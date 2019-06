Divizia de investiții a Casei de Insolvență Transilvania (CITR) a achiziționat firma UTI Parking & Hotel Management SRL, ce face parte din grupul UTI, controlat de Tiberiu Urădăreanu. Astfel, societatea care deține contractul de administrare a parcării din incinta Aeroportului Cluj a ajuns pe mâna CITR.

Contractul păgubos dintre UTI și Consiliul Județean

În 2010, Consiliul Județean Cluj a încheiat un contract de administrare a parcărilor din incinta Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj cu firma UTI Parking & Hotel Management SRL controlată de afaceristul dejean Tiberiu Urdăreanu. Conform prevederilor documentației, CJ Cluj a licitat concesionarea pentru 45 de ani a parcării auto din cadrul Aeroportului, câștigătorul fiind UTI Parking & Hotel Management. Potrivit liderului de sindicat al Aeroportului Cluj, Gabriel Ene, firma lui Urdăreanu trebuie să plătească o sumă de bani în rate lunare egale pornind de la 250.000 euro pentru primul an, iar pentru restul perioadei până la 45 de ani, suma se indexa anual cu procentul de creştere sau de scădere al traficului aerian de pasageri de pe Aeroport. Tot conform obligaţiilor, concesionarul trebuie să construiască un hotel și o parcare supraetajată.

Gazeta de Cluj a explicat în iarna acestui an că administrația județeană pierde anual zeci de milioane de euro din cauza contractului pentru administrarea parcărilor din incinta Aeroportului. Informațiile au fost confirmate de către Gabriel Ene care a arătat că deși UTI trebuia să plătească județului pentru exploatarea parcării auto din anul 2010 și până în 2018 un total de 3.430.850 euro, respectiv an 2010 – 250.000 euro, an 2011 – 245.000 euro, an 2012 – 227.850 euro, an 2013 – 253.00 euro, an 2014 – 288.000 euro, an 2015 – 363.000 euro, an 2016 – 461.000 euro, an 2017 – 660.000 euro, an 2018 – 683.000 euro.

Numai că, în anul 2011, Consiliul Județean Cluj au redus, printr-un act adițional, suma de plată de către UTI la 66.250 euro/an, adică o sumă fixă anuală pentru cei 45 de ani. Astfel, valoarea încasată de judeţ în total pe toți anii de la semnarea concesiunii este în total de 780.000 euro, comparativ cu 3.430.850 euro cât ar fi trebui să plătească.

Adio, parcare și hotel?

Mai mult, firma UTI a cerut Tribunalului Cluj să suspende contractul încheiat cu Consiliul Judeţean în ceea ce priveşte amenajarea celor două obiective (parcare + hotel), iar judecătorii au admis acţiunea anul trecut.

Asta, după ce în 2017, UTI a notificat Consiliul Județean Cluj că nu va mai construi parcarea auto și a hotelului, conform obligațiilor contractuale, ci doar va gestiona locurile de parcare existente din cadrul Aeroportului, motivând că amplasamentul pentru construcție nu a fost predat de către Consiliul Județean.

Abia în anul 2017 CJ Cluj a început demersurile de predare a amplasamentelor, iar liderul de sindicat al Aeroportului Cluj a mai precizat că instituția județeană se sustrage culpei de nepredare a amplasamentelor, invocând că propriul concesionar UTI exploatează ilegal parcarea.

”În același timp, de parcă nu sunt suficiente mostrele de iresponsabilitate în gestionarea acestei concesiuni, Consiliul Județean Cluj comunică Aeroportului că UTI nu mai are calitate de concesionar și solicită preluarea suprafețelor cu problemele juridice anterior menționate. Cu alte cuvinte, o mostră clasică de aruncarea pisicii moarte în curtea vecinului, specifică administrației Președintelui Tișe”, a precizat Gabriel Ene.

Practic, contractul încheiat în 2010, în mandatul precedent al președintelui CJ, Alin Tișe a fost unul foarte avantajoase pentru firma din grupul UTI, al cărui patron a fost un sponsor cunoscut (și recunoscut inclusiv de DNA) al PDL și PNL.

CITR a pus mâna pe firma lui Urdăreanu

Societatea NPL RESOURCES SRL, controlată de CIT RESTRUCTURING SRL și CIT RESOURCES SA, divizii a Casei de Insolvenţă Transilvania (CITR) a achiziționat compania UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT SRL.

În prima etapă, diviza CITR a achiziționat un pachet minoritar. Concret, în data de 25 mai 2019 în baza Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor UTI GRUP, în calitate de asociat unic al UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT SRL s-a hotărât cooptarea unui nou asociat, respectiv NPL RESOURCES SRL, societate ce se ocupă de ”activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii”. Ulterior, CITR Group a devenit unic proprietar al UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT SRL.

CIT RESTRUCTURING SRL și CIT RESOURCES SA sunt divizii a CITR. Prima dintre ele este condusă de Paul Rudolf Vizental, asociații alături de el fiind și Cristian Onețiu și Anca Manițiu. Cea de-a doua societate, CIT RESOURCES SA este administrată de Andrei Cionca, Herlea Godinca și neamțul Klaus Jocahim Wolfgang Krauth. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, societatea are zece asociați: Andrei Cionca, Andreea Lăcrămioara Cionca Anghelof, Rudolf Paul Vizental, Vasile Godinca Herlea, Michael Israeli (cetățean israelian), Radu Lucian Lotrean, Alexandru Ionuț Tănase, Adrian Florin Lotrean, Bogdan Vasile Gorde și Aurel Constantin Podariu. De asemenea, Astra Holding Gmbh, controlată de antreprenorul german Thomas Manns este asociatul juridic al firmei. Manns este cunoscut pe piața locală pentru că a cumpărat fabricile de vagoane ale lui Cristian Burci și una dintre principalele creanțe de la producătorul de lenjerie intimă Jolidon din Cluj.

”Frații Dedeman” au intrat în afaceri cu CITR Group

Anul trecut, CITR Group s-a asociat cu frații Adrian și Dragoș Pavăl – proprietarii Dedeman care au preluat recent și proiectul The Office, cu omul de afaceri Dan Șucu și cu Astra Rail Management, compania controlată de Thomas Manns au pus împreună bazele ROCA, o platformă de investiții pentru companiile românești aflate în dificultate financiară. Frații Pavăl se află în rândul primilor investitori ai platformei ROCA, plasând 2 milioane de euro prin intermediul PIF Industrial, în vreme ce proprietarul Mobexpert Dan Sucu a plasat 0,5 mil. Euro. Alte amplasamente în ROCA au mai fost făcute de asociații CITR Group, prin divizia de investiții CIT Resoruces, precum și de Astra Rail Manegement GMBH.

DIICOT a bătut la ușa șefilor CITR

O parte dintre acţionarii Casei de Insolvenţă Transilvania au fost suspecţi într-un dosar penal. Concret, Andrei Cionca, Andreea Cionca-Anghelof, Vasile Godâncă și Radu Lotrean au fost suspectați că ar fi închis ochii la o inginerie financiară a afaceristului Mihai Chezan acceptând o consultanţă cu o sumă suspect de mare în insolvenţele Mox Construction SRL-Sterling International Developement. Spre sfârșitul anului 2018, DIICOT a emis ordonanță de clasare pentru acuzația de grup infracțional organizat și a declinat pentru alte fapte la Parchetul Curții de Apel. Ulterior, procurorul general Augustin Lazăr a cerut redeschiderea dosarului pe grup infracțional, la sesizarea procurorului de caz din cadrul parchetului Curții, însă judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au respins cererea.

Urdăreanu, turnătorul de serviciu

Despre Tiberiu Urdăreanu sursele national.ro spun că este denunțătorul de serviciu al generalului Florian Coldea, cel care ajunsese să dispună după bunul plac de serviciile de ”sifon” ale lui Urdăreanu. Patronul grupului UTI, a devenit deja celebru pentru denunțurile făcute la Direcția Națională Anticorupție împotriva președintelui PNL, Ludovic Orban, a fostului ministru al energiei, Constantin Niță, sau a fostului ministru al muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru presupuse fapte din perioada în care era primar al Craiovei.

Apropierea de foștii ofițeri din servicii

Tiberiu Urdăreanu este fiul fostului general de MApN Tiberiu S. Urdăreanu, un personaj destul de controversat al Revoluției din 1989. Urdăreanu-fiul a fost și el ofițer superior la Institutul de Cercetări Militare de la Clinceni și este un afacerist aflat în relații strânse cu fostul ministru PSD al Transporturilor Miron Mitrea. Tiberiu Urdăreanu are relații cu foști generali din serviciile secrete române, dar și în Elveția cu un fost ofițer CIE (precursorul SIE).

Pentru reușita afacerilor sale, Tiberiu Urdăreanu s-a asociat cu alți foști ofițeri sau relații ale acestora. Astfel, pentru grupul UTI a prestat și fostul șef al STS, generalul Tudor Tănase, personaj controversat, de numele căruia se leagă mai multe scandaluri de corupție. Acesta a fost directorul UTI Systems, firmă care a instalat sisteme integrate de securitate la Centrala nucleară de la Cernavodă. Venirea PSD la putere în 2000 l-a propulsat pe Tudor Tănase în fruntea STS, serviciu care a derulat apoi un megacontract cu grupul UTI în 2003. Un alt partener al lui Urdăreanu a fost generalul MApN Dumitru Aelenei – fost administrator la UTI Trading SRL (societate închisă în prezent) și acționar indirect la ICE Felix, fosta întreprindere de calculatoare a Securității. Ultimul administrator al UTI Trading a fost Viorel Laurențiu Călugăriță, director de cabinet la președintele ANRSP (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale), o megastructură din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Presa mai scrie că la loc de frunte între acoliții lui Urdăreanu se află însă Marius Opran, general-maior (r), fost angajat al Serviciului de Telecomunicații Speciale, care face afaceri cu echipamente de telecomunicații și de securitate. În jurul lor gravitează alți generali de informații sau din MapN, fiecare cu relațiile sale. Între tovarășii lui Opran este generalul Gheorghe Rotaru, fostul șef al Direcției Generale de Informații a Armatei (DGIA). Devenit la un moment dat consilierul fostului ministru PD al Apărării, Sorin Frunzăverde, imediat după ce a trecut în rezervă, generalul Rotaru s-a implicat în afaceri (cu 50%) în firma Compatible Systems International SRL, înființată in 2006 și axată pe intermedieri de logistică militară.

Cu o săptămână înainte de a fi trimis în judecată (decembrie 2015) de procurorii DNA, pentru dare de mită, în dosarul în care este cercetat şi primarul suspendat al Municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, controversatul om de afaceri Tiberiu Urdăreanu a renunţat la toate funcţiile de conducere pe care le deţinea în cadrul grupului UTI. Acelaşi lucru l-a făcut şi adjunctul lui Urdăreanu, Mihail Tănăsescu, acuzat, în acelaşi dosar, pentru complicitate la dare de mită.



Tiberiu Urdăreanu figura în 2014 pe locul 46 in TOP 300 Capital, cu o avere evaluată la 98-100 de milioane de euro făcută din afaceri cu statul.