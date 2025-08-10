Un fost curier al unei firme de livrări din CâmpiaTurzii a fost condamnat pentru delapidare, după ce a sustras mai multe colete — patru telefoane mobile și un router — și le-a vândut pe cont propriu. Judecătoria Turda i-a aplicat o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare pentru un prejudiciu de aproximativ 7000 de lei. Cazul se află acum în apel la Curtea de Apel Cluj.

Un curier cu acte-n regulă

La începutul lunii iunie 2023, Dima Mircea Andrei semna un contract de muncă în postura de curier cu firma DAV Business Company SRL, cu sediul în Câmpia Turzii. Atribuțiile sale erau simple și precise: preluarea comenzilor, sortarea coletelor, livrarea acestora către destinatari, întocmirea documentelor de transport și, acolo unde era cazul, încasarea sumelor aferente coletelor cu plată.

Câteva săptămâni mai târziu, între 9 iunie și 4 iulie, tânărul curier a decis să schimbe traseul pachetelor. Nu a mai livrat coletele către clienții finali, ci le-a redirecționat către propriul interes. Trei colete aflate în gestiunea sa, toate conținând produse electronice – patru telefoane mobile și un router – au dispărut din circuitul logistic. Dima nu le-a predat destinatarilor, ci și le-a însușit, iar ulterior le-a vândut.

Primul colet conținea un telefon Samsung Galaxy S23, evaluat la peste 5000 de lei. Al doilea conținea un router Huawei, un telefon Alcatel și un telefon Huawei 10SE – totalizând aproape 1.600 de lei. Al treilea colet, ceva mai modest ca valoare, avea înăuntru un Samsung Galaxy A04S, în valoare de aproximativ 500 de lei. Prejudiciul total cauzat firmei a fost stabilit la suma de 7.298,11 lei.

A furat pentru că n-a fost plătit

Reprezentantul DAV Business Company SRL a declarat în fața anchetatorilor că lipsa coletelor a fost descoperită pe 5 iulie 2023, în urma mai multor sesizări primite de la clienți nemulțumiți. Verificările interne au arătat că toate coletele reclamate fuseseră predate curierului Dima Mircea Andrei, aflat în acea perioadă în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Întrebat de superiori ce s-a întâmplat cu bunurile, inculpatul a spus că nu știe nimic. A doua zi, însă, nu s-a mai prezentat la locul de muncă.

Ancheta penală avea să scoată la iveală faptul că Dima Mircea Andrei a valorificat telefoanele mobile în interes personal, vânzându-le unor terți. Routerul, în schimb, a fost descoperit la domiciliul său, în timpul percheziției efectuate de organele de urmărire penală. Tot acolo a fost găsită și cutia telefonului Huawei 10SE, unul dintre dispozitivele sustrase.

Unul dintre telefoane, un Samsung Galaxy S23, a fost identificat ulterior în posesia unuei persoane care a declarat că achiziționase dispozitivul în luna iunie 2023, în parcarea unui magazin Kaufland, cu suma de 4.800 de lei. Tranzacția fusese inițiată printr-un anunț publicat pe platforma OLX.

Dima a recunoscut în întregime săvârșirea faptelor şi a arătat că era foarte strâmtorat în perioada respectivă, iar modalitatea în care se efectua plata salariilor era una deficitară la nivelul societății la care s-a angajat, fiind nevoit să lucreze circa 2 luni fără a primi vreo sumă de bani, astfel că nu a avut altă variantă decât să sustragă respectivele bunuri. În cursul judecății, Dima Mircea Andrei a recunoscut săvârșirea faptei, manifestând, totodată, o atitudine de regret față de comiterea acesteia.

Dima nu a restituit prejudiciul timp de doi ani

Dima nu a restituit până în prezent nici măcar o parte din prejudiciu, cu toate că a trecut o perioadă de 2 ani de la săvârşirea faptei. În privinţa pedepsei, instanţa a luat în calcul circusmtanţele personale ale inculpatului, anum că acesta are vârsta de 29 de ani, are studii medii, este necăsătorit şi are un copil minor în întreținere. De asemenea, în prezent, are un loc de muncă stabil, fiind muncitor în construcții și este o persoană integrată în societate. Astfel că instanţa l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare.

Ce profituri a înregistrat firma păgubită

DAV BUSINESS COMPANY SRL, firma păgubită în acest caz, are sediul în Câmpia Turzii, și activează de aproape două decenii în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri. Societatea este administrată de Apostol Cristian Dan și Apostol Domnica

În ultimii trei ani, compania a înregistrat o cifră de afaceri în creștere, ajungând la peste 374.000 de euro în 2023, cu un profit net de 29.529 euro. În același an, societatea a raportat 17 angajați și datorii totale de 138.363 euro.

După întreaga aventură a curierului Dima Mircea Andrei și expunerea faptelor în fața instanței, Curtea de Apel urmează să pronunțe o decizie definitivă în acest dosar în data de 15.12.2025

