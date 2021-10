O agenție imobiliară a postat anunțul de vânzare a unei case construite în zona Făget, prețul cerut fiind de 2,5 milioane de euro.

Proprietatea, care se intinde pe o suprafata de 4000 mp teren este imprejmuita cu gard de sarma galvanizata pe o fundatie de beton armat, care sunt camuflate de plante cataratoare si vita de vie. In partea dreapta, se inalta primul corp de cladire de 135 mp desfasurati, compus la parter dintr-o suprafata deschisa generoasa, aprox 70 mp, care poate fi compartimentata dupa imaginatia si necesitatile fiecaruia, o baie de serviciu, camera tehnica si o scara spectaculoasa care se bifurca, permitand urcarea pe ambele parti.

La etaj avem de jur imprejur un balcon interior, unde mai sunt doua incaperi si o baie.La capatul aleii se afla un garaj pentru doua masini, amplasat parca pentru a ascunde zona de agrement a proprietatii de privirile iscoditoare si curioase. Aici se afla piscina acoperita, un foisor mobilat si utilat conceput ca sa poate gazdui multe evenimente alaturi de prieteni (loc de ceaun, gratar, cuptor clasic de paine, masa mare de 12 persoane, servanta, blaturi de gatit din granit etc).Tot de aceasta zona mai tine terenul de sport, cu instalatie de nocturna, cosuri de baschet, fileu adaptabil pe inaltime, in functie de sportul preferat (tenis, laptenis, badminton). Iar daca nu esti mare fun sport, poti intra in sala de biliard, unde vara te poti racori natural, ea aflandu-se sub pamant, asemenea unei grote.Proprietatea este intregita de o constructie principala o casa cubista cu o suprafata utila de 290 mp utili, compartimetata astfel: intram in casa print-un windfang, care da intr-un openspace cu hol, bucatarie si loc de servit masa. Tot de aici se deschide un dresing, o bibleoteca/birou, o mica baie care deserveste aceasta zona. Coborand cateva trepte suntem in livingul patronat de semineu, de unde print-o usa culisanta dam intr-o mica camera de sport.

La parter se mai afla si o garsoniera formata din hol camera,bucatarie,baie, care poate fi accesata atat din casa cat si de afara,

Parasim zona de zi a casei si urcam la dormitoare, la primul nivel(semi etaj) avem dormitorul matrimonial, apoi continuand urcarea ajungem la alte doua dormitoare. fiecare fiind dotat cu dresing, baie si terasa proprie oferind liniste, confort si intimitate pentru toata lumea. Cat despre finisaje va las pe dumneavoastra sa apreciati din pozele atasate iar daca v-am starnit curiozitatea nu ezitati sa ma contactati pentru detalii.