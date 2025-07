Bonțida, 20 iulie, 2025

Ultima zi din Electric Castle 2025 se trăiește intens și până la ultima secundă. Festivalierii ar mai avea nevoie de cel puțin o săptămână să consume toată energia primită în show-ul lui Yungblud, ce poate fi declarat, oficial, senzația celei de-a 11-a ediții. Mr. Boombastic aka Shaggy este pregătit să arate că nu există limite în dans, dar surpriza serii va fi Taraphonics, proiectul muzical ce marchează o premieră în muzica românească. Primele abonamente pentru EC 2026 se pun în vânzare de astăzi, la un preț special.

Fanii cei mai dedicați au așteptat, încă de la ora 18:00, în fața scenei principale din festival, pentru a fi siguri că vor fi cât mai aproape de idolul lor, Yungblud. Și a meritat din plin pentru că artistul britanic a oferit meniul complet a ceea ce înseamnă un show de top: muzică bună, entertainment și multă, multă iubire. „Romania, te iubesc!” a fost propoziția repetată obsesiv, deși publicul a avut nevoie de doar un minut de show pentru a se convinge că artistul britanic este, acolo, pe scenă, pentru a da totul.

Și pentru că prietenii buni rămân împreună chiar și după concert, Yungblud a stat și el, alături de festivalieri, pentru a urmări Justice. Deloc surprinzător, duo-ul francez proaspăt premiat cu Grammy au, în prezent, unul dintre cele mai bune show-uri de muzică electronică din lume. Cu ei în program, dar și Rudimental, Joey Valance & Brae, Brutalismus 3000 și mulți alți artiști din toate zonele muzicale, traficul zilei pe domeniul Banffy a ajuns la 63.000 de festivalieri.

Scena principală a festivalului se va deschide, în ultima zi de festival, cu Taraphonics, ambițiosul proiect creat de echipa Electric Castle. Un grup de 18 artiști, nume mari ale muzicii lăutărești, precum Nicoleta Tudorache, Mioara de la Vărbilău, Sorin Necunoscutu sau Emil Poke, invitați la voce Dora Gaitanovici, Paulina, Elena Gheorghe, Eugenia Nicolae sau Macanache propun un experiment inedit și pun împreună stiluri muzicale ce, în teorie, nu au foarte multe lucruri în comun.

Cum e să rămâi relevant în muzica dancehall timp de trei decade? Răspunsul îl va da Shaggy, duminică, când va sărbători, alături de fanii EC, 30 de ani de la lansarea hit-ului Mr. Boombastic. Nu vor lipsi din program nici It Wasn’t Me sau Oh, Carolina piesele ce continuă să fie difuzate pe posturile de radio din întreaga lume și să strângă milioane de accesări în platformele de streaming.

De neratat în programul zilei revenirea în festival a artistei Noga Erez, Neil Frances, Sylvie Kreusch și show Chroma de la Bicep.

Un număr limitat de abonamente pentru ediția din 2026 a Electric Castle au fost puse în vânzare, de astăzi, la prețuri începând de la 109 Euro + taxe, pe www.electriccastle.ro Toate tipurile de abonamente disponibile, pot fi găsite pe site-ul festivalului.