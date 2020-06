Așa arată un monstru condamnat la 90 de ani de închisoare pentru 5 crime și eliberat condiționat deși printre victime se afla o femeie gravidă în 7 luni!

Ion Turnagiu, bărbatul care a incendiat o tânără de 17 ani dintr-o localitate din Mehedinți, a fost condamnat în 1994 la închisoare pe viață, după ce a comis cinci crime. În mai 2019, el a fost eliberat pentru bună purtare. A ajuns să lucreze cu ziua și a devenit prieten cu tatăl fetei pe care a incendiat-o.

„Starea tinerei este destul de gravă. Ea a ajuns în cursul nopţii la noi, la Spitalul Judeţean. S-a făcut toaletă primară chirugical, a fost intubată la UPU şi mutată la reanimare”, a spus la Digi24 Radu Iman, managerul spitalului din Drobeta Turnu Severin.

„Este suprafaţă foarte mare, 80-90%. Practic, fata a fost incendiată. Arsurile sunt de gradul 1, 2 şi 3, din ce am putut evalua la prima vedere, s-ar putea să fie şi mai profunde. Dar, oricum, suprafaţa este foarte foarte mare. Este în stare critică, este intubată, ea acum respiră cu aparatele”, a adăugat medicul. Tânăra a fost preluată cu elicopterul şi dusă la spitalul din Craiova.

Ion Turnagiu a comis în 1993 cinci crime cu sânge rece, având condamnări de 90 de ani de închisoare. Printre victimele sale s-a numărat, potrivit Mediafax, și o femeie însărcinată în luna a șaptea. Alte două victime au fost doi bătrâni din București, pe care i-a ucis după ce i-a jefuit. Cei doi au fost găsiți în locuința lor, la zece zile de la crimă.

După ce a ispășit 20 de ani de închisoare, în 2014, a depus o cerere de eliberare condiționată pentru bună purtare, potrivit Legii 286/2009 privind Codul Penal.

Depusese plângere împotriva agresorului

Cunoscuţii spun că agresorul era într-o relaţie cu fata, după ce o cunoscuse pe reţelele de socializare şi chiar o trafica, deşi era prieten cu tatăl tinerei care se află la muncă în Olanda. Victima depusese plângere chiar săptămâna trecută împotriva lui, pentru viol şi agresiune.

Vineri seară, bărbatul a vrut să se răzbune, aşa că a mers la adresa fetei, unde aceasta locuia alături de fratele şi bunica sa, a intrat în cameră, a stropit-o cu benzină şi i-a dat foc.

Fratele victimei a fost cel care a alertat Poliţia

„Eu am stat pe telefon şi sora mea aici (n.r. în cealaltă cameră). Am venit, m-am spălat şi am dat să mă culc, pe la 10 şi jumătate. La 11:40, am auzit ţipând că i-a dat foc. Eu am ieşit de acolo din casă şi el fugea. Am zis „Stai!”.

A zis că nu e treaba mea şi să intru în casă, să o las pe sora mea să ardă, că aşa merită.

Eu am luat găleata de apă că nu am putut să intru, ea era aici în pat. Am luat găleata de apă, am aruncat pe ea, am mai avut încă una, am luat-o de mână, am scos-o afară. Am dus-o la fântană, am aruncat apa cu furtunul pe ea şi s-a stins focul. Eu am rămas cu vecinii de aici să stingem focul. Ardea toată casa. El a fugit.

A venit, a dat cu benzina, a dat cu bricheta, cu ce a dat, şi a fugit. A venit şi cu un topor în mână, a dat aici lângă pat. Îl cunoşteam (pe agresor n.red.) că era prieten cu tata, dar eu nu vorbeam cu el că ne-am certat, am avut nişte conflicte”, a povestit fratele fetei incendiate.

Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, dacă:

cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;

cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei;

cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.

A avut 20 de încercări, conform termene.ro, până când un judecător i-a aprobat cererea. Bărbatul a devenit liber în luna mai 2019, iar de la data eliberării era supus ”unui termen de supraveghere de 10 ani”.

„Judecătoria Dr. Tr. Severin (…) admite propunerea de liberare condiţionată privind pe condamnatul Turnagiu Ion. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Turnagiu Ion, din executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă aplicată prin sentinţa penală nr. 129/2006 a Tribunalului Dolj. Dispune punerea în libertate a condamnatului Turnagiu Ion de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 148/2006 emis de Tribunalul Dolj, dacă nu este arestat în altă cauză,” se arată în comunicatul Tribunalului emis anul trecut.

Tudorel Butoi: „Justiția nu a făcut dreptate victimelor”

Psihologul criminalist Tudorel Butoi consideră că în acest caz „se evidențiază incapacitatea justiției de a aduce dreptate victimelor și de a izola elementul periculos”. „Ce justiție este aceasta, decât o justiție naivă în care se pronunță pentru omoruri săvârșite cu cruzimi și asupra mai multor persoane cu o pedeapsă de închisoare pe viață, care după 20 de ani își neagă forța intimidantă, transformându-se în libertate deplină a condamnatului după executarea a 20-25 de ani de pușcărie,” a explicat Tudorel Butoi, psiholog criminalist pentru ziarul Libertatea.