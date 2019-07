Procurorul General al Romaniei Bogdan Licu ar trebui sa citeasca cu foarte mare atentie acest caz. Un caz aflat in ograda proprie, in care exista indicii ca se incearca o musamalizare artistica. Nu este vorba despre un dosar de coruptie, ci despre o cauza de tentativa de omor. Dar nu orice fel de dosar, ci unul in care vizat este un activist de mediu si in care a fost audiat chiar si celebrul senator USR Mihai Gotiu, un apropiat al miscarii #rezist. Si ca tabloul sa fie complet, dosarul se afla in prezent la procurorul Mihai Eduard Ilie, cel care a instrumentat cazul incendiului de la Colectiv, tragedie ce a contribuit la caderea Guvernului Ponta si la instalarea Guvernului condus de Dacian Ciolos, sustinut de miscarea #rezist. Acelasi procuror care a instrumentat si dosarul privind incendiul de la restaurantul Beirut din Constanta, acest din urma caz fiind de asemenea unul in care planeaza suspiciuni vizand modul de realizare a anchetei, scrie luju.ro.

Tentativa de omor priveste cazul omului de afaceri Mihalache Bocea, care a fost calcat cu masina in aprilie 2015, in satul Coroiesti din judetul Hunedoara, in timpul unei actiuni organizate de un grup de activisti care incercau sa impiedice construirea a doua microhidrocentrale si a unei pastravarii pe Raul Alb. Incidentul, mediatizat de presa la acea vreme, a avut urmari dintre cele mai grave, Mihalache Bocea – calcat cu masina de un activist de mediu – suferind leziuni la coloana cervicala si ramanand paralizat pe viata.

Dosarul, plimbat de la Hunedoara la Bucuresti, via taica Lazar

Astfel, dosarul a inceput in 24 mai 2015, cand Parchetul Tribunalului Hunedoara a declansat urmarirea penala in rem pentru tentativa de omor, dar si pentru lovire si alte violente, aceasta din urma fapta in conditiile in care unul dintre activisti a formulat la randul sau plangere penala. Dosarul a fost preluat insa rapid de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, condus la acea vreme de Augustin Lazar. Nu a ramas nici la aceasta structura, pentru ca in 4 iunie 2015 Procurorul General al Romaniei Tiberiu Nitu a dispus preluarea cauzei la PICCJ, dosarul ajungand, din informatiile pe care le detinem, la procuroarea Emiliea Elena Gavadia, pensionata intre timp, iar acum aflandu-se la procurorul Mihai Eduard Ilie. Ulterior, in 8 iunie 2015, Mihalache Bocea a formulat plangere penala pentru tentativa de omor si vatamare corporala impotriva lui Alin Constantin Andrioni (foto 2), un activist de mediu, pe care l-a acuzat ca a trecut cu masina peste el, lasandu-l paralizat.

Au urmat apoi cateva audieri, insa mai nimic nu s-a intamplat concret pana in 14 aprilie 2016, deci pana la un an de la comiterea tentativei de omor anchetate de PICCJ. Astfel, in 14 aprilie 2016, PICCJ a dispus declansarea urmaririi penale pentru tentativa de omor fata de Alin Constantin Andrioni. Si nu doar atat: la cateva zile, in 9 mai 2016, PICCJ a luat o noua masura fata de acelasi Alin Constantin Andrioni. Mai exact, acesta a fost chemat la Parchetul General unde i s-a adus la cunostinta ca a fost transformat in inculpat.

Parea deci ca dosarul a intrat in linie dreapta si ca procurorii se indreptau catre o solutie. Nu a fost insa asa. S-a mai dispus efectuarea unei expertize si audierea unor martori, si atat. Nimic altceva. Iar intre timp la conducerea PICCJ ajunsese Augustin Lazar, cel care preluase in 2015 la Parchetul Curtii de Apel Alba Iulia dosarul de tentativa de omor de la Parchetul Tribunalului Hunedoara. Un personaj sustinut de ONG-urile din Romania, care chiar a incheiat si un acord de colaborare cu o organizatie de apararea a mediului.

Tribunalul Hunedoara someaza PICCJ

In aceste conditii, in 11 august 2017, omul de afaceri lasat paralizat, Mihalache Bocea, a depus la Tribunalul Hunedoara o contestatie privind durata procesului penal, mai precis pentru tergiversarea dosarului de tentativa de omor in care este parte vatamata. Contestatia a fost solutionata de judecatoarea Cristina Buzdugeanu de la Tribunalul Hunedoara, in 25 septembrie 2017, aceasta admitand actiunea lui Mihalache Bocea si stabilind un termen de 8 luni pentru finalizarea urmaririi penale:

“In concret, judecatorul de drepturi si libertati constata ca durata cauzei penale supuse controlului jurisdictional este de 2 ani si 2 luni, in ceea ce o priveste pe persoana vatamata, punctul de pornire constituindu-l data formularii plangerii de catre persoana vatamata, respectiv 08.06.2015.

Avandu-se in vedere volumul activitatilor procesual penale efectuate in cauza, complexitatea cauzei determinate de efectuarea expertizelor dispuse in cauza, pentru justa solutionare a cauzei, a situatiei de fapt si a problemelor de drept de a caror rezolvare depinde solutionarea cauzei, dar constatand ca in cauza nu au fost facute demersuri cu privire la efectuarea in termen rezonabil a expertizelor dispuse, neregasindu-se la dosar nicio adresa emisa de procuror in acest sens, judecatorul de drepturi si libertati, in baza art. 488/6 alin. (1) C. proc. pen., va admite contestatia privind durata procesului formulata de persoana vatamata Bocea Mihalache.

De asemenea, avandu-se in vedere faptul ca in cauza au fost audiate partile si martorii, au fost efectuate cercetari la locul savarsirii faptei, perchezitii in mediul informatic, expertize medico-legale si alte acte de urmarire penala, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza ca un termen de 8 luni, termen in care procurorul va dispune masuri pentru depunerea raportului de expertiza, este suficient pentru finalizarea fazei urmaririi penale si emiterea rechizitoriului sau, dupa caz, a ordonantei de clasare sau de renuntare la urmarire potrivit dispozitiilor art.327 C. proc. Pen”.

Practic, constatarile judecatoarei Cristina Buzdugeanu de la Tribunalul Hunedoara nu fac altceva decat sa confirme, in opinia noastra, ca dosarul a fost lasat intentionat in nesolutionare cu anii.

Totusi, lucrurile nu au evoluat nici dupa aceasta hotarare, astfel ca PICCJ nu a respectat termenul de 8 luni pentru finalizarea dosarului. Drept urmare, la 10 iulie 2018, Mihalache Bocea a formulat tot la Tribunalul Hunedoara o noua contestatie privind durata procesului penal, acuzand din nou tergiversarea dosarului de catre PICCJ. Deznodamantul a fost acelasi precum cel de la prima actiune. In 27 iulie 2018, judecatorul Adrian Dumitru Corega de la Tribunalul Hunedoara a admis contestatia lui Mihalache Bocea si a stabilit un termen de 4 luni pentru solutionarea dosarului, pana la 30 noiembrie 2018. Foarte important: judecatorul Adrian Dumitru Corega a stabilit ca PICCJ nu a respectat termenul anterior de 8 luni impus pentru finalizarea dosarului, fara ca Parchetul General sa aiba o justificare care sa poate fi luata in considerare:

“In concret, judecatorul de drepturi si libertati constata ca durata cauzei penale supuse controlului jurisdictional este de 3 ani si 2 luni, in contextul in care urmarirea penala in rem a fost inceputa la data de 24.05.2015. Mai trebuie observat faptul ca, in procedura reglementata de art. 488/6 alin. 1 Cod procedura penala, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Hunedoara a stabilit un termen de 8 luni de zile, pentru finalizarea urmaririi penale insa, acest termen, nu a fost respectat neexistand o justificare acceptabila. In contextul celor expuse si avand in vedere volumul activitatilor procesual penale efectuate in cauza, complexitatea acesteia precum si punctul de vedere al procurorului de caz care a aratat ca urmarirea penala se afla intr-un stadiu avansat, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza prezenta cerere ca fiind intemeiata si, in consecinta, in baza art. 4886 alin. (1) C. proc. pen., va admite contestatia privind durata procesului formulata de persoana vatamata Bocea Mihalache”.

PICCJ nu da doi bani pe hotararile judecatoresti

Ceea ce s-a intamplat insa dupa aceasta a doua hotarare a Tribunalului Hunedoara, dar si ceea ce se intampla in prezent este strigator la cer. Practic, PICCJ a sfidat Tribunalul Hunedoara si a ignorat cele doua hotarari judecatoresti, nefinalizand dosarul de tentativa de omor nici pana in prezent.

Asa cum mentionam mai sus, din informatiile pe care le detinem, dosarul de tentativa de omor se afla la procurorul PICCJ Mihai Eduard Ilie. Nimeni altul decat cel care a instrumentat dosarul incendiului de la Colectiv, tragedie care a contribuit la demisia lui Victor Ponta din functia de premier si la inlocuirea sa cu Dacian Cilos. Acelasi procuror Mihai Eduard Ilie este cel care a instrumentat cauza incendiului de la restaurantul Beirut din Constanta, un caz in care planeaza serioase semne de intrebare in legatura cu modul de realizare a anchetei.

Si daca tot l-am amintit pe Dacian Ciolos (in prezent aliatul Uniunii Salvati Romania): trebuie spus ca, asa cum reiese din incheierea Tribunalului Hunedoara din iulie 2018, in dosarul de tentativa de omor a fost audiat in calitate de martor celebrul senator USR Mihai Gotiu. La randul sau un activist de mediu, dar potrivit surselor Lumea Justitiei si un cunoscut al lui Alin Constantin Andrioni, adica tocmai cel inculpat in dosarul de tentativa de omor care este tergiversat de PICCJ.

Citiți pe luju.ro încheierea Tribunalului Hunedoara din 2017 și din 2018 prin care PICCJ este somat să finalizeze dosarul de tentativă de omor.

Sursa: luju.ro