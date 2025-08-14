Studenții Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca vor beneficia de condiții moderne de cazare și practică la baza Blăjoaia.

Proiectul de modernizare, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), este deja în desfășurare și promite să ridice standardele infrastructurii educaționale și turistice din zonă.

Lucrările presupun extinderea și modernizarea corpului principal al Cabanei Blăjoaia, pentru a găzdui simultan până la 70 de studenți.

Aceștia vor avea acces la spații de recreere, sală de mese și facilități adaptate activităților de practică din diverse domenii universitare.

Proiectul are și o componentă verde: clădirile nou construite vor fi realizate astfel încât necesarul de energie să fie cu cel puțin 20% mai redus decât standardele impuse pentru construcțiile cu consum aproape zero. Această abordare asigură atât sustenabilitate, cât și costuri operaționale mai mici.

Pe lângă aspectul educațional, inițiativa are rolul de a dezvolta zona din jurul bazei în spiritul turismului durabil. Planul prevede conservarea patrimoniului natural și promovarea tradițiilor locale, fără a compromite mediul.

Proiectul a început în 8 iulie 2024 și are termen de finalizare 31 august 2026. Directorul de proiect, prof. dr. Dan-Tudor Lazăr, coordonează implementarea lucrărilor astfel încât baza să devină un exemplu de îmbinare între educație, ecologie și turism responsabil.

