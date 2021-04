Te-ai intrebat vreodata daca iti speli parul in mod corect? Ar trebui. Adevaratul motiv pentru care parul tau arata si se simte atat de bine dupa o vizita la salon este faptul ca profesionistii inteleg ca secretul parului “fericit” este un sampon par bun si o spalare bine executata. De aceea, ne-am consultat cu profesionistii pentru a afla exact cum trebuie sa ne spalam corect pe par:

Mai putin este mai mult

Evita sa te speli zilnic, decat daca este neaparat necesar. Majoritatea femeilor isi spala prea des parul. De trei ori pe saptamana este suficient pentru majoritatea tipurilor de par. Daca acest lucru pare contra-intuitiv, ia in considerare acest lucru: parul tau produce de fapt mai mult ulei cand este spalat prea frecvent.

2. Foloseste apa calda, nu fierbinte

Oricat de relaxant ar fi un dus cu aburi, expunerea firelor de par la temperaturi foarte ridicate le face sa para uscate si lipsite de viata. Desi nu exista o temperatura exacta care s-a dovedit ideala, este de preferat sa folosesti apa calda fata de cea fierbinte. Si, chiar inainte de a iesi din dus, clateste cu apa rece. In timp ce apa calda deschide cuticula parului, apa rece o va inchide, ceea ce ajuta la blocarea umezelii si iti va ajuta parul pe termen lung.

3. Foloseste o presiune usoara pentru a masa scalpul si radacinile parului

Deoarece parul sanatos incepe la nivelul scalpului – la propriu – modul in care te speli la radacina este extrem de important. Nu trebuie sa folosesti unghiile si nu masa scalpul prea aspru. Aplica o presiune minima. In plus, aplica sampon de doua ori. Prima samponare este pur si simplu pentru a indeparta murdaria. Nu este nevoie sa grabesti acest proces: dedica un minut sau doua masajului. Ca bonus suplimentar, masajul va stimula fluxul de sange catre scalp, ceea ce poate ajuta la stimularea cresterii parului.

4. Alege un sampon care sa se potriveasca tipului de par

Samponul nu sta in parul tau atat de mult, asa ca nu conteaza cu adevarat ce sampon folosesti, nu? Gresit, spun profesionistii. La fel ca in cazul ingrijirii pielii, este vorba despre identificarea tipului de par si alegerea unei formule potrivite pentru nevoile tale. Poti alege produse cosmetice ieftine, dar de calitate pentru par, de la esteto.ro. Daca ai parul gras, ia in considerare un sampon purificator si evita-le pe cele care sunt prea hidratante.

Daca parul tau este uscat, opteaza pentru opusul. Formulele de netezire si hidratare vor fi perfecte. Si parul des beneficiaza de sampoane cu aceste atribute. Folosirea unui sampon care contine agenti de hidratare iti va face parul mai usor de manevrat.

Lasa balsamul timp de cinci pana la sapte minute

Rabdarea este o virtute – mai ales cand vine vorba de balsam. Spre deosebire de sampon, nu este vorba despre un masaj rapid si clatire. Ar trebui sa incepi sa aplici balsam, din centru spre varful firelor de par. In timp ce produsul este inca in parul tau, foloseste un pieptene cu dinti largi pentru a-l descurca. Poti lasa balsamul si sa-ti infasori parul intr-un prosop timp de cinci pana la sapte minute.

Aplica aceste reguli si vei vedea diferenta in cel mai scurt timp!