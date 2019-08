Avocatul Corneliu-Liviu Popescu cere excluderea acoperitilor din breasla. In acest sens, profesorul universitar i-a trimis pe 15 august 2019 o adresa presedintelui Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, Traian Briciu, solicitandu-i sa faca demersuri pentru modificarea Statutului profesiei de avocat si chiar a Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Mai precis, Liviu Popescu doreste „introducerea expresa a interdictiei ca un avocat sa fie membru al personalului care isi desfasoara activitatea acoperit in cadrul organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale sau al structurilor ministeriale interne de informatii, politist lucrand sub acoperire, investigator sub acoperire, ca lucrator operativ din cadrul politiei judiciare sau al organelor de stat care desfasoara activitati de informatii, colaborator cu o alta identitate decat cea reala al organelor de urmarire penala, informator al organelor de urmarire penala sau informator al politiei”.

Avocatul isi bazeaza argumentatia inclusiv pe hotararea CEDO din cauza Klass si altii impotriva Germaniei (disponibila aici in limba engleza), unde Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca „un sistem de supraveghere secreta destinat sa protejeze securitatea nationala creeaza un risc de a submina si chiar de a distruge democratia, pe motivul apararii ei”.

„Prezentul demers nu submineaza securitatea nationala, deoarece intr-un stat de drept si democratic trebuie pastrat un just echilibru intre interesele generale ale societatii si respectarea drepturilor individuale, acestea din urma neputand fi suprimate. Apararea sigurantei nationale nu se poate face prin violarea legii si a drepturilor omului”, incheie Corneliu-Liviu Popescu.

Adresa integrala trimisa de Corneliu-Liviu Popescu catre presedintele UNBR:

„Domnului Avocat Prof.univ.dr. Traian BRICIU, Presedinte, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Stimate Domnule Prezident, Stimate Confrate,

Subsemnatul, Corneliu-Liviu POPESCU, avocat in Barourile Bucuresti si Paris,

Avand in vedere constituirea noilor organe de conducere a profesiei la nivel national, in urma Congresului Avocatilor din anul 2019,

Am onoarea a reitera in mod expres cererile mele formulate incepand cu anul 2014 de a supune spre analiza Consiliului UNBR urmatoarele propuneri privind apararea demnitatii si independentei avocaturii ca serviciu de interes general si ale Corpului Avocatilor, precum si efectivitatea dreptului la aparare, constand in adoptarea unor hotarari ale organelor profesiei de avocat prin care:

1. sa se completeze Statutul profesiei de avocat in sensul introducerii exprese a interdictiei ca un avocat sa fie membru al personalului care isi desfasoara activitatea acoperit in cadrul organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale sau al structurilor ministeriale interne de informatii, politist lucrand sub acoperire, investigator sub acoperire, ca lucrator operativ din cadrul politiei judiciare sau al organelor de stat care desfasoara activitati de informatii, colaborator cu o alta identitate decat cea reala al organelor de urmarire penala, informator al organelor de urmarire penala sau informator al politiei;

2. sa se completeze Statutul profesiei de avocat in sensul introducerii exprese a indatoririi pentru avocatii aflati in exercitarea profesiei de a depune anual la baroul din care fac parte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu fac parte din categoriile enumerate la pct. 1, sub sanctiunile neinscrierii in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei si excluderii din profesie;

3. sa se propuna Guvernului initierea unui proiect de lege prin care sa se completeze Legea nr. 51/1995, in sensul introducerii in mod expres in Legea nr. 51/1995 a interdictiei de la pct. 1 si a indatoririi si sanctiunilor de la pct. 2.

Amintesc faptul ca, in anul 2016, in timpul procesului legislativ de modificare a Legii nr. 51/1995, am adresat o petitie Camerei Deputatilor, prin care am solicitat adoptarea acestei solutii legislative, precum si petitii Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei, Consiliului Suprem de Aparare a tarii, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Departamentului de Informatii si Protectie Interna din MAI, Directiei Generale de Informatii a Apararii din MAN, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prin care am solicitat acestor autoritati ca, in limita competentei, sa sustina adoptarea acestei solutii legislative. Am informat atat UNBR, cat si Baroul Bucuresti despre demersurile mele si am solicitat aducerea lor la cunostinta Corpului Avocatilor.

Pana in prezent, toate aceste demersuri ale mele au esuat, dar eu insist sa le sustin. Solicit expres ca de aceasta data sa primesc un raspuns, iar daca el va fi negativ solicit ca el sa fie motivat, in temeiul principiului bunei administratii, astfel incat organele profesiei de avocat sa-si asume expres si motivat o eventuala solutie negativa data solicitarilor mele.

Consider ca aceasta chestiune trebuie sa faca obiectul unor dezbateri reale ale intregului Corp al Avocatilor, motiv pentru care va solicit sa postati cererea mea pe site-ul oficial al UNBR si sa solicitati tuturor barourilor sa o posteze pe site-urile lor.

Prezentul demers nu submineaza securitatea nationala, deoarece intr-un stat de drept si democratic trebuie pastrat un just echilibru intre interesele generale ale societatii si respectarea drepturilor individuale, acestea din urma neputand fi suprimate. Apararea sigurantei nationale nu se poate face prin violarea legii si a drepturilor omului. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca ‘un sistem de supraveghere secreta destinat sa protejeze securitatea nationala creeaza un risc de a submina si chiar de a distruge democratia, pe motivul apararii ei’.

Am onoarea a va ruga, Stimate Domnule Prezident, Stimate Confrate, sa binevoiti a primi asigurarea deplinei mele consideratiuni confraternale.

Av. Corneliu-Liviu POPESCU”.

Sursa: monitoruljustitiei.ro