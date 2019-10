De parca ar fi un blestem, Romania nu scapa de umbrele trecutului si mai ales ale Securitatii, nici dupa treizeci de ani de la rasturnarea regimului totalitar comunist. Culmea ironiei este ca, dupa accederea in NATO si in Uniunea Eruropeana, in fruntea guvernelor Romaniei s-au aflat prim-ministri care, in cea mai mare parte, au avut tangenta cu vechea Securitate sau cu serviciile secrete postdecembriste care au fost denumite oarecum justificat noua Securitate. Emil Boc a facut stagiul militar in cadrul Comandamentului Trupelor de Securitate in anii 80, inainte de a urma Facultatea de Istorie-Filozofie din Universitatea Babes-Bolyai, unde a fost lider al Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunisti. Victor Ponta si Mihai Razvan Ungureanu au cochetat cu SIE inainte de a deveni premieri, iar Mihai Tudose a cochetat cu SRI dupa ce a devenit parlamentar.

Legaturi cu trecutul comunist au si fostul premier Dacian Ciolos si ex-presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a fost mai mult decat prim-ministru in perioada decembrie 2016-mai 2019, avand in vedere ca tatii ambilor au activat in militia ceausista. Tatal lui Dragnea a fost sef de post in comuna Gratia judetul Teleorman, iar tatal lui Ciolos a fost ofiter in Militia Judeteana Salaj. Ciolos a incercat sa minimalizeze activitatea militieneasca a tatalui sau, afirmand ca acesta a fost doar un functionar la evidenta populatiei. In realitate, tatal lui Cilos, care s-a pensionat pe motive de boala, avand gradul de maior de militie, a activat in Serviciul de Circulatie si in Serviciul de Paza si Ordine Publica din cadrul Militiei Judetene Salaj, fiind transferat la Biroul de Evidenta Populatiei dupa ce s-a imbolnavit. Pe de alta parte, Dacian Ciolos este nepotul generalului Virgil Ardelean, zis Vulpea, fost ofiter de militie si colaborator al Securitatii, devenit cunoscut ca sef al serviciului secret al Ministerului de Interne (DGIPI), care a avut un rol substantial in ascensiunea sa politica, mai ales in perioada 2005-2008.

Si mai grav este ca presedintele Romaniei care a condamnat cu mare tam-tam comunismul, a parafat intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana si a fost favoritul partenerului strategic american, este vorba de promotorul axei Bucuresti-Londra-Washington, Traian Basescu, a fost colaborator dovedit al Securitatii comuniste. Chiar daca acum se apara lamentandu-se ca fost atat de sarac cu duhul incat nu a stiut ca contrainformatiile militare faceau parte din Securitate. Si referitor la actualul presedinte Klaus Iohannis au circulat zvonuri ca ar fi avut tangenta cu Securitatea in perioada studiilor la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai. Conform unui fost ofiter de securitate din Cluj-Napoca, institutia in care a activat avea sarcina sa racoleze informatori din fiecare an de studiu, de la toate facultatile, iar studentii din randul minoritatilor nationale constituiau o tinta predilecta. Studentii de sex masculin erau racolati, de regula, ca informatori in perioada stagiului militar cu termen redus pe care-l satisfaceau inainte de facultate, iar recrutarea acestora se facea de catre ofiterii de contrainformatii militare din unitatile militare in care erau inregimentati, dupa care erau preluati de ofiterii de securitate care raspundeau de diversele universitati. Poate, ca in cazul lui Basescu, vom afla amanunte dupa ce Iohannis va pleca de la Palatul Cotroceni.

Din pacate, si asupra premierului recent desemnat, Ludovic Orban, pluteste umbra Securitatii. Tatal sau, Emerich (Imre) Orban, a fost un destoinic ofiter de securitate in perioada 1948-1956. Si-a inceput cariera in Secuime, iar dupa sase ani a fost promovat sef de serviciu si apoi loctiitor al sefului Securitatii raionului Stalin, denumirea de atunci a orasului Brasov, in care s-a nascut si a locuit Ludovic Orban. Tatal lui Orban a detinut aceste functii in perioada 1954-1955, iar in 1956 a fost trecut in rezerva, avand gradul de capitan. Ludovic Orban a recunoscut, intr-o emisiune televizata din 2006, ca tatal sau a fost ofiter de securitate, dar s-a aparat ca acesta a incetat colaborarea cu sinistra institutie inainte de a se naste el. Tot in emisiunea respectiva, Orban a marturisit ca Securitatea a incercat sa-l racoleze cand se afla in armata, dar a refuzat categoric. Despre fratele sau Leonard Orban, care a detinut o serie de functii importante in ultimele doua decenii (negociator sef adjunct cu Uniunea Europeana in guvernul Nastase, negociator sef cu Uniunea Europeana in guvernul Tariceanu I, comisar european pentru multilingvism, consilier al presedintelui Traian Basescu pentru probleme de afaceri europene, ministrul Afacerilor Europene in guvernul Ponta I), s-a spus ca ar fi omul SIE.

Chiar daca suntem de acord ca copii nu trebuie sa raspunda pentru faptele parintilor, Ludovic Orban are obligatia sa lamureasca acum, cand a fost desemnat sa formeze viitorul guvern al Romaniei, daca tatal sau a avut un rol represiv in cadrul Securitatii si motivele pentru care, dupa o cariera rapida, promitatoare, a parasit aceasta institutie, din care, este de notorietate, nu se poate pleca de bunavoie si definitiv. Avem in vedere ca tatal lui Orban a fost ofiter si sef in cadrul Securitatii in anii cei mai negri ai comunismului romanesc, in obsedantul deceniu bolsevic, in care au fost distruse sau lichidate elitele politice ale Romaniei, inclusiv din PNL, alaturi de elitele economice, militare si intelectuale, precum si de numerosi studenti care au refuzat reeducarea comunista si tarani care au refuzat intrarea in colhozurile de tip sovietic. Avem in vedere si ca revolutia anticomunista de la Budapesta din 1956 a starnit anumite sperante si solidarizari si in Transilvania, indeosebi in centrele universitare si in zonele cu populatie majoritara maghiara, cum era Secuimea. Avem in vedere si ca dupa evenimentele din 1956 a avut loc o epurare a Securitatii din Romania de anumite cadre prea abuzive si brutale, in contextul in care s-a constatat ca reactia violenta a populatiei din Budapesta a fost generata de comportamentul abuziv si brutal al organelor de securitate si de militie din Ungaria.

Ludovic Orban are acum obligatia sa ne lamureasca asupra carierei de securist a tatalui sau, inclusiv asupra sfarsitului acesteia, cu atat mai mult cu cat, in ultimii ani, atat el cat si partidul pe care-l conduce au avut drept slogan principal „ Jos ciuma rosie!”. Ori, este cert ca tatal premierului desemnat a fost cel putin un promotor si un aparator al ciumei rosii in perioada instaurarii acesteia in Romania.

Valer Marian