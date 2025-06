„M-a legat de portbagaj și a pornit mașina.” Orori la Recea Cristur: O fată de 17 ani, legată cu frânghia și târâtă cu BMW-ul de propriul iubit. Agresorul a fost condamnat la 5 ani de închisoare

O fată de 17 ani din Cluj a trăit niște scene de o cruzime extremă din partea iubitului, un bărbat căsători cu doi copii: a fost legată cu o frânghie de portbagajul unui BMW și târâtă pe jos, în plină zi, într-o zonă de la marginea comunei Recea Cristur din Cluj. Agresorul, un tânăr recidivist, a fost condamnat definitiv acum, de Curtea de Apel Cluj la 5 ani de închisoare cu executare pentru lipsire de libertate în mod ilegal, în formă agravată.

„M-a lovit, m-a prins de păr, m-a mușcat de spate, m-a legat și m-a târât cu mașina”

Faptele s-au petrecut pe 20 iulie 2023, într-un loc cunoscut de localnici sub numele „La Pescărie”, la marginea comunei Recea Cristur, aflată la trei pași de Dej. Victima și agresorul, care se aflau într-o relație de câteva luni, s-au întâlnit acolo. Ce a urmat a fost descris de instanță ca o scenă de „violență extremă”.„Inculpatul a condus-o împotriva voinţei sale pe o distanţă de aproximativ 45-50 de metri până la autoturismul său, ţinând-o de păr şi de umeri”, reține hotărârea Curții de Apel Cluj. Apoi, „a legat-o în zona abdominală cu o frânghie, pe care a fixat-o în interiorul portbagajului”, după care „s-a urcat la volanul autoturismului, trăgând-o pe o distanță de aproximativ 7 metri”.

Fata a fost ținută legată de mașină timp de aproape o jumătate de oră. „A plâns, dar nu a strigat după ajutor, deoarece îi era frică de inculpat”, consemnează judecătorii.

Urmele abuzului, confirmate de legiști: „mușcături umane, echimoze, compresii”

Conform raportului medico-legal, victima prezenta „leziuni traumatice localizate la nivelul capului, toracelui, membrelor superioare și inferioare”, produse „prin lovire cu corp dur și comprimare cu degetele și unghiile”.

Unele leziuni aveau ca mecanism de producere chiar „muşcătura umană”. Mai mult, „excoriațiile de pe antebrațe s-au produs în contextul autoapărării”, susține expertiza medico-legală.

Fata a vrut să-și retragă plângerea. Instanța: „Explicația nu este plauzibilă”

La doar o zi după depunerea plângerii, fata a declarat că vrea să o retragă, spunând că „a fost geloasă și a vrut să se răzbune” pe iubit. Ulterior, în instanță, a negat că ar fi fost legată sau agresată.

Judecătorii nu au crezut această versiune:

„Este puţin probabil ca o persoană atât de tânără şi cu o experienţă de viaţă limitată să poată concepe un astfel de plan de răzbunare împotriva cuiva, indiferent de trăirile resimţite”, se arată în motivare.

Instanța a mai arătat că „declarațiile date ulterior sunt nesincere” și „nu se coroborează cu restul probelor”, printre care se află fotografii, expertize, declarațiile medicilor și ale mamei victimei.

Mărturia mamei: „Mi-a spus că a fost bătută și legată de mașină”

Mama fetei a declarat că fiica ei avea „multiple zgârieturi și vânătăi pe corp” și i-a povestit plângând că „a fost trasă cu o funie de mașină de către inculpat”. Femeia a fost cea care a alertat poliția. Aceleași lucruri au fost confirmate și de concubinul ei, martor în dosar.

Inculpatul, recidivist: „Am tras-o cu mașina. Plângea. Am dezlegat-o”

Inițial, bărbatul a recunoscut faptele, când a fost audiat în calitate de suspect:

Acesta a relatat în fața anchetatorilor că, în data de 20.07.2023, după ce s-au înţeles la telefon să se întâlnească, s-a deplasat cu autoturismul proprietate personală la domiciliul persoanei vătămate şi apoi s-au deplasat împreună în locul numit popular „Pescărie”, unde el a parcat autoturismul în apropierea unor sălcii, în jurul orelor 12:00-13:00.

Apoi au întins pe jos pătura pe care o avea în maşină şi de comun acord au întreţinut raporturi sexuale, iar, după aceea, au stat la discuţii, ocazie cu care persoana vătămată i-a povestit că a avut o relaţie de prietenie cu un băiat şi, cerându-i detalii despre el, persoana vătămată a refuzat să îi spună. A recunoscut că s-a enervat şi a lovit-o cu palma în zona pieptului, a prins-o de păr şi a muşcat-o de spate.

La un moment dat, fata a fugit, iar el a mers după ea şi a ajuns-o după aproximativ 40 de metri, a prins-o de umeri şi a luat-o în braţe, aducând-o la maşină. Bărbatul a relatat în continuare că, ajunşi la maşină, a luat din portbagaj o sfoară elastică, de culoare albastru cu negru, şi a legat-o de mijloc pe persoana vătămată, iar celălalt capăt l-a legat de un arc din interiorul portbagajului, după care a închis portbagajul şi s-a urcat în mașină, a pornit şi a mişcat maşina în faţă aproximativ 1 sau 2 metri, apoi a dat cu spatele.

„Am legat-o cu frânghia, iar capătul celălalt l-am prins în portbagaj. Apoi am condus înainte și înapoi vreo 2-3 metri. Plângea, așa că am oprit și am dezlegat-o”, a spus acesta în fața procurorilor.

În instanță însă, a încercat să nege totul: „Nu am agresat-o. A fost doar gelozie din pareta ei. Fata a inventat tot.” Judecătorii au respins apărarea, considerând declarațiile „contradictorii și neverosimile”.

Verdict final: 5 ani cu executare. Judecătorii: „Periculozitate și cruzime”

Instanța a calificat fapta drept una de „gravitate ridicată”, comisă cu „intenție directă” asupra unei „minore aflate într-o poziție de vulnerabilitate extremă”.

„Împrejurările denotă îndrăzneală, dezinhibiţie şi periculozitate în săvârşirea de fapte antisociale, precum şi o indiferenţă totală faţă de integritatea fizică şi psihică a victimei, şi chiar faţă de viaţa acesteia”, se mai arată în motivare.

Curtea de Apel Cluj a decis:

„Reduce durata pedepsei principale aplicate de prima instanţă în sarcina inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute de art. 205 alin. (1) şi (3) lit. b) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) şi a art. 43 alin. (5) C.pen., de la 6 (şase) ani închisoare la 5 (cinci) ani închisoare, pedeapsă care va fi executată în regim de detenţie”.

5 ani de închisoare cu executare;

interzicerea unor drepturi civice timp de 5 ani;

plata a 3.000 lei cheltuieli judiciare

Un semnal de alarmă

Cazul de la Recea Cristur atrage atenția asupra vulnerabilității minorelor în relații dezechilibrate și violente, dar și asupra presiunilor la care pot fi supuse victimele pentru a-și retrage plângerile. Chiar dacă fata a încercat să își schimbe declarațiile, justiția a privit dincolo de cuvinte, spre fapte și probe.

„Fapta există. A fost săvârșită de inculpat. Și reprezintă o infracțiune gravă împotriva libertății și demnității umane”, a concluzionat instanța.

Sursa: stiridecluj.ro