Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) lansează, în data de 20 mai 2024, în cadrul evenimentului INSPIRE Week, Platforma INSPIRE, probabil cea mai avansată platformă de cercetare în InfoBioNano4Health&Biomedical Imaging din spațiul cuprins între Vestul Europei și China și una dintre cele mai avansate structuri academice și de cercetare la nivel internațional în domeniul sănătății.

Rezultat al colaborării între două institute de referință ale UBB: Institutul de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată (Institutul de Sănătate Mintală – https://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/ ) și Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe (Institutul de Bio-Nano-Științe –http://icibns.institute.ubbcluj.ro/ro/), alături de Centrul Național de Rezonanță Magnetică al UBB, Platforma INSPIRE reflectă avantajele competitive esențiale ale UBB la nivel național și internațional și susține programul strategic UBBMed dezvoltat de Universitatea Babeș-Bolyai în cadrul UBB School of Health (https://ubbmed.ubbcluj.ro/).

Platforma INSPIRE cuprinde în prezent, în cadrul celor două institute, trei centre de cercetare-dezvoltare-inovare, fiecare cu o serie de laboratoare dotate cu aparatură de vârf, care vor susține cercetarea avansată, educația de calitate și serviciile inovative:

(1) Platforma BrainQ (Centrul MRI Clinic), cu dotări de excepție (ex. 3 și 7 Tesla) pentru imagistică biomedicală clinică, incluzând și sisteme EEG, dublate de sisteme complementare de realitate virtuală și un laborator avansat de inteligență artificială și analiza datelor (parte din Institutul de Sănătate Mintală);

(2) Centrul MRI Preclinc, la rândul său cu dotări de excepție (7 și 11.6 Tesla) (parte din Institutul de Bio-Nano-Științe);

(3) Centrul pentru Agenți de Contrast și Terapeutici (parte din Institutul de Bio-Nano-Științe).

Lansarea publică a Platformei INSPIRE va avea loc în cadrul The INSPIRE Week (20-25 mai 2024), pe str. Nuferilor nr. 11, cu participarea reprezentanților UBB, dar și ai Comisiei Europene, ai Guvernului României, ai Academiei Române și ai unor centre academice și de cercetare de cel mai înalt nivel de la nivel internațional și național

Media va avea acces la eveniment, zilnic având loc ș o conferință de presă cu autorități diferite (vezi Programul mai jos și aici – https://inspire.research.ubbcluj.ro/inspire-week/).

Luni, 20 mai 2024

10.00-10.05: Deschiderea The INSPIRE Week – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.05-10.15: Prezentarea proiectului INSPIRE– Prof. univ. dr. Simion Simon, directorul proiectului INSPIRE

10.15-10.20: De la Proiectul INSPIRE la Platforma INSPIRE: Dezvoltări instituționale – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.20-10.50: Prelegerile invitaților

Mesajul Comisarului European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret – Iliana Ivanova

Ministrul Cercetării și Inovării – Bogdan Ivan

Președintele Academiei Române (partener strategic) – univ. dr. Ioan Aurel Pop

Harvard University (Harvard Medical School – Martinos Center), USA (partener academic strategic) – Ovidiu Andronesi

Institutul de Medicină și Neuroștiințe din Germania (partener academic) – N. Jon Shah

Siemens Healthineers Romania (partener strategic)

Brucker (partener strategic)

Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (European Institute for Innovation and Technology by EIT Health Romania) – partener al proiectului

Colaboratori-cheie ai proiectului (în ordine alfabetică): Bogner Wolfgang (online – 21 mai) & Dr. Gilbert Hangel – Vienna Medical University Joana Braga Pereira & Dr. Kristoffer Månsson – Karolinska Institute Ciobanu Luisa – NeuroSpin CEA Saclay Dr. Philipp Kanske – TU Dresden Irina Voiculescu – Oxford University



10.50-11.05: Declarații de presă

11.05-11.25: Vizitarea laboratoarelor.

11.25-12.00: Discuții și semnarea unor acorduri de colaborare

15.00-17.00: Discuții pe teme de specialitate

17-18.30: The INSPIRE Platform Conferences

Preclinical MRI results at Ulltra High Magnetic Field – Prezentare susținută de dr. Simion Simon, dr Radu Fechete, dr. Alexandru Farcasanu, dr. Dan Boitor (România)

Marți, 21 mai 2024

9.00-9.45: Conferința INSPIRE Platform

· Prezentări susținute de dr. N. Jon Shah (Layer-Specific Resting State fMRI at 7T and Oxygen Extraction Imaging) și dr. Anca Oros (Germania)

10.00-10.05: Cuvânt de deschidere – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.05-10.20: De la Proiectul INSPIRE la Platforma INSPIRE: Dezvoltări instituționale– Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.20-10.30: Invitați

UEFISCDI – Prof. univ. dr. Adrian Curaj, Director general

10.30-11.00: Vizitarea laboratoarelor de cercetare

11.00-12: Discuții

12.00-12.15: Declarații de presă

Miercuri, 22 mai 2024

10.00-10.05: Cuvânt de deschidere – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.05-10.20: De la Proiectul INSPIRE la Platforma INSPIRE: Dezvoltări instituționale – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.20-10.30: Invitați

Ministerul Cercetării și Inovării – Andrei Alexandru , Secretar de Stat

, Secretar de Stat Ministerul Fondurilor Europene – Ovidiu Cîmpean, Secretar de Stat

10.30-11.00: Vizitarea laboratoarelor de cercetare

11.00-12.00: Discuții

12.00-12.15: Declarații de presă

15.00: BrainQ Events (str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca)

Proiecție de film: In Silico (director Noah Hutton)

Școala de Psihologie UBB: De la Psihologia experimentală prin Psihologia Cognitivă la (neuro)Științele (clinice) Cognitive / Nimeni nu e înaintea timpului său: Cum au eșuat (neuro)științele să devină o știință unitară. univ. dr. Daniel David (UBB); Dr. Ovidiu Andronesi (Harvard University, USA); Dr. Andrei Dumbravă (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași); Dr. Raul Mureșan (Institutul de Neuroștiințe din Transilvania /UBB); Dr. Lavinia Uscătescu (Virginia Tech, USA).



Joi, 23 mai 2024

10.00-10.05: Cuvânt de deschidere – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.05-10.20: De la Proiectul INSPIRE la Platforma INSPIRE: Dezvoltări instituționale– Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.20-10.40: Invitați

Guvernul României – Mircea Abrudean, șeful Cancelariei prim-ministrului României

șeful Cancelariei prim-ministrului României Reprezentanții autorităților locale

10.40-11.00: Vizitarea laboratoarelor de cercetare

11.00-12.00: Discuții

12.00-12.15: Declarații de presă

Vineri, 24 mai 2024

(„In House Event” – UBB și colaboratorii din mediul academic clujean și național)

10.00-10.05: Cuvânt de deschidere – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.05-10.20: De la Proiectul INSPIRE la Platforma INSPIRE: Dezvoltări instituționale – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.20-10.40: Vizitarea laboratoarelor de cercetare

10.40-12.00: Discuții

16.00-1900: Neuroștiința în Transilvania: Institutul Neuroștiințe din Transilvania și Școala de vară pentru neuroștiințe experimentale. Un parteneriat UBB-Institutul de Neuroștiințe din Transilvania (str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca).

Sâmbătă, 25 mai 2024

10.00-10.05: Cuvânt de deschidere – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.05-10.20: De la Proiectul INSPIRE la Platforma INSPIRE: Dezvoltări instituționale – Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB

10.20-10.30: Invitați

Ministrul Educației – Ligia Deca

10.30-11.00: Vizitarea laboratoarelor de cercetare

11.00-12.00: Discuții

12.00-12.15 – Declarații de presă

Tradiție și Excelență prin Cultură-Știință-Inovație din 1581

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (peste 50.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

UBBMed a fost lansat recent, acoperind strategic trei arii clinice (1. sănătatea mintală; 2. boli netransmisibile – inițial mai ales cancer -; și 3. sănătate publică), alături de alte condiții medicale mai specifice (în funcție de proiectele existente) și doua abordări transversale strategice (1. inginerie & tehnologie medicală și 2. etica & psihosociologia medicinei), alături de alte demersuri interdisciplinare mai specifice. Trei unități academice au fost dezvoltate până acum în cadrul UBBMed pentru a susține ariile strategice: (1) Platforma BrainQ (https://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/center-for-biomedical-imagining-and-integrative-medicine/) – în relație mai ales cu sănătatea mintală; (2) Centrul Național de Competențe pentru Stilul de Viață Sănătos (https://healthylifestyle.research.ubbcluj.ro/) – în relație mai ales cu sănătatea publică și bolile netransmisibile și (3) Centrul Multidisciplinar de Cercetare și Abordare Comprehensivă a Cancerului – în relație cu oncologia (https://oncology.research.ubbcluj.ro/). De asemenea, Platforma INSPIRE (- https://inspire.research.ubbcluj.ro/) și Centrul de Prevenție Covid-19 și alte Boli Infecțioase (https://news.ubbcluj.ro/ubb-infiinteaza-centrul-de-preventie-covid-19-si-alte-boli-infectioase-in-cadrul-programului-ubbmed/ ) susține arii clinice și mai specifice. În total, aceste dezvoltări angajează până acum proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și de infrastuctură științifică de aproximativ 25 000 000 Euro.

