Un clujean şi-a schimbat numărul de la maşină din TUS în ŢUŞ.

Creativitateta românilor atunci când vine vorba de sloganurilor sau idei cât mai năstrușnice nu mai este o noutate pentru nimeni.

Un șofer clujean s-a gândit că numărul lui de la mașină nu este suficient de interesant, TUS fiind prea banal și prea asemănător cu toate celelalte numere de la mașinile din România care sunt obligatoriu fără diacritice.

Prin urmare, s-a gândit să își adauge niște… diacritice, așa că acum numărul nu mai este TUS, ci ȚUȘ. Cel care i-a fotografiat numărul mașinii Ford și l-a postat pe rețelele de socializare i-a transmis și un mesaj de ”încurajare”:

”Cum ți-a venit ideea? Sper că ai două taloane la mașină. Unul din ele sigur o să îți fie reținut!”





Comentariile utilizatorilor au fost mai degrabă la adresa celui care a postat mesajul și căruia i-au transmis să își vadă de treabă, de genul

”Dar care e problema voastră mai oameni buni? Fiecare e răspunzător pentru faptele sale nu va mai uitați în curtea altora fara rost, aveți și voi problemele voastre și e de ajuns, am ajuns in punctul in care sa ne doară capul de vecinul că vai ce a făcut”.





Ei bine, se pare că mesajul a fost unul mai degrabă de avertizare, după cum le-a răspuns cel care a postat imaginea.

”Asta inseamnă să ai grijă de celălalt prin faptul că il avertizezi inainte să fie sancționat. Voi de unde să știți asta….? Comentarii in zadar …”

Indiferent care a fost scopul postării, ideea este că s-ar putea ca șoferul creativ să aibă surprize, dăcă polițiștii îi vor vedea în trafic Ford-ul cu numărul modificat cu diacritice.

Sursa: Ştiri de Cluj