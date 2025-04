Un adolescent de 15 ani din județul Cluj, pasionat de detectorism, a descoperit împreună cu tatăl său o brățară de bronz veche de peste 3.000 de ani, într-o pădure din Mințiu Gherlii. Raul și Rareș, tatăl său, se aflau într-o expediție de rutină când detectorul de metale a semnalat prezența unui obiect. La doar 10 centimetri sub pământ, au găsit o bijuterie valoroasă, aparținând Epocii Bronzului Târziu.

Brățara, cântărind aproximativ 40 de grame, a fost predată autorităților și urmează să fie restaurată și expusă într-un muzeu. Descoperirea contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre comunitățile străvechi din Transilvania și subliniază importanța practicării responsabile a detectorismului.

„Descoperirea am făcut-o marți după-amiază, cu ajutorul unui detector de metale. Așa am găsit o brățară datând din Epoca Bronzului târziu, cu o vechime de cca. 3000 de ani. Bornzul are o culoare specifică. Pe ea se pot observa niște modele spiralate pe segmente, iar între segmente sunt niște X-uri. Acestea sunt modele specifice epocii Bronzului, care pe teritoriul țării noastre a fost între 1500-1600 ÎHR-1100ÎHR. Ieri am predat obiectul autorităților, conform prevederilor legale, urmând ca acesta să fie transmis probail astăzi Direcției Județene pentru Cultură Cluj”, a povestit Raul pentru Știri de Cluj.