele, CSA Steaua, Spitalul Militar din București sau, mai nou, Direcția domenii și infrastructuri. Zisu are în subordine vile și domenii de „recreere” unde nici măcar structurile de control ale Armatei nu au acces. Imediat după instalarea lui Ciucă în fruntea MApN, unul din primele ordine semnate a fost înființarea Centrului Militar Zonal Sibiu (prin desființarea celui de la Brașov) doar pentru a-i oferi o funcție importantă fratelui generalului Zisu, un alt doctor în științe militare, colonelul Mihai Adrian Zisu. Familia de generali Cristea, Ionel și Paula, sunt persoanele de încredere ale lui Zisu, respectiv Ciucă. În ultima perioadă, aceeași dorință de independență a lui Ciucă l-a determinat pe Zisu să se retragă în umbră, fără a abandona, însă, sceptrul puterii. După ce a primit semnale, mai direct sau voalat, să iasă din scenă, asta l-a mâniat, dar își pregătește riposta. Oricum nu l-a suportat niciodată pe Ciucă.

Zisu, Ciucă și Hăpău

Gl. (rz.) Nicolae Ionel Ciucă, în cei peste 7 ani de când conduce Armata, a transformat-o în ceea ce liderii regionali de prin Nigeria sau Congo fac din formațiunile paramilitare pe care le conduc. Numirea lui Mihai Fifor, în septembrie 2017, la conducerea MApN a însemnat începutul unei perioade care a provocat catastrofe și dezechilibre pe care greu le vor elimina generațiile viitoare. Ciucă a fost, însă, fericit. Venirea lui Mihai, vechiul său prieten din Craiova, era garanția realizării condițiilor pentru controlul deplin al Armatei. Mai întâi, trebuia să scape de câțiva incomozi care nu răspundeau corespunzător comenzilor: gl.lt. Anastasof Laurian, șeful Forțelor Aeriene și gl.mr. Uifăleanu Ovidiu, șeful Forțelor Terestre. Plecarea intempestivă a amândurora de la conducerea celor mai importante categorii de forțe s-a făcut ca urmare a presiunilor lui Ciucă asupra ministrului apărării. Pe Anastasof l-a destituit Fifor, în septembrie 2017, pe motiv că nu a fost de acord să avizeze achiziția bateriilor Patriot (în mod firesc, o considera insuficient argumentată). Pe al doilea l-a „promovat” Leș consilier personal, după care a trecut în rezervă, tot pentru că nu a fost de acord cu unele din achizițiile desfășurate prin programele majore, iar „dezastrul Piranha” era doar un exemplu. În locul lui Uifăleanu Forțele Terestre au fost conduse, prin împuternicire (vedeta interimatelor lui Ciucă) de gl.mr. Dorin Blaiu, pe care Ciucă a încercat în 2 rânduri să-l impună șef al Corpului de control. De remarcat că Ciucă, Zisu și Blaiu sunt colegi de promoție. Să nu-i plângem însă nici pe Anastasof și Uifăleanu, au avut măcar grijă să-și cheme în activitate nevestele, în corpul ofițerilor.

Unii cu neveste disperate, noi cu cele „activate”

Anul 2017, cel care a însemnat în fapt punctul de plecare al domniei doctorului Ciucă, a fost marcat de câteva ordine de ministru și modificări ale cadrului legislativ care au adus Armata în genunchi. Două dintre aceste ordine, M124/ 2017 și M175/ 2018, au produs convulsii și se află la originea multor abuzuri, unele dintre ele în zona penală. Cele două ordine sunt aberante și au provocat discriminare. Subofițerii din Armată, după o carieră de 20 de ani, după sute de exerciții și misiuni de luptă, dacă aveau vârsta peste 35 de ani nu puteau participa la concursuri în vederea trecerii în corpul ofițerilor. În schimb au putut participa rude ale unor generali care erau trecute de 45 de ani și care nu purtaseră niciodată haina militară. În situația asta au fost Anastasof, Uifăleanu, Gologan, Negrea, Blaiu și… Nicolae Ionel Ciucă. Fiecare situație este particulară, dar la fel de reprobabilă moral sau la limită din punct de vedere legal.

Lt. Anastasof Carmen este ofițer în cadrul Institutului de Medicină Aeronautică și Spațială din București. În anul 2018 lucra tot acolo, dar ca civil. Ordinul M175/ 2018 a fost valabil doar două luni și jumătate pentru „încadrarea funcțiilor militare de psiholog din Armata României, rezultate din transformarea funcțiilor corespunzătoare de psiholog încadrate cu personal civil la momentul transformării”. Cam așa au încercat Ciucă și Fifor să reducă deficitul de psihologi, printr-un ordin în urma căruia angajați din sistem să devină, peste noapte, ofițeri. Un ordin providențial prin care ajunge și Carmen Anastasof locotenent, la 49 de ani. Dacă numărăm câți psihologi au beneficiat de prevederile ordinului (unii aflând după expirare) realizăm că a fost o compensație. Modul brutal în care Anastasof a fost schimbat de la conducerea Forțelor Aeriene avea nevoie de o reparație. Ordinul, semnat de Fifor, al cărui consilier personal era Anastasof are toate coordonatele traficului de influență și abuzului de putere.

Cpt. Uifăleanu Adriana Mihaela a fost angajată, în august 2016, ca auditor civil în cadrul secției de audit București (soțul era comandantul diviziei din Capitală). Doi ani mai târziu, la 21.08.2018, Adriana, în vârstă de 48 de ani, era chemată în activitate cu gradul de căpitan. Direcția Audit Intern, condusă de actualul șef al Corpului de control și inspecție, gl.bg. Luca Constantin, a fost structura care a chemat în activitate cele mai multe dintre noile angajate, în grade de ofițer. Astfel, alte colege ale Adrianei au fost chiar mai norocoase. Anton Eliza, în vârstă de 44 de ani și intrată în sistem la 15.02.2017, ca civil, a fost chemată în activitate cu gradul de maior, tot pe 21.08.2018. La aceeași dată, Bereș Marinela, este chemată în activitate cu gradul de locotenent colonel, iar lista e lungă. Colegă de „promoție” cu Adriana a fost și soția gl.mr. Blaiu Dorin, Marinca, angajată în ianuarie 2016, la 49 de ani, funcționar public în Direcția Logistică condusă de generalul Negrea Constantin. Un prieten de nădejde, coleg de liceu militar cu Ciucă, a cărui soție, Carmen Negrea, a urmat, de asemenea, cariera nevestelor ajunse ofițer. Cum am menționat în alt material, soția actualului comandant al CSA Steaua, colonelului Bichir Răzvan Ștefan, Florentina a fost angajată tot în 2016, la 42 de ani specialist (!) în achiziții la Departamentul pentru Armanente, că doar soțul era la Corpul de control. Ofițer fără nicio calitate, performanță sau realizare Bichir a reușit să-și „facă” soția ofițer, tot în 2018.

Sunt atât de multe coincidențe încât e aproape firesc să tragem concluzia că dottore Ciucă și camarila lui aveau pregătit ordinul M124 încă din 2016, așteptau doar un ministru cooperant dispus să-l semneze. Trebuie remarcat că, din informațiile unor surse credibile și demonstrate ca fiind veridice prin recentele dezvăluiri, Fifor a exploatat în interes personal prevederile M 124/ 2017, iar unele persoane din Arad știu bine despre ce este vorba.

Lt.col. Ciucă Maria-Cristina a fost, câteva luni, ofițer în cadrul DGIA, anterior lucrând o lungă perioadă ca subofițer tot în cadrul serviciului secret al Armatei. Unde să-și ascundă Ciucă cel mai bine soția? Doar nu era să o pună la Biroul de presă. În mod normal Cristina Ciucă n-ar fi putut beneficia de prevederile ordinului M124/2017, fiind subofițer. Există însă o ilegalitate pe care Armata o tolerează atunci când e în folosul rudelor sau cunoștințelor. Soluția utilizată? Plt. adj. Ciucă Maria-Cristina a trecută în rezervă, la cerere. În aceeași zi a fost chemată în activitate locotenent colonelul Maria-Cristina Ciucă și numită șef de birou în DGIA. A avut nevoie doar de 6 luni ca ofițer pentru ca apoi să treacă în rezervă, în mod nemeritat, cu o pensie de ofițer. Ce urgență a avut Armata pentru chemarea în activitate a unui subofițer, ilegal, în grad de ofițer? Legea 223/ 2015 a pensiilor militare de serviciu este o normă care permite militarilor perspectiva unui trai decent și după trecerea în rezervă. Proiectul de lege inițiat de ministrul Leș, Plx 199, prin care se încerca eliminarea diferențelor între cei care trec astăzi în rezervă și cei care au facut-o în urmă cu 15-20 de ani, a fost îngropat de Ciucă. Leș a fost ministrul care a intuit caracterul eroului de la Nasiriah (motiv pentru care nu a propus prelungirea mandatului), dar și cel care a fost mai aproape de militari decât va reuși Ciucă vreodată. Având în vedere că Ciucă Nicolae Ionel și soția sa, Cristina au dreptul la pensie deja câștigat, de ce l-ar mai interesa și de ceilalți militari? Este un alt motiv pentru care ministrul Ciucă, fost militar, nu a luat niciodată apărarea camarazilor când au fost atacați pe tema pensiilor de serviciu, nu-l interesează.

Nu doar legea pensiilor de servicu nu mai este de actualitate pentru Ciucă, dar nici cea a statutului cadrelor militare. Legea 80/ 1995 a fost modificată după ce clanul generalilor și-a activat nevestele cu grade de ofițer. O lege care perpetuează abuzurile, este discriminatorie, dar care urmează să fie, iarăși, modificată.

Mai ușor cu toleranța prin minister

Cum înțelege legenda de la Nasiriah, impostorul erou al unei bătălii care nu a existat, „toleranța zero”? Perfect aplicabilă în cazul unui general al cărui fiu a fost vaccinat cu câteva zile înainte de a emite gl.lt.Petrescu ordinul prin care oricum rudele militarilor puteau să se vaccineze în sistemul sanitar militar, așa cum de altfel prevede și legea. Aplicabilă și pentru împuternicitul comandant al SMU Focșani, pentru că a respectat același ordin al șefului SMAp. Pentru generalul (rz.) doctor Ciucă Ionel Nicolae legea e flexibilă și se aplică „toleranța -/+ zero”? Anastasof, Uifăleanu sau Duican au plătit cu funcțiile și sunt în rezervă. Corect, Ciucă tot în rezervă este, dar ministru. Unul aflat în fața altei provocări. Pe 15.04.2021 și-a încheiat misiunea de 4 ani la Bruxelles gl.lt. Scarlat Dumitru, cel care ar fi trebuit să fie șef al Apărării atât în locul lui Ciucă, dar mai ales în cel al gl.lt. Petrescu. Ce funcție va primi un general cu 3 stele și o carieră impecabilă? Probabil mai nimic. Un birou prăfuit și onorifica poziție de consilier neglijat al ministrului. Până când alege să treacă, de bună voie, în rezervă.

Cât de sub zero este toleranța ministrului Ciucă pentru gl.bg. Mircea Gologan? Un ofițer avansat la gradul de general fără să fi absolvit Colegiul Național de Apărare (condiție obligatorie). Cu o carieră presărată cu promovări ilegale sau cercetări pentru corupție, Gologan este unul din pretorienii lui Ciucă, așa că se poate. La fel ca în cazul finului doctorului Ciucă, gl.bg. Oancea Florin, ortopedul de la „Cantacuzino” și viitorul comandant al Spitalului Militar Central din București. În perioada în care gl.bg. Gologan era comandantul brigăzii de la Bistrița (o altă numire controversată a lui Ciucă) soția sa, Elena, în vârstă de 48 de ani, antrenor de fitness pe un canal de YouTube, era chemată în activitate, la data de 15.10.2018, cu gradul de… sublocotenent la un Centru de comunicații din București. Pentru că familia rămâne celula de bază, în ianuarie 2019 slt. Elena Gologan este detașată la un batalion din Bistrița. Rămâne la Bistrița și pentru un curs de engleză și o ține într-o detașare până în noiembrie când ajunge soțul în București, promovat de Ciucă șef al Direcției Planificare Strategică. Un alt abuz, dacă fișa postului presupunea cunoașterea limbii engleze, iar Elena Gologan nu îndeplinea criteriul, cum de a promovat concursul?

Declarațiile de avere ale ministrului-general-doctor-erou sunt pline de copy-paste și erori evidente, care cad probabil și sub incidența falsului. Declarația semnată la 20.05.2019, pentru anul 2018, prezintă un salariu de 195581 lei pentru doctorul Ciucă și 50602 lei pentru soție. Peste un an de zile, la data de 06.04.2020, Ciucă semnează o altă declarație, aferentă anului 2019, care aduce în atenție venituri identice: un salariu de 195581 lei pentru „legendă” și 50602 lei pentru distinsa lui soție. Este FALS! Asta pentru că, începând cu 01.01.2019 Guvernul a aplicat o „creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie […] reprezentând ¼ din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie […]” în baza prevederilor Legii-cadru nr. 153/ 2017. Prin urmare venitul în 2019 a fost clar mai mare decât cel din 2018 și nu identic. În 28.12.2019, proaspătul senator Ciucă Ionel Nicolae semnează o altă declarație de avere în care aduce în discuție tot veniturile din 2019. De data asta aflăm că a încasat 206103 lei din salarii și 33849 lei din pensie, iar soția 52470 din pensie de serviciu. Poate ne spune dottore Ciucă, după ce găsește și teza de doctorat pentru care a încasat venituri suplimentare atât ca ofițer activ (încă din 2003) și continuă să o facă și în rezervă, care au fost veniturile reale ale soției și dacă acestea au provenit din salariu sau pensie de serviciu.

Haroșaia Ukraina

În Perioada 2010-2014 Viktor Ianukovici a distrus în mod deliberat armata pentru că se temea mai mult de propriul său popor decât de dușmani externi. În anul debutului crizei din Crimeea și Donbas, Armata Ucrainei era profund coruptă, prost echipată, tehnica era veche și fără posibilități reale de exploatare, iar generalii își manifestau influența cu determinarea unor baroni locali. Scenariul se repetă în România. „Guvernul meu”, „șeful armatei mele” sau „Parlamentul meu”, toate sunt pe persoană fizică și pe toate le reclamă drept bunuri personale președintele României. Armata este feuda lui Ciucă! Nimeni nu încearcă, măcar ca pe un simplu exercițiu de retorică, să prezinte argumente concrete, realizări sau succese reale, pentru care Ciucă ar fi și altceva decât un alt general ajuns ministru care se consideră mai presus de lege! Armata este, însă, formată, într-un procent covârșitor, din militari onești, care au jurat să-și apere țara și vor face asta fără șovăire. De ce să-i umilească niște generali corupți? a încheiat sursa citată.