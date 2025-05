Un bărbat din Cluj va sta după gratii un an și patru luni pentru că a furat cașcaval, salam și gel de duș dintr-un supermarket din Huedin. Deși prejudiciul a fost de puțin peste 200 de lei, instanța a decis că nu sunt suficiente garanții pentru reabilitarea acestuia în libertate.

Un clujean a fost condamnat recent la un an și patru luni de închisoare cu executare pentru două fapte de furt comise în vara anului 2022 într-un supermarket din orașul Huedin. Infracțiunile au vizat produse alimentare și de igienă în valoare totală de 212,8 lei, printre care cașcaval, salam, geluri de duș și condimente.

Potrivit actelor din dosar, prima faptă a avut loc în 12 iulie 2022, în jurul amiezii, când inculpatul a sustras două bucăți de cașcaval de 450 de grame fiecare, precum și două geluri de duș. Câteva zile mai târziu, tot în timpul prânzului, a revenit și a furat alte patru bucăți de cașcaval, cinci bucăți de salam și trei plicuri de condimente.

În cursul urmăririi penale, bărbatul a recunoscut faptele și a colaborat cu anchetatorii, însă acest lucru nu l-a scutit de pedeapsă. Instanța a decis aplicarea a două pedepse de câte un an de închisoare pentru fiecare dintre cele două infracțiuni de furt, contopindu-le și stabilind pedeapsa finală la un an și patru luni de detenție.

Judecătorii au explicat în motivare de ce au ales regimul de executare în penitenciar, în ciuda faptului că pedeapsa nu depășește trei ani și inculpatul nu avea condamnări anterioare. Acesta nu și-a exprimat acordul de a presta muncă în folosul comunității, nu are loc de muncă sau ocupație, are doar studii primare și, în opinia instanței, prezintă un risc ridicat de recidivă. În lipsa unor garanții că și-ar putea îndrepta comportamentul în libertate, judecătorul a considerat că suspendarea sub supraveghere nu este oportună.

Decizia a fost luată în urmă cu câteva zile și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.