Potrivit acestuia, planul de acțiune „stabilește o viziune integrată pentru 2050: o lume în care poluarea să fie redusă la niveluri care să nu mai fie dăunătoare sănătății umane și ecosistemelor naturale, precum și etapele necesare pentru a atinge acest obiectiv.

Planul interconectează toate politicile relevante ale UE în materie de combatere și prevenire a poluării, punând un accent deosebit pe modul de utilizare a soluțiilor digitale pentru a combate poluarea. Se prevede revizuirea unor acte legislative relevante ale UE pentru a identifica lacunele rămase în legislația UE și situațiile în care este nevoie de o mai bună punere în aplicare pentru a îndeplini aceste obligații juridice”.

Obiectivele principale ale planului de acțiune

Pentru a orienta UE către obiectivul pentru 2050 privind o planetă sănătoasă pentru oameni sănătoși, planul de acțiune stabilește câteva obiective-cheie pentru 2030 de reducere a poluării la sursă comparativ cu situația actuală:

– îmbunătățirea calității aerului pentru a reduce cu 55 % numărul de decese premature cauzate de poluarea atmosferică;

– îmbunătățirea calității apei prin reducerea deșeurilor, a deșeurilor de plastic din mediul marin (cu 50 %) și a microplasticelor deversate în mediul înconjurător (cu 30 %);

– îmbunătățirea calității solului prin reducerea cu 50 % a pierderilor de nutrienți și a utilizării pesticidelor chimice;

– reducerea cu 25 % a ecosistemelor UE în care poluarea atmosferică amenință biodiversitatea;

– reducerea cu 30 % a numărului de persoane cu afecțiuni cronice cauzate de zgomotul produs de transport;

– reducerea semnificativă a cantității de deșeuri generate și cu 50 % a deșeurilor municipale reziduale.

Inițiative și acțiuni propuse de CE

Totodată, planul prezintă și o serie de inițiative și acțiuni emblematice, printre care:

-alinierea în mai mare măsură a standardelor de calitate a aerului la cele mai recente recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății;

-revizuirea standardelor de calitate a apei, inclusiv a apei din râurile și mările din UE;

-reducerea poluării solului și intensificarea procesului de regenerare a solului;

-revizuirea majorității actelor legislative ale UE în materie de deșeuri pentru a le adapta la principiile economiei curate și circulare;

-susținerea ambiției de reducere la zero a poluării cauzate de producție și consum;

-prezentarea unui tablou de bord al performanței ecologice a regiunilor UE pentru a promova ambiția de reducere la zero a poluării în toate regiunile;

-reducerea inegalităților în materie de sănătate cauzate de ponderea disproporționată a efectelor nocive asupra sănătății suportate în prezent de persoanele cele mai vulnerabile;

-reducerea amprentei de poluare externă a UE prin restricționarea exportului de produse și deșeuri care au efecte nocive și toxice în țările terțe;

-lansarea laboratoarelor vii pentru soluții digitale ecologice și soluții inteligente de reducere la zero a poluării;

-consolidarea centrelor de cunoaștere ale UE pentru reducerea la zero a poluării și reunirea părților interesate în cadrul Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării;

-consolidarea asigurării respectării măsurilor de reducere la zero a poluării împreună cu autoritățile de mediu și alte autorități de aplicare a legii.

Săptămâna verde a UE de anul acesta, cel mai mare eveniment anual privind politica de mediu, care va avea loc în perioada 1-4 iunie, le va permite cetăţenilor din întreaga UE să discute despre reducerea poluării din multiplele sale perspective în cadrul conferinţei principale de la Bruxelles, online şi în cadrul a peste 600 de evenimente organizate în parteneriat.

Sursa: digi24.ro

Citește și: Sunt autoritățile din România capabile să furnizeze proiecte ecologice conform solicitărilor UE?