Un bărbat din Dej a fost condamnat la 1 an și 7 luni de închisoare pentru că a refuzat să i se preleveze mostre biologice, fiindu-i teamă că se va infecta cu virusul COVID-19, după ce a lovit un biciclist și a fugit de la locul accidentului.

Un dejean în vârstă de 59 de ani a fost codamnat după e a acroșat cu mașina un biciclist, a mers mai departe și a fost găsit de polițiști sub influența băuturilor alcoolice. Judecătoria Dej l-a condamnat la:

– 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice prev. de art. art. 337 c pen , cu aplicarea art. art. 396 al 10 Cod pr.pen.

– 1 an 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia prev. de art. 338 alin. 1 C.pen.cu aplicarea art. art. 396 al 10 Cod pr.pen.

Inculpatul va executa pedeapsa mai grea de 1 an 4 luni închisoare la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite respectiv sporul de 3 luni rezultand pedeapsa de 1 an 7 luni inchisoare .

”În temeiul art.91 al.1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere de 2 ani conform art.92 al.1 cod penal.”, se arat în sentință.

De asemenea, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Primariei mun Dej sau alta institutie publica din comunitate.

S-a dedus din pedeapsa închisorii pronunțate timpul reținerii pe o durata de 24 ore din data de 04.10.2020 ora 22.30 pana la data de 05.10.2020 ora 22.30 si perioada arestului la domiciliu din data de 05.10.2020 pana la data de 03.11.2020.

În motivarea sentinței se arată că inculpatul a refuzat prelevarea de probe biologice la Spitalul din Dej pe motiv că nu vrea să se infecteze cu COVID-19.

”În fapt: Organele de cercetare penală s-au sesesizat din oficiu cu privire la faptul că în data de 04.10.2020, în jurul orelor 17:42, A., a condus autovehiculul marca Ford Galaxy cu nr. de înmatriculare Cj-22-K… de culoare albastru, pe DJ 161D_ mun. Dej, din direcția comunei Mica spre mun. Dej și, ajuns la km 0+750m, s-a angajat în manevra de depășire a unui alt autovehicul, ocazie cu care a acroșat cu oglinda retrovizoare stânga pe persoana vătămată B._ care circula pe bicicletă pe banda de sens opus și și-a continuat deplasarea iar în momentul în care a fost depistat a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Organele de cercetare ale poliției judiciare au efectuat o cercetare la fața locului unde s-a produs acceidentul și au constatat faptul că la fața locului se afla oglinda retrovizoare stângă care a fost ruptă la momentul producerii accidentului cu persoana vătămată B. care se afla pe bicicletă.

Ulterior, conform procesului-verbal de vizionare, organele de poliție au obținut imaginile surprinse de camerele de surpaveghere care captau traficul au constatat că spre mun. Dej se îndrepta autoturismul marca Ford Galaxy cu nr. de înmatriculare _ care avea lipsă oglinda retrovizoare stângă.

Verificând baza de date au constatat că autoturismul respectiv aparține inculpatului A., domiciliat pe str._. 58B, din mun. Dej, jud. Cluj.

S-au deplasat pe str______ au identificat autoturismul inculpatului parcat lângă imobilul cu nr. 27B iar într-un magazin ce funcționează la acest imobil a fost depistat inculpatul A.. Acesta la momentul depistării consuma băuturi alcoolice.

Întrucât acesta prezenta semne ale consumului de alcool organele de poliție s-au deplasat în jurul orelor 19:00 la Spitalul municipal Dej, la C.P.U. unde inculpatul a refuzat să îi fie prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei motivând că în Spitalul Mun. Dej există cazuri de COVID-19 și nu dorește să se infecteze.

Acesta a fost filmat de bodycam-ul din dotare la momentul refuzului și se poate observa faptul că acesta se află sub influența băuturilor alcoolice.

Fiind audiat în calitate de suspect a refuzat să dea declarații cu privire la faptă.

Fiind audiat în calitate de inculpat acesta a relatat următoarele:

”In data de 04.10.2020 in jurul oprelor 08,00 m-am deplasat cu autoturismul proprietate personala marca Ford Galaxy cu numarul de inmatriculare _ , in localitatea Mica, judetul Cluj , la caminul cultural din localitatea Mica unde acordam sprijin unui prieten pe nume F. V , in sensul cca ma ocupam de parcarea autovehiculelor celor care se prezentau la cursul de obtinere a permisului de conducere a ambarcatiunilor, activitate pe care am desfasurat-o aproximativ pana la orele 15,30- 16,00. In acest interval , autoturismul meu se afla parcat in parcarea amenajata de langa pensiunea ”La Noru” , iar eu in tot acest interval nu am mancat, am consumat doar suc si cafea.

Dupa terminarea activitatii mentionate anterior , am pornit cu autoturismul meu, singur in autovehicul, spre domiciliul meu din municipiul Dej , __.58 B, in conditii de lumina naturala. Pe str.____din municiopiul Dej, pe tronsonul dintre podul peste Somes si pasajul de cale ferata , am efectuat o manevra de depasire a unui autovehicul a carui marca sau model nu mi le amintesc, insa nu am observat vreun biciclist circuland in acea zona. Totodata , cu ocazia manevrei de depasire , nu retin sa fi auzit vreun zgomot, bufnitura asemenatoare cu sunetul produs de impactul cu vreun obiect , precizez totodata ca in habitaclu mergea muzica la radio.

Deplasandu-ma mai departe , pe _ zona statiei CFR Dej Calatori unde circulatia se desfasoara pe doua benzi pe sens, fiind nevoit sa ma asigur in oglinda retrovizoare stanga , am constatat faptul ca aceasta imi lipseste cu desavarsuire , fiind smulsa din suport.

Am ajuns pe strada___ m-am oprit la magazinul alimentar situat in apropierea locuintei mele, parcand masina langa magazin. Aici, am cumparat o sticla de 2,5 litri de bere Newmarkt din cate retin si impreuna cu vecinii mei S si R , ne-am asezat la o masa de la magazin, afara, si am consumat din respectiva sticla de bere, eu consumand circa 200 ml bere, eu fiind si cu tratament cardiac.

In timp ce ne aflam acolo, la maxim o ora dupa ce am ajuns, la magazin s-a prezentat un politist care a intrebat cine este dl.R. , eu m-am legitimat si m-a intrebat ce s-a intamplat eu nestiind la ce face referire. Intrebandu-ma cu privire la lipsa oglinzii retrovizoare, i-am spus ca nu stiu in ce imprejurari a fost avariata si ca am sesizat lipsa ei, in drumul meu dintre localitatea Mica si domiciliu, undeva in zona statiei CFR Dej Calatori.

Nu retin daca politistul mi-a solicitat sau nu sa ma supun testarii cu aparatul etilotest dar mi-a solicitat sa mergem la Spitalul municipal Dej pentru a-mi fi recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei intrucat mi-a adus la cunostinta ca am fost implicat intr-un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.

Am fost de acord sa il insotesc pe politist pana la Spitalul municipal Dej insa aici am refuzat sa intru pentru a mi se recolta probe de sange ,,intrucat mi-a fost frica sa nu ma contaminez cui virusul SARS COV 2 – COVID 19, deoarece am afectiuni medicale care ar putea influenta negativ starea mea de sanatate, practic nefiind nici testat alcoolscopic si nici nu mi s-au recoltat probe.”

Totodată, fiind întrebat ” La momentul deplasarii dumneavoastra din localitatea Mica spre Dej, respectiv la momentul producerii evenimentului rutier in cauza , va aflati sub influenta bauturilor alcoolice?”

Ca răspuns: ” Nu ma aflam sub influenta bauturilor alcoolice la momentul la care face referire intrebarea.

Nu am de facut alte declaratii , mentiuni sau completari, ori de propus administrarea altor probe.

Declar faptul ca nu am sesizat sa fi accidentat pe cineva, iar daca as fi știut acest lucru as fi oprit pentru a acorda ingrijiri.”

Conform certificatului medico-legal persoana vătămată necesită 6-7 zile de îngrijire medicală.

Din înregistrarea video aflată pe suportul optic nr. _/05.10.2020 atașat dosarului cauzei se observă că inculpatul A. refuză recoltarea de probe biologice chiar dacă în prealabil i se atrage atenția că acest lucru constituie refuz de prelevare de mostre biologice. Totodată, se observă că acesta se clatină, are dificultăți în a vorbi, se bâlbâie, toate fiind elemente din care rezultă faptul că acesta a consumat băuturi alcoolice.

Mai reținem că la data de 23.10.2020, fiind audiat în calitate de inculpat, a arătat că își menține declarațiile date anterior, că nu a consumat băuturi alcoolice ci doar la magazinul unde a fost depistat a consumat 2-3 pahare de bere, pahare de aproximativ 200 ml. Cu privire la semnalmentele pe care le prezintă în înregistrarea video aflată pe suportul optic nr. __/05.10.2020, acesta arată că a refuzat prelevarea de mostre biologice însă se manifesta în acest fel întrucât este o persoană foarte emotivă și din acest motiv tremura și se clătina.

Apreciem că inculpatul nu este sincer întrucât acesta nu manifestă un comportament specific unei stări de emoție puternică ci prezintă în mod evident semnele consumului de alcool și a unei stări avansate de ebrietate care nu s-ar putea justifica pe cantitatea de bere consumată în locul unde a fost depistat de organele de poliție ulterior accidentului. În acest sens, la finalul înregistrării se observă cum organul de poliție îi atrage atenția asupra consecințelor refuzului iar inculpatul, bâlbâindu-se, îi explică ”nu o să puteți nici probe biologice pentru că nu sunt de acord cu nimic, că nu m-ați prins în mașină, nu m-ați prins pe șosea” . Totodată, având în vedere că în procesul-verbal de cercetare la fața locului, semnat de inculpat, s-a consemnat faptul că inculpatul a refuzat testarea inclusiv cu aparatul alcooltest apreciem că riscul de infectare cu Covid-19 nu reprezintă motivul real al refuzului.

În cauză a fost audiat martorul B.R.V_ care a arătat că la magazinul ”Dispersia” de pe str._ jurul orelor 17:52 a sosit inculpatul A. care se afla singur în autoturism iar din incinta magazinului a cumpărat 2,5 l de bere cu alcool pentru a duce la domiciliu și în afara magazinului a intrat în discuții cu vecinul S. cu care a stat de vorbă. A mai arătat că în intervalul orar 17:52-18:30 inculpatul și vecinul au consumat aproximativ 1,5-2,00 litri din sticla de bere cumpărată. În jurul orelor 18:30-18:40 la magazin a sosit un echipaj de poliție care i-au solicitat inculpatului să îi însoțească.

Persoana vătămată a confirmat aspectele prezentate mai sus, arătând în esență că la data de 04.10.2020, în jurul orelor 17:30 în timp ce se afla pe str________ cu bicicleta pe sensul de mers către ____o mașină de culoare închisă a efectuat o manevră de depășire moment în care l-a lovit cu oglinda stângă în ghidonul bicicletei, cauzând căderea sa în șanțul aflat pe sensul său de mers. Șoferul și-a continuat deplasarea și nu a apucat să vadă numărul de înmatriculare al autoturismului însă a predat organelor de poliție oglinda retrovizoare care s-a rupt în urma impactului.”, se arată în sentință.

Sursa: clujust.ro

Citește și: Flaviu Cherteș condamnat penal pentru că a bătut două fete