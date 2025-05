Un locatar al unui bloc vechi din Cluj, construit în anii ’70, a ajuns la capătul răbdării din cauza zgomotului făcut de vecinul de dedesubt. După mai multe încercări de a discuta civilizat cu acesta, clujeanul susține că singura metodă prin care reușește să-l facă să tacă este să bată cu ciocanul în podea.

„Am fost de două ori la el și l-am rugat frumos să facă liniște după ora 22. Și-a cerut scuze și a fost liniște două zile. Apoi, exact ca înainte. Am ajuns să bat în podea cu ciocanul ca să mă audă și să închidă televizorul, altfel nu pot dormi, nici cu dopuri de urechi”, povestește tânărul într-o postare pe Reddit.

„Chestia este ca daca mergi in casa scarii la usa lui de la intrare, nu se aude televizorul.

Ce sa fac? Sa sun la politia locala? Ei nu or sa auda nimic, doar daca vin la mine in apartament, are rost sa sun? vor face ceva?”, încheie bărbatul.

